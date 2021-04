Samsung Galaxy F12 – kiedy częstotliwość odświeżania ekranu jest ważniejsza od jego rozdzielczości

Samsung ma w swojej ofercie kilka modeli smartfonów, które są dobrą propozycją dla osób ceniących długi czas działania na jednym ładowaniu. Zwykle odbywa się to kosztem zastosowania szybszego procesora lub ekranu o lepszej jakości – tak jak w wypadku nowego Galaxy F12.

Po pierwsze, bateria

Najważniejszym elementem Samsunga Galaxy F12 jest z pewnością jego akumulator. W obudowie producent zdołał zmieścić baterię o sporej pojemności – aż 6000 mAh. Co prawda nie sięga ona 7000 mAh, jak w Galaxy M51, ale to wciąż sporo. W materiałach promocyjnych Samsung zapewnia, że nowy Galaxy F12 wytrzyma „więcej niż jeden dzień użytkowania”, ale wcale nie byłoby dziwnym, gdyby czas pracy tego sprzętu sięgał dwóch dni. Urządzenie ładowane jest za pomocą ładowarki 15 W, zaś zainstalowany system to Android 11 z nakładką One UI 3.1.

Ponieważ model ten przeznaczony jest na rynek indyjski, postarano się, by jednocześnie był dostępny w przystępnej cenie. A to z kolei wymusiło cięcie kosztów na materiałach.

6,5 cala ekranu i tylko HD+

Wystarczy spojrzeć na ekran Samsunga, żeby znaleźć źródło oszczędności producenta. Duży wyświetlacz co prawda odświeża się w częstotliwości 90 Hz, ale ma niską rozdzielczość, jak na panel o przekątnej 6,5 cala – zaledwie HD+. Tego typu urządzenie sprawdzi się więc głównie dla nieco mniej wymagającego użytkownika, bo już od dawna nawet segment budżetowych smartfonów „przyjaźni się” z rozdzielczością Full HD.

Sercem Samsunga Galaxy F12 jest procesor Exynos 850, wspierany przez 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Na pleckach smartfona znajdziemy 48-megapikselowy aparat wraz z trzema pomocniczymi sensorami: 5-megapikselowym, połączonym z obiektywem szerokokątnym, 2-megapikslepwym aparatem makro i 2-megapikselowym czujnikiem głębi dla trybu portretowego. Z przodu znalazło się miejsce dla aparatu do selfie z matrycą 8 Mpix.

W Indiach cena Galaxy F12 to równowartość 580 złotych, co teoretycznie tłumaczy cięcia w kwestii ekranu o niższej rozdzielczości.

Do powyższego modelu dołącza Galaxy F02s, jeszcze tańszy smartfon (za równowartość ~480 złotych), z aparatem głównym 13 Mpix + 2 Mpix, kamerką przednią 5 Mpix i baterią 5000 mAh.

Najwyraźniej istnieje potrzeba, by tego typu konstrukcje trafiały na rynek, więc Samsung z radością ją zaspokaja.