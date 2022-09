OTVARTA oferuje 500 GB internetu za mniej niż 100 złotych, ale czy to najlepsza oferta?

Sieć OTVARTA, wirtualny operator, korzystający z zasięgu Plusa, ogłosił przedsprzedaż nowej oferty internetu mobilnego z pakietem aż 500 GB w cenie niższej niż 100 złotych. Czy to jednak najlepsza propozycja na rynku? Na pewno przynajmniej z jednego powodu jest kusząca.

500 GB internetu za mniej niż 100 złotych w OTVARTA

Na oficjalnej stronie operatora trwa przedsprzedaż oferty O! SZYBKI 500 GB! 5G, w ramach której klient otrzymuje pakiet 500 GB do wykorzystania przez całą dobę. W razie potrzeby może dokupić opcjonalne pakiety 100 GB Noc za 3,99 złotych i 200 GB Noc za 10 złotych do wykorzystania w godzinach nocnych, a dokładniej od północy do 8:00 rano. Dostępny transfer można wykorzystać wyłącznie na terenie Polski, a po całkowitym jego zużyciu operator ograniczy prędkość transmisji danych do maksymalnie 32 kbit/s do końca aktualnego okresu rozliczeniowego.

W ramach niniejszej oferty użytkownik dostaje dostęp do technologii 5G w zasięgu Plusa, która obejmuje swoim zasięgiem ponad 19 mln mieszkańców Polski. Co więcej, klienci mogą również korzystać z eSIM w OTVARTA (wydanie eSIM kosztuje 5 złotych). Ważną informacją jest także to, że jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 29 złotych, a umowa jest podpisywana na czas nieoznaczony.

Aktualnie trwa przedsprzedaż oferty z 500 GB internetu za 99,99 złotych miesięcznie, natomiast w regulaminie zapisano, że niniejsza oferta promocyjna ważna jest w okresie od dnia 1-10-2022 do 30-11-2022, co oznacza, że później OTVARTA może podnieść ceny lub zmienić warunki.

Oferty na abonament z pakietem 500 GB internetu u innych operatorów

Oferta OTVARTA ma jedną przewagę nad podobnymi propozycjami operatorów z tzw. Wielkiej Czwórki, a mianowicie brak umowy terminowej, gdyż jest ona zawierana na czas nieokreślony i można ją wypowiedzieć bez konsekwencji z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

Plus, z którego korzysta OTVARTA, również ma w ofercie pakiet 500 GB miesięcznie z dostępem do technologii 5G za 100 złotych miesięcznie (pierwszy miesiąc za 0 złotych lub trzy miesiące przy przeniesieniu numeru). Umowa podpisywana jest na 24 miesiące, a jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 30 złotych. W cenie abonamentu zawarty jest jednak również dostęp do serwisu Disney+ na rok (od 13. miesiąca do końca umowy 28,99 złotych bez możliwości rezygnacji).

Można jednak znaleźć tańsze oferty – w Play pakiet 500 GB z pełną prędkością i dostępem do 5G kosztuje 75 złotych miesięcznie (po wykorzystaniu całego pakietu operator ogranicza prędkość transmisji danych). Najtańszą ofertę ma jednak Orange, aczkolwiek jest jeden haczyk.

Internet Domowy 4G w tej sieci kosztuje 59,99 złotych miesięcznie, ale można go wykorzystać wyłącznie w strefie domowej – poza nią użytkownik ma do dyspozycji tylko 50 GB. Strefa domowa wyznaczana jest przy pierwszym połączeniu z internetem, a jej zmiana kosztuje 10 złotych. Do tego operator dorzuca Szczęśliwe godziny – transfer danych od północy do 8:00 rano nie pomniejsza dostępnych pakietów danych.

Po wykorzystaniu całego pakietu prędkość internetu jest ograniczana do 1 Mbit/s w strefie domowej i do 16 kb/s poza nią. Jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 49,99 złotych, a umowa może być podpisana na 24 lub 12 miesięcy (w drugim przypadku miesięczna cena abonamentu wzrasta do 69,99 złotych) albo być Elastyczna. Ostatnia opcja nie jest jednak dostępna w ofercie Internet Domowy 4G z umową na 24 miesiące i można z niej skorzystać wyłącznie w przypadku wybrania opcji bez urządzenia.