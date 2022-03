Samsung z jakichś powodów w ogóle nie pochwalił się nowym Galaxy A73 5G

Samsung odświeżył dzisiaj swoją linię smartfonów Galaxy A. Zaprezentowano nowe Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G, ale o Galaxy A73 było dziwnie cicho. Żeby było jeszcze dziwniej – smartfon rzeczywiście pojawił się na stronie internetowej producenta.

Interesująca strategia Samsunga

Samsung podzielił smartfony z rodziny Galaxy A na trzy grupy: modele, których nazwy zaczynają się od oznaczeń A3, A5 i A7. Odnoszą się one do różnych poziomów zaawansowania tych urządzeń. Najtańsze sprzęty ze średniej półki to Galaxy A3x, najbardziej zbalansowane są modele Galaxy A5x, a przedskoczkiem flagowców jest Galaxy A7x.

Podczas premiery najnowszych Galaxy A53 5G oraz Galaxy A33 5G zabrakło jednak trzeciego urządzenia do tercetu. Wielki nieobecny na konferencji premierowej, czyli Galaxy A73 5G, nie pojawił się w żadnym spocie reklamowym, nikt nie zająknął się na temat jego cen czy dostępności. Słowem: NIC. Tym dziwniejsze, że na stronie Samsunga się pojawił. Być może producent po prostu nie chce zbytnio promować tego urządzenia, by nie podgryzał linii Galaxy FE. Nie wiadomo. Znamy jednak jego specyfikację.

Samsung Galaxy A73 5G – premiera po cichu

Galaxy A73 5G ma ekran o 0,2 cala większy niż ten zastosowany w Galaxy A53 5G – zamiast 6,5 cala mamy 6,7 cala. To również Super AMOLED pracujący w rozdzielczości Full HD+ ze 120-hercowym odświeżaniem obrazu. W jego górnej części znajduje się pojedynczy otwór na aparat do selfie z matrycą 32 Mpix.

Podobnie jak inne nowe smartfony w rodzinie Galaxy A, także ten jest odporny na wodę i kurz, zgodnie z normą IP67. Zyskał też obudowę w podobnym stylu – w kolorze ciemnoszarym, miętowo-zielonym lub białym.

Samsung nie podaje, jakiego dokładnie procesora użył w Galaxy A73 5G, ale nie może być to ten sam jak w pozostałych modelach, ze względu na inne taktowanie energooszczędnych rdzeni (2,4 GHz i 1,8 GHz). Być może to Qualcomm Snapdragon 765G.

Wersje pamięciowe to 6 GB lub 8 GB RAM-u i 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej, opcjonalnie rozszerzanej dzięki karcie microSD, którą można zainstalować w jednym ze slotów Dual SIM. Maksymalna pojemność takiego nośnika to 1 TB. Główny aparat zakłada wykorzystanie aparatu 108 Mpix (f/2.2) z pomocą dwóch matryc 5 Mpix (dla zdjęć makro i detekcji głębi). Całość zasilana jest przez baterię o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 25 W.

Samsung deklaruje aż cztery duże aktualizacje Androida oraz pięć lat opieki programowej w postaci dostarczania poprawek zabezpieczeń.

Sprzęt pojawi się w sprzedaży 22 kwietnia, na wybranych rynkach. Nie wiadomo, jak będą kształtować się ceny Galaxy A73 5G. Skoro Galaxy A53 5G kosztuje w Polsce 2099 złotych, a cena Galaxy S21 5G oscyluje aktualnie w okolicach 2800 złotych, nowy średniopółkowiec musiałby wylądować gdzieś pomiędzy. Pożyjemy, zobaczymy.