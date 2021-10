Samsung Galaxy M22 dostępny w Polsce. Na szczęście jest taniej niż się spodziewaliśmy

Samsung Galaxy M22 pojawił się w polskich sklepach w innej cenie niż przewidywano, ale to właściwie dobrze. Tego typu zaskoczenia zawsze są mile widziane.

Reklama

Galaxy M22 w polskich sklepach

Samsung wprowadził do sprzedaży nowy model smartfona z niższej półki, Chodzi o Galaxy M22. Do tej pory myśleliśmy, że będzie on kosztował 1099 złotych, a to – biorąc pod uwagę specyfikację urządzenia – wydawało się zbyt wysoką ceną. 999 złotych wygląda już znacznie lepiej.

Samsung Galaxy M22 (źródło: Samsung)

Samsung Galaxy M22 pojawił się w sklepach Media Expert, x-kom, Komputronik, NeoNet i RTV Euro AGD, i wszędzie dostępny jest w tej samej cenie. Występuje w trzech wersjach kolorystycznych: niebieskiej, czarnej i białej.

Reklama

Samsung Galaxy M22 – specyfikacja

W segmencie smartfonów do 1000 złotych mamy spory tłok. W tej cenie standardem jest już 4 GB RAM-u czy całkiem przyzwoity aparat. Na szczęście nowy Samsung pod tym względem nie ma ogromnych braków.

Wśród podzespołów można wyliczyć 6,4-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem 90 Hz i rozdzielczością HD (1600 x 720 pikseli), procesor MediaTek Helio G80, 4 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej czy baterię 5000 mAh z ładowaniem 25 W. Do tego należy doliczyć zestaw fotograficzny w postaci kompletu czterech sensorów na tylnej obudowie z matrycami 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Z przodu mamy 13-megapikselowy aparat do selfie.

Z modułów łączności zadbano o klasyczne Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.0 oraz NFC do płatności zbliżeniowych. Całość ma wymiary 159,9 x 74 x 8,4 mm. Smartfon waży 186 g.

Niebieski Samsung Galaxy M22 (źródło: Dealntech)

Czarny Samsung Galaxy M22 (źródło: Dealntech)

Biały Samsung Galaxy M22 (źródło: Dealntech)

W zestawie sprzedażowym znajdziemy zarówno kabel USB, jak i ładowarkę. Na szczęście nie będzie trzeba dokupować jej osobno.

Przy takiej konfiguracji, Galaxy M22 niestety nie jest liderem w swojej cenie. W gruncie rzeczy, jeśli dysponujemy 1000 złotych, warto rozejrzeć się za innym modelem – nawet nieco starszy Galaxy A32 od Samsunga oferuje więcej, a kosztuje tyle samo.