Jeśli masz tego Samsunga, to jeszcze w tym roku dostaniesz Androida 13 i One UI 5

Pierwsze smartfony otrzymały już aktualizację do Androida 13, ale wciąż nie ma wśród nich żadnego Galaxy. To się jednak jeszcze w tym roku zmieni – poznaliśmy listę modeli z oferty Samsunga, których właściciele w pierwszej kolejności dostaną najnowszą wersję oprogramowania, nie tylko najnowszego Androida, ale też One UI 5.

Beta testy Androida 13 z One UI 5 już wystartowały

Producent oficjalnie rozpoczął beta testy Androida 13 wraz z najnowszą wersją swojego autorskiego interfejsu na smartfonach z serii Galaxy S22, również w Polsce. Co ciekawe, wystartowały one kilka dni przed oficjalnym udostępnieniem Androida 13 przez Google, choć użytkownicy z Polski mogą się do nich zapisywać dopiero od miesiąca.

Jeżeli chcecie przedpremierowo przetestować najnowszą wersję systemu na swoich Galaxy, możecie dołączyć do grona beta testerów według instrukcji na stronie Samsunga. Pamiętajcie jednak, że to wciąż nie jest finalne wydanie oprogramowania i może ono zawierać błędy, w związku z czym nie zaleca się instalowania go na urządzeniu, z którego korzystacie na co dzień i bardzo na nim polegacie.

Aktualizacja do systemu Android 13 z One UI 5 trafi najpierw na te Samsungi Galaxy

Jeżeli natomiast nie chcecie być beta testerami, ale nie możecie się doczekać aktualizacji, to jeśli macie któryś z tych modeli Galaxy, to jeszcze w tym roku dostaniecie najnowszą wersję Androida i One UI na swoje urządzenia.

Lista Galaxy, które dostaną aktualizację w 2023 roku:

Które smartfony Samsung otrzymają aktualizację do systemu Android 13 i One UI 5?

Oczywiście aktualizację do najnowszego Androida 13 i One UI dostaną nie tylko ww. smartfony. Według serwisu SamMobile, mogą jej się spodziewać również posiadacze modeli: