Specyfikacja smartwatcha OnePlus Nord ujawniona przed premierą

Chociaż serię OnePlus Nord możecie kojarzyć przede wszystkim ze smartfonami, to jednak niedawno producent zapowiedział wprowadzenie na rynek smartwatcha. Mimo że jesteśmy jeszcze przed jego oficjalną premierą, to jednak już teraz mamy naprawdę sporo informacji o tym urządzeniu.

Czy smartwach zaskoczy wyglądem?

Producent opublikował tylko jedną grafikę zapowiadającą to urządzenie i prawdę mówiąc – niewiele na niej widać. Do sieci wyciekły jednak rendery, przedstawiające OnePlus Nord Watch w pełnej krasie. Wygląda na to, że producent zdecydował się oprzeć budowę swojego nowego smartwatcha o prostokątny ekran z zaokrągleniami w rogach oraz przyciskiem z prawej story.

OnePlus Nord Watch (źródło: Twitter/Ishan Agarwal)

Dzięki grafikom, opublikowanym przez serwis 91mobiles, poznaliśmy również spodziewane kolory produktu. Urządzenie będzie na pewno dostępne w dwóch kolorach: niebieskiej oraz czarnej. Na tę chwilę nie wiadomo nic o innych wariantach.

OnePlus Nord Watch – specyfikacja

Chociaż producent nie potwierdził jeszcze informacji dotyczących smartwacha, to jednak dzięki przedpremierowym doniesieniom znamy już zdecydowaną większość jego specyfikacji. Co zaoferuje nowe urządzenie wearable od OnePlus?

Według informacji, które na swoim Twitterze opublikował Ishan Agarwal, ekran, w jaki będzie wyposażone urządzenie, to panel AMOLED o przekątnej 1,78 cala. Wyświetlacz ma zapewnić jasność 500 nitów i częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 60 Hz.

OnePlus Nord Watch (źródło: Twitter/ Ishan Agarwal)

Akumulator ma pozwolić na maksymalnie 10 dni pracy i nawet do 30 dni czuwania na jednym ładowaniu. Użytkownik będzie miał też do wyboru aż 105 wbudowanych w system rodzajów aktywności. OnePlus Nord Watch pozwoli także na monitorowanie tętna, poziomu natlenienia krwi, snu oraz poziomu stresu.

Smartwach będzie obsługiwać aplikację N Health i łączyć się ze smartfonem za pomocą Bluetooth 5.2. Urządzenie ma być kompatybilne z systemami Android oraz iOS.

Co z dostępnością i ceną?

W tych dwóch aspektach w zasadzie niewiele wiadomo. Nie jest jeszcze znana cena urządzenia, ale doniesienia mówią o tym, że jeszcze w tym miesiącu dowiemy się, ile OnePlus Nord Watch będzie kosztować w Indiach.

Mówi się jednak, że Nord Watch ma trafić do globalnej dystrybucji wraz z OnePlus Watch 2 i OnePlus Band 2.