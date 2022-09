Samsung Galaxy A23 5G to nowy, niedrogi smartfon z modemem 5G

Samsung Galaxy A23 5G już wkrótce oficjalnie zadebiutuje w Europie, jednak w pierwszej kolejności został zaanonsowany w Stanach Zjednoczonych. Jego cena została ustalona na przystępnym dla większości klientów.

Samsung Galaxy A23 5G – specyfikacja

Mimo że jest to przedstawiciel niżej pozycjonowanej w portfolio serii, można powiedzieć, że jego parametry techniczne „trzymają poziom”. Urządzenie oferuje bowiem szereg funkcji, których nierzadko nie mają nawet o wiele droższe modele.

Mowa tu na przykład o funkcji odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz, która jest ustawiana automatycznie, adaptacyjnie, w zależności od tego, co w danym momencie robi użytkownik. Ekran ma przekątną 6,6 cala i rozdzielczość Full HD+. Producent wykorzystał w tym modelu matrycę LCD, zapewne w celu oszczędności, aby móc „podkręcić” inne parametry.

Galaxy A23 5G (źródło: Samsung)

Na pokładzie smartfona znajdują się też procesor Qualcomm Snapdragon 695 ze zintegrowanym modemem 5G oraz 4 GB RAM i 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej z opcją dołożenia karty microSD o pojemności nawet 1 TB. Całość zasili akumulator o pojemności 5000 mAh

Nowy Galaxy A23 5G oferuje również cztery aparaty na panelu tylnym. Główny ma rozdzielczość 50 Mpix i przysłonę f/1.8. Towarzyszy mu 5 Mpix (f/2.2) aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 123° oraz 2 Mpix (f/2.4) sensory, jeden do pomiaru głębi, zaś drugi do zdjęć makro. Na przodzie, w wycięciu w kształcie litery „V” w górnej części ekranu, producent umieścił natomiast 8 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

Ponadto Samsung Galaxy A23 5G oferuje jeszcze m.in. czytnik linii papilarnych, moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz port USB-C. Smartfon ma wymiary 165,4×76,9×8,4 mm i waży 197 gramów.

Samsung Galaxy A23 5G – cena, dostępność

Producent poinformował, że smartfon będzie dostępny w Stanach Zjednoczonych od początku września 2022 roku, zarówno w sklepach, jak i u operatorów komórkowych, w sugerowanej cenie 299,99 dolarów, co jest równowartością ~1415 złotych.

Już miesiąc temu pojawiły się jednak informacje, że Galaxy A23 5G będzie dostępny również w Europie, w bardzo podobnej cenie, tj. ~300 euro, co jest równowartością ~1410 złotych, ale wciąż czekamy na oficjalną premierę tego modelu na Starym Kontynencie.

Aktualizacja:

Brytyjski oddział Samsunga poinformował, że nowy Galaxy A23 5G będzie dostępny w Wielkiej Brytanii od 16 września 2022 roku w sugerowanej cenie 289 funtów (~1580 złotych).