Samsung Galaxy M12 z procesorem Exynos 850 wchodzi na rynek

Wszystko wskazuje na to, że po wprowadzeniu do sprzedaży flagowej serii Galaxy S21, Samsung zaleje rynek wieloma nowymi smartfonami z niższych półek. Pierwsze już zaczynają się na nim pojawiać – tylko w tym tygodniu zobaczyliśmy modele Samsung Galaxy M02 i Samsung Galaxy M12.

Jak na budżetowy model, specyfikacja Samsung Galaxy M12 jest naprawdę niezła. Na ten moment, patrząc na same parametry techniczne, trudno wskazać coś, co skreślałoby ten model i sprawiało, że lepiej omijać go szerokim łukiem. Samsung oddaje do dyspozycji użytkowników wiele dobrego.

Specyfikacja Samsung Galaxy M12

Smartfon wyposażono w wyświetlacz PLS TFT LCD typu Infinity-V o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli (proporcje 20:9). Oczywiście, teoretycznie można narzekać na brak Full HD, ale pamiętajmy, że jest to model z niższej półki, a na dodatek oferuje wiele mocnych stron.

Samsung Galaxy M12 będzie bowiem dostępny w sprzedaży w konfiguracji z nawet 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej – w przypadku budżetowego smartfona to naprawdę dużo. Oprócz tego, pojawią się jednak też wersje z 3 GB i 4 GB RAM oraz 32 GB i 64 GB przestrzenią na pliki użytkownika. Tę ostatnią naturalnie da się rozszerzyć za pomocą karty microSD (o pojemności do 1 TB).

Specyfikacja Samsung Galaxy M12 obejmuje również rozbudowany aparat główny na panelu tylnym. W jego skład wchodzi główny o rozdzielczości 48 Mpix (f/2.0), 5 Mpix (f/2.2) z obiektywem o kącie widzenia 123°, 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro i 2 Mpix (f/2.4) do wykrywania głębi. Na przodzie umieszczono zaś 8 Mpix do selfie i rozmów wideo.

Smartfon może pochwalić się też akumulatorem o pojemności 6000 mAh z obsługą 15 W ładowania adaptacyjnego. Za jego wydajność odpowiada natomiast procesor Exynos 850, który składa się z ośmiu rdzeni ARM Cortex-A55 o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,0 GHz i jest produkowany z wykorzystaniem 8-nm procesu technologicznego LPP.

Ponadto specyfikacja Samsung Galaxy M12 uwzględnia również czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD), port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon ma wymiary 164×75,9×9,7 mm i waży 221 gramów.

Samsung Galaxy M12 pojawił się już w Wietnamie, ale wciąż nie poznaliśmy jego ceny. Możliwe, że w przyszłości trafi też do Polski, ponieważ jest u nas dostępny Samsung Galaxy M11 (aktualnie w jeszcze niższej cenie niż do tej pory).