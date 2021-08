Samsung Galaxy A52s 5G oficjalnie zaprezentowany. Ile kosztuje?

Już od jakiegoś czasu dochodziły nas słuchy o rychłej premierze nowego smartfona Samsung Galaxy A52s 5G, dlatego jego oficjalna prezentacja nie jest dla nas niespodzianką. Samsung potwierdził nieoficjalne doniesienia i ujawnił cenę swojego najnowszego średniaka.

Specyfikacja Samsung Galaxy A52s 5G

Smartfon wyposażono w ekran OLED typu Infinity-O, tj. z okrągłym otworem na aparat do selfie i rozmów wideo w górnej części. Wyświetlacz charakteryzuje się przekątną 6,5 cala i rozdzielczością Full HD+, a do tego oferuje funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz ekranowy czytnik linii papilarnych.

Reklama

Na pokładzie najnowszego średniaka Samsunga znajduje się też procesor Qulacomm Snapdragon 778G ze zintegrowanym modemem 5G. Dla przypomnienia, sercem Galaxy A52 5G jest układ Qualcomm Snapdragon 750G, który również obsługuje sieć piątej generacji. Do kompletu są 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o pojemności do 1 TB i 6 GB RAM wraz z funkcją RAM Plus, zapewniającą „zoptymalizowane rozszerzenie pamięci operacyjnej”. Na rynku pojawią się jednak także konfiguracje 8 GB/128 GB i 8 GB/256 GB.



źródło: Samsung

Specyfikacja Samsung Galaxy A52s 5G obejmuje również aparat o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.2) na panelu przednim oraz zestaw 64 Mpix (f/1.8) z OIS + 12 Mpix (f/2.2) z obiektywem o kącie widzenia 123° + 5 Mpix (f/2.2) do zdjęć makro + 5 Mpix (f/2.2) do pomiaru głębi na tyle.

Ponadto na pokładzie tego smartfona znajdują się też m.in. głośniki stereo z Dolby Atmos, moduł NFC i USB-C. Urządzenie zasila akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą do 25 W.





źródło: Samsung

Samsung Galaxy A52s 5G ma wymiary 159,9×75,1×8,4 mm i waży 189 gramów. Jego obudowa jest pyło- i wodoszczelna, zgodnie z kryteriami certyfikatu IP67. Klienci będą mieli do wyboru cztery wersje kolorystyczne, w tym nową Awesome Mint.

Cena Samsung Galaxy A52s 5G

Cena Samsung Galaxy A52s 5G została ustalona w Wielkiej Brytanii na 409 funtów, co jest równowartością ~2200 złotych. Spodziewamy się, że smartfon wkrótce trafi do sprzedaży również w Polsce. Dla przypomnienia, Galaxy A52 5G 6 GB/128 GB kosztował na start 1899 złotych.