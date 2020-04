Samsung zaprezentował nowe średniaki z modemem 5G: Galaxy A51 5G i Galaxy A71 5G. Kupicie je w Polsce

Do tej pory w serii Galaxy A znajdował się tylko jeden smartfon z modemem 5G – Galaxy A90 5G. Teraz dołączają dwa nowe nowe modele: Galaxy A51 5G i Galaxy A71 5G. Dzięki nim Samsung zwiększy swoją prezencję w średniej półce, bowiem obsługa sieci piątej generacji nie jest już zarezerwowana wyłącznie dla flagowców. Co najważniejsze, oba będą dostępne również w Polsce.

Samsung Galaxy A51 5G – specyfikacja

Smartfon wyposażono w wyświetlacz Super AMOLED typu Infinity-O o przekątnej 6,5 cala, proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli. W górnej części, pośrodku panelu znajduje się okrągły otwór na aparat do selfie i rozmów wideo. Z ekranem zintegrowano również czytnik linii papilarnych.

Sercem Galaxy A51 5G jest ośmiordzeniowy procesor z dwoma rdzeniami 2,2 GHz i sześcioma 1,8 GHz. Samsung nie podaje jego nazwy, ale najprawdopodobniej jest to Exynos 980 (2x ARM Cortex-A77 + 6x ARM Cortex-A55; 8 nm) z układem graficznym ARM Mali-G76 MP5 i zintegrowanym chipem NPU. Do kompletu jest 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 1 TB oraz – w zależności od wersji – 6 GB lub 8 GB RAM.

Samsung Galaxy A51 5G oferuje również pojedynczy aparat o rozdzielczości 32 Mpix do selfie i rozmów wideo oraz poczwórny 48 Mpix (f/2.0) + 12 Mpix (f/2.2) z obiektywem szerokokątnym + 5 Mpix (f/2.2) do wykrywania głębi + 5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro na tyle. Smartfon zasila akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego o mocy 15 W. Urządzenie ma wymiary 158,9×73,6×8,7 mm i waży 187 gramów.

Samsung Galaxy A51 5G będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: Prism Cube Black, Prism Cube White i Prism Cube Pink.

Samsung Galaxy A71 – specyfikacja

Pod wieloma względami model ten jest podobny do Galaxy A51 5G, więc skupmy się na różnicach. Samsung Galaxy A71 5G oferuje wyświetlacz Super AMOLED Plus o przekątnej 6,7 cala, aparat główny o rozdzielczości 64 Mpix z przysłoną f/1.8 (pozostałe trzy w module na panelu tylnym są takie same) i wsparcie dla technologii szybkiego ładowania przewodowego o mocy 25 W. Smartfon ma wymiary 162,5×75,5×8,1 mm, waży 185 gramów i będzie dostępny w następujących wersjach kolorystycznych: Prism Cube Black, Prism Cube Silver i Prism Cube Blue.

Samsung Galaxy A51 5G i Galaxy A71 5G – cena, dostępność

od 499,99 dolarów amerykańskich,

od 599,99 dolarów amerykańskich.

Oba smartfony trafią do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych latem 2020 roku. Do Polski natomiast trochę później, bo dopiero w trzecim kwartale 2020 roku. Galaxy A51 5G będzie dostępny w Polsce w konfiguracji z 6 GB RAM, zaś Galaxy A71 5G z 8 GB RAM. Na razie nie znamy polskich cen tych modeli.

Źródło: Samsung, Samsung, Samsung

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!