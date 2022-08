Ruszają beta testy One UI 5.0 na Androidzie 13. Również w Polsce!

Debiut Androida 13 zbliża się wielkimi krokami, ale dzięki majowej prezentacji wiemy, czego powinniśmy się spodziewać. Nikogo nie powinien również dziwić fakt, że producenci już od dobrych kilku miesięcy pracują nad własnym oprogramowaniem, opartym na najnowszej wersji systemu Zielonego Robocika. Jednym z nich jest Samsung, który właśnie uruchomił otwartą betę One UI 5.

Aktualizacje? Samsung w końcu robi to dobrze

Przez wiele lat Samsung był kojarzony z producentem, który niezbyt przykładał się do jakości oprogramowania i jego aktualizacji. Nie da się ukryć, że do niedawna słowa te były bardzo aktualne, ale na szczęście już nie są. Południowokoreański producent przeprojektował swoje oprogramowanie sprawiając, że One UI można faktycznie polubić.

Co istotniejsze, w tej metamorfozie zrozumiano, jak ważne jest dostarczanie aktualizacji nie tylko zabezpieczeń, ale również głównych wersji systemu. W tej chwili, nie licząc Google, to właśnie Samsung jest uważany za wzór do naśladowania w kwestii aktualizacji wśród producentów dostarczających urządzenia oparte na Androidzie.

One UI 5.0 już gotowe do testowania. Również w Polsce!

One UI 5.0 to bazujący na Androidzie 13 system operacyjny dla smartfonów i tabletów Samsunga. Pomimo, że premiera nowego Androida dopiero przed nami, to pierwsi chętni użytkownicy południowokoreańskich urządzeń mogą już rozpocząć beta testy nowego oprogramowania.

Samsung właśnie ogłosił, że dzisiaj wystartowały otwarte testy beta One UI 5.0. Początkowo będą one dostępne wyłącznie dla serii Galaxy S22 w Chinach, Niemczech, Indiach, Korei, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i… w Polsce.

Samsung Galaxy S22 Ultra (fot. Tabletowo)

Jak zaznacza producent, One UI 5 zapewnia szereg nowych funkcji dostosowywania, zabezpieczeń i ułatwień dostępu. Użytkownicy powinni spodziewać się znanego im już wyglądu i interfejsu, który jednak teraz będzie mógł zostać w jeszcze większym stopniu skonfigurowany pod indywidualne upodobania.

Najnowsza aktualizacja wprowadza nowe sposoby dostosowania wyglądu i obsługi smartfona przez użytkowników – rozszerzona paleta barw i schematów kolorów to tylko niewielki wycinek dostępnych opcji. Wszystko po to, aby urządzenie mogło nabrać jeszcze bardziej indywidualnego charakteru i stylu dopasowanego do właściciela.

Zmian doczekały się również powiadomienia, które od teraz będzie można nieco skonfigurować. W zależności od aplikacji, możliwe będzie dostosowanie i skoncentrowanie się na tym, co najważniejsze w danej chwili. Oznacza to, że nowe kontrolki ułatwią użytkownikom blokowanie powiadomień z niektórych aplikacji sprawiając, że powiadomienia będą mniej angażujące.

Korzystając z obecności Androida 13 pod maską One UI 5, użytkownicy wreszcie będą mogli skonfigurować język aplikacji. Koniec z domyślnym ustawianiem języka programu zgodnie z ustawieniami urządzenia. Od teraz każda aplikacja będzie mogła mieć indywidualnie wybrany język interfejsu – zgodnie z tym, co przewidzieli twórcy.

Samsung informuje, że nowe oprogramowanie przynosi ze sobą również szereg usprawnień, które nie będą widoczne na pierwszy rzut oka – od ulepszonych możliwości aparatu i zasobów bezpieczeństwa, na narzędziach ułatwień dostępu kończąc.

Użytkownicy mogą od teraz płynniej rejestrować wysokiej jakości zdjęcia i filmy w nowym trybie Pro i Pro Video. Co więcej, tryby te oferują szereg przydatnych wskazówek i porad dotyczących korzystania z różnych obiektywów, funkcji i elementów sterujących.

W systemie pojawił się również przeprojektowany pulpit zabezpieczeń. Z jego poziomu użytkownicy będą mogli sprawdzić stan bezpieczeństwa urządzenia, zweryfikować wszelkie nieprawidłowości z tym związane i ewentualnie rozwiązać te problemy.

Na chwilę obecną producent nie podaje dokładnej daty premiery stabilnej wersji systemu One UI 5. Patrząc jednak na to, że właśnie została ogłoszona otwarta beta, można się spodziewać, że moment ten nie jest bardzo odległy.

Gdyby jednak ktoś z Was już dzisiaj chciał sprawdzić nowe oprogramowanie, należy w Samsung Members zarejestrować się w programie One UI Beta. To wystarczy, aby po chwili na obsługiwanym smartfonie wylądowała stosowna aktualizacja.

Pamiętajcie jednak o wykonaniu kopii zapasowej za pomocą Smart Switch – producent zastrzega sobie, że oprogramowanie w wersji beta może zawierać błędy i spowodować utratę danych.