Dziwne są te nowe Samsungi Galaxy A22 4G i Galaxy A22 5G. Jeden ma ekran 90 Hz, drugi nie

Zakłady produkcyjne Samsunga nie mogą pozwolić sobie na przerwy w działaniu, dlatego firma niemal co chwilę opracowuje kolejne modele smartfonów. Do pokaźnej rodziny urządzeń Galaxy A dołączają kolejne: Galaxy A22 4G oraz Galaxy A22 5G.

Nowości w portfolio Samsunga

Największa siła Samsunga tkwi nie w urządzeniach flagowych, a w dużym wyborze produktów ze średniej półki. Tańsze, droższe, większe, trochę mniejsze, z aparatami równającymi do tych najlepszych oraz takie, które robią zdjęcia nadające się głównie do wrzucenia na platformy społecznościowe. Do tego Samsung dokłada jeszcze nowe modele, które często różnią się drobnymi detalami.

Samsung Galaxy A22 4G

Teraz przyjrzymy się specyfikacji dwóch nowych smartfonów od producenta z Korei Południowej: Galaxy A22 4G i Galaxy A22 5G. Najprościej będzie przedstawić je w postaci tabelki – wtedy różnice między modelami będzie widać jak na dłoni.

Galaxy A22 4G Galaxy A22 5G Ekran Infinity-U; 6,4 cala; 90 Hz; Super AMOLED; HD+ Infinity-V; 6,6 cala; 60 Hz; IPS LCD; Full HD+ Procesor MediaTek Helio G80 (2,0 GHz) MediaTek Dimensity 700 (2,2 GHz) Pamięć RAM 4 GB/6 GB 4 GB/6 GB/8 GB Pamięć wewnętrzna 64 GB/128 GB 64 GB/128 GB + slot na karty microSD (do 1 TB) Aparat główny 48 Mpix (f/1.8) z IOS + 8 Mpix (f/2.2, ultraszerokokątny) + 2 Mpix (f/2.4, makro) + 2 Mpix (f/2.4, czujnik głębi); dioda LED 48 Mpix (f/1.8) + 5 Mpix (f/2.2, ultraszerokokątny) + 2 Mpix (f/2.4, czujnik głębi); dioda LED Aparat przedni 13 Mpix (f/2.2) 8 Mpix (f/2.0) Łączność 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, gniazdo słuchawkowe, USB-C 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, gniazdo słuchawkowe, USB-C Czytnik linii papilarnych na boku obudowy na boku obudowy Bateria 5000 mAh, ładowanie 15 W 5000 mAh, ładowanie 15 W System One UI 3.1 na bazie Androida 11 One UI 3.1 na bazie Androida 11 Wymiary 159,3 x 73,6 x 8,4 mm 167,2 x 76,4 x 9,0 mm Waga 186 g 203 g Wersje kolorystyczne czarny, biały, miętowy, fioletowy szary, biały, miętowy, fioletowy Cena 229 euro 249 euro

Co tu zaszło?

Mamy dwa smartfony ze zbliżoną specyfikacją, ale na załączonych obrazkach nie wszystko pasuje do powszechnego wyobrażenia na temat smartfonów ze średniej półki z modemem 5G. Oto Galaxy A22 4G zyskał ekran AMOLED z wyższą częstotliwością odświeżania oraz bogatszy zestaw fotograficzny niż Galaxy A22 5G. Z kolei ten drugi może pochwalić się wyświetlaczem pracującym w wyższej rozdzielczości, ale jednak zbudowanym „tylko” w technologii IPS LCD.

Samsung dokonał tu więc ciekawego rozrzutu, jeśli chodzi o specyfikację, gdyż przez słabostki Galaxy A22 5G, model z konwencjonalnym modemem 4G VoLTE wcale nie wydaje się być wyraźnie gorszy.

Ceny tylko pogłębiają dylemat konsumenta. Tańszy Galaxy A22 4G, wydaje się być lepszym wyborem dla tych, którzy cenią sobie płynniejszy i żywszy obraz, tak samo jak optyczną stabilizację obrazu w aparacie. Trzeba się jednak pogodzić z niską rozdzielczością wyświetlacza. Z kolei Galaxy A22 5G ma oczywisty atut w postaci modemu 5G. Bądź tu mądry i pisz wiersze.