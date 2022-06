Samsung Galaxy XCover 6 Pro robi wrażenie. Jest naprawdę świetnym smartfonem

Premiera tego smartfona nie jest dla nas zaskoczeniem, jednak niespodzianką jest, że pojawił się on już teraz na stronie Samsunga, podczas gdy jego debiut (wraz z prezentacją tabletu Galaxy Tab Active 4 Pro) został zapowiedziany dopiero na 13 lipca 2022 roku. W związku z tym już dziś możemy powiedzieć, że Galaxy XCover 6 Pro to naprawdę atrakcyjny smartfon, mimo że nie dla każdego.

To smartfon dla wymagających klientów

Galaxy XCover 6 Pro nie jest taki, jak większość smartfonów. Jest to bowiem urządzenie klasy rugged, stworzone do pracy w bardzo niesprzyjających warunkach. Potwierdzają to nie tylko wzmocniona obudowa, ale też certyfikaty IP68 i MIL-STD-810H. Ponadto model ten można obsługiwać w rękawicach, a dodatkowym udogodnieniem dla użytkowników jest konfigurowalny klawisz na bocznej krawędzi, do którego można przypisać wybraną funkcję, na przykład aktywację Push-to-Talk czy konkretnej aplikacji.

Samsung Galaxy XCover 6 Pro (źródło: Samsung)

Producent zapewnia, że komunikacja z wykorzystaniem funkcji Push-to-Talk na smartfonie Galaxy XCover 6 Pro jest komfortowa i niezawodna, ponieważ głośnik jest głośniejszy niż w poprzednim modelu, a ponadto w oprogramowaniu dodano funkcję zwiększenia głośności głośnika dla aplikacji głosowych (w tym Push-to-Talk).

Specyfikacja Samsung Galaxy XCover 6 Pro robi wrażenie

Smartfony tego typu raczej nie mają zachwycających parametrów, dlatego specyfikacja Samsung Galaxy XCover 6 Pro naprawdę pozytywnie zaskakuje. Model ten wyposażono m.in. w bardzo wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 778G z modemem 5G – co więcej, producent sam podał tę informację, a zwykle unika ujawniania danych zamontowanych w jego urządzeniach układów. W tym przypadku najwyraźniej chce to podkreślić, bo faktycznie jest to tego godne.

Smartfon może pochwalić się również wymiennym akumulatorem o pojemności 4050 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 15 W, a także szybko z wykorzystaniem złącza POGO Pin. W obu przypadkach trzeba sobie jednak dokupić odpowiednią ładowarkę (Samsung nie podaje, czy dodaje jakikolwiek zasilacz w zestawie sprzedażowym).

Ponadto na pokładzie Galaxy XCover 6 Pro znajduje się wyświetlacz PLS LCD o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+ 2408×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz trzy aparaty: 50 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix (f/2.2) na tyle i 13 Mpix na przodzie.

Galaxy XCover 6 Pro (źródło: Samsung)

Specyfikacja Samsung Galaxy XCover 6 obejmuje również 6 GB RAM, 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (do dyspozycji użytkownika zostaje ~101,5 GB), obsługę kart microSD do 1 TB (dedykowany slot), dual SIM (2x nano SIM), moduł NFC, port USB-C (USB 3.2 Gen 1) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon obsługuje też tryb DeX, w tym bezprzewodowy (z kompatybilnymi urządzeniami).

Samsung Galaxy XCover 6 Pro (źródło: Samsung)

Samsung Galaxy XCover 6 ma wymiary 168,8×79,9×9,9 mm i waży 235 gramów. Producent nie podał jego sugerowanej ceny w Europie, ale niewykluczone, że poznamy ją 13 lipca 2022 roku w momencie „formalnej” premiery smartfona.