Gwiazdą reklamy nowego sprzętu Logitecha jest… niezwykły Xbox

Reklama dźwignią handlu! To pomyślawszy, Logitech nakręcił spot promujący najnowsze słuchawki Astro A30 Wireless Headset. Na nieszczęście firmy, graczy zainteresowało zupełnie inne urządzenie, także znajdujące się na nagraniu.

Reklamowa incepcja Logitecha

O Logitech Astro A3 Wireless Headset wspominałem już przy okazji podsumowania wydarzenia Logi Play 2022. Obdarzone akumulatorem o wytrzymałości do 27 godzin, słuchawki będą kompatybilne z niemalże każdym urządzeniem do grania poprzez wsparcie dla protokołów Wireless 2,4 GHz oraz Bluetooth.

To również pokazuje wyżej wspomniany i zamieszczony poniżej spot marketingowy, na którym łatwo dostrzec zarówno PlayStation 5, jak i Xbox Series X. Tylko właśnie – to nie jest typowy model najpotężniejszej konsoli Microsoftu. Nie czerń, a biel zdobi tego potwora, co gracze uznali za zapowiedź odświeżonego modelu sprzętu. W tym momencie wszyscy zapomnieli o reklamowanych słuchawkach.

Za tą teorią przemawia fakt, iż Logitech ostatnio intensywnie współpracuje z gigantem z Redmond. Firma zaanonsowała chociażby przenośną konsolę G CLOUD Gaming Handheld, która ma służyć ekskluzywnie do odtwarzania gier z chmury. Wyceniona na 349 dolarów (~1700 złotych), będzie już miała zainstalowane aplikacje do chmury Microsoftu i NVIDII na starcie.

What if… pic.twitter.com/yVaFjSQAXv — Fakes Forge🍥 (@FakesForge) September 23, 2022 Niezawodny @FakesForge już przygotował wizję z alternatywnego uniwersum konsol Microsoftu

Biały Xbox? Dlaczego nie!

Łatwo odnieść wrażenie, że w poprzednich generacjach sprzętu gracze mieli znacznie większy wybór, jeśli mowa o kolorystyce konsol. Obecnie PlayStation 5 nie kupicie w innym kolorze niż biały, a Xbox Series X wyrwiecie tylko w czerni.

Sony obeszło ten problem, produkując kolorowe, wymienne panele do konsol. Microsoft zaś często rozdaje specjalne warianty urządzeń w ramach konkursów i współprac z różnymi markami. Poza tym jednak, cisza. Chociażby dlatego białe urządzenie mogło wywołać takie poruszenie – zawsze to jakaś odmiana na sklepowych półkach.

Nie pozostaje nic, jak tylko czekać na oficjalny komunikat Microsoftu. Mimo wszystko oficjalna premiera nowego modelu konsoli może być kwestią czasu, o ile to nie była marketingowa podpucha. Może być bowiem tak, że Logitech potrzebował białego sprzętu wyłącznie do nakręcenia reklamówki, żeby wszystko ładnie się ze sobą komponowało i biały Series X wcale nie trafi do sklepów, przynajmniej w najbliższej przyszłości.