Android 13 oficjalnie dostępny. Co nowego przygotowało Google?

Po wielu miesiącach oczekiwania, Android 13 został oficjalnie udostępniony. Co nowego przynosi kolejne wydanie systemu operacyjnego od Google i na których urządzeniach można go już zainstalować?

Android 13 wydany. Co nowego w nowym systemie od Google?

Nowości wizualne

Android 13 sprawia, że dzięki funkcji Material You nie tylko aplikacje Google dostosują się automatycznie do schematu kolorów z tapety na ekranie głównym. Dodano również funkcję ustawiania języka w konkretnej aplikacji, niezależnie od języka systemu czy w innych programach. Ponadto najnowszy system zawiera aktualizację odtwarzacza multimediów, dzięki czemu dopasowuje swój wygląd do muzyki lub podcastu, którego słucha użytkownik – na przykład podczas odtwarzania muzyki wyświetla on okładkę i „tańczący” pasek postępu. Co więcej, działa on na podobnej zasadzie także w przypadku multimediów, odtwarzanych przez przeglądarkę Google Chrome.

źródło: Google

Android 13 przynosi też ulepszenie trybu snu – pozwala użytkownikowi jeszcze bardziej go spersonalizować dzięki funkcji ściemniania tapety i ciemnemu motywowi. Google zapewnia, że te nowe opcje pomogą oczom użytkownika przyzwyczaić się do ciemności przed snem, a także zasnąć ponowne, gdy obudzi się i zerknie na smartfon w środku nocy.

Nowości w zakresie bezpieczeństwa

Jak w każdym nowym wydaniu, także tutaj Google położyło duży nacisk na bezpieczeństwo. Android 13 pozwoli użytkownikowi dać dostęp aplikacjom tylko do wybranych zdjęć i filmów (zamiast do całej biblioteki), a także automatycznie usunie „po pewnym czasie” dane ze schowka, jeśli użytkownik skopiuje do niego wrażliwe dane, takie jak adres e-mail, numer telefonu czy dane logowania na urządzeniu.

Ponadto Android 13 ma pomóc użytkownikowi zapanować nad powiadomieniami, ponieważ po pobraniu i zainstalowaniu nowej aplikacji musi ona poprosić o zgodę na wysyłanie powiadomień, podczas gdy obecnie może ona to robić domyślnie (choć można odebrać jej to uprawnienie w ustawieniach, do których trzeba się dokopać).

Lepsza współpraca między urządzeniami

Google zadbało też o to, aby smartfony i tablety z systemem Android 13 lepiej współpracowały z innymi urządzeniami. Mowa tu na przykład o dźwięku przestrzennym na wspieranych słuchawkach, zmieniającym się w zależności od kierunku, w którym obróci głowę użytkownik, a także funkcji strumieniowana aplikacji do wiadomości na Chromebookach.

źródło: Google

Android 13 adoptuje również Bluetooth Low Energy (LE) Audio, co ma skutkować mniejszymi opóźnieniami podczas słuchania audio, a także lepszą jakością i możliwością przesyłania dźwięku do wielu urządzeń jednocześnie w tym samym czasie.

W systemie wkrótce pojawi się też funkcja kopiowania zawartości, takiej jak na przykład adres internetowy, grafika, tekst lub wideo, ze smartfona na tablet lub na odwrót. A skoro już o tabletach mowa, to Google ulepszyło na nich pasek zadań, dzięki czemu użytkownik zobaczy na nim wszystkie aplikacje, a do tego łatwo będzie mógł uruchomić programy w trybie podzielonego ekranu.

źródło: Google

Ponadto tablety wzbogacono o funkcję rejestrowania dotyku i rysika jako oddzielnych dotknięć, dzięki czemu podczas korzystania ze stylusa użytkownik będzie mógł położyć dłoń na wyświetlaczu i nie wywoła to niepożądanej reakcji urządzenia.

Google informuje, że Android 13 oferuje również szereg innych funkcji, takich jak na przykład wsparcie dla wideo HDR w aplikacjach aparatu firm trzecich oraz dla standardu MIDI 2.0 (pozwala to podłączyć sprzęt MIDI 2.0 przez USB), zaktualizowany przełącznik wyjścia multimediów, poprawioną wysokość linii dla skryptów niełacińskich (dzięki czemu znaki nie są ucinane) czy domyślnie włączony tryb pracy w wielu oknach dla każdej aplikacji na tabletach.

Które urządzenia otrzymają aktualizację do Androida 13?

Google poinformowało, że Android 13 jest już dostępny do pobrania dla wspieranych urządzeń z serii Pixel, a ponadto aktualizacja jeszcze w tym roku trafi na wybrane modele marek Samsung, ASUS, Nokia, iQOO, Motorola, OnePlus, OPPO, realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo i Xiaomi oraz innych.

Xiaomi już poinformowało, że wersja beta MIUI, oparta na Androidzie 13, jest dostępna dla właścicieli modeli Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro. Zainteresowani wzięciem udziałów w testach, mogą zgłosić się za pośrednictwem dedykowanej strony Xiaomi.