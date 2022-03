Galaxy M23 5G i Galaxy M33 5G dołączyły do oferty Samsunga

Samsung bez większego rozgłosu ujawnił informacje na temat dwóch nowych smartfonów z serii Galaxy M. I chociaż wciąż nie wiadomo, kiedy trafią do sprzedaży i ile będą kosztować, to wiemy już, co zaoferują. A to pierwszy krok w kierunku zainteresowania się nimi i rozważenia ich ewentualnego zakupu.

Samsung Galaxy M23 5G – specyfikacja

Sam Samsung nie dodaje w nazwach swoich nowych smartfonów dopisku „5G”, co sugeruje, że na rynek nie trafią wersję, które nie obsłużą sieci piątej generacji. Model Galaxy M23 wyposażono w wyświetlacz TFT o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+ 2408×1080 pikseli z wycięciem w kształcie litery „V”, w którym umieszczono 8 Mpix (f/2.2) aparat do selfie i rozmów wideo.

źródło: Samsung

Na tyle znajdują się natomiast trzy aparaty: główny o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8), z obiektywem ultraszerokokątnym i sensorem 8 Mpix oraz 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi. Moduł z aparatami przypomina (troszeczkę) wyspę z Galaxy Z Fold 3, szczególnie że oba modele będą dostępne w ciemnozielonej wersji kolorystycznej.

Na pokładzie Galaxy M23 znajduje się też ośmiordzeniowy procesor 2,2 GHz + 1,8 GHz z modemem 5G oraz 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD o pojemności do 1 TB. Ponadto smartfon może się pochwalić czytnikiem linii papilarnych i akumulatorem o pojemności 5000 mAh.

Samsung Galaxy M23 ma wymiary 165,5x77x8,4 mm, waży 198 gramów i będzie dostępny w sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych: zielonej i jasnoniebieskiej. Smartfon wyjedzie z fabryki z systemem Android 12 z One UI 4.1.

Samsung Galaxy M33 5G – specyfikacja

Model ten ma wyświetlacz identyczny jak Galaxy M23 – 6,6 cala TFT o rozdzielczości Full HD+ 2408×1080 pikseli z wycięciem w kształcie litery „V”, w którym umieszczono 8 Mpix (f/2.2) aparat do selfie i rozmów wideo. Do tego również ma 128 GB pamięci wbudowanej, obsłuży karty microSD do 1 TB i oferuje czytnik linii papilarnych oraz pracuje fabrycznie na Androidzie 12 z One UI 4.1.

źródło: Samsung

I na tym podobieństwa pomiędzy tymi smartfonami się kończą, gdyż pozostała specyfikacja jest już całkowicie inna. Samsung Galaxy M33 będzie dostępny w dwóch konfiguracjach: z 6 GB i 8 GB RAM. Do tego na jego pokładzie znajduje się ośmiordzeniowy procesor 2,4 GHz + 2 GHz z modemem 5G oraz akumulator o pojemności 6000 mAh.

Samsung Galaxy M33 ma wymiary 165,4×76,9×9,4 mm i waży 215 gramów. W sprzedaży dostępne będą trzy wersje kolorystyczne: zielona, niebieska i brązowa.

Przy okazji warto przypomnieć, że Galaxy M23 i M33 to kolejne dwa nowe smartfony Samsunga – w ubiegłym tygodniu producent zaprezentował modele Galaxy A23 i Galaxy A13.