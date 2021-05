Dwa nowe tablety Samsunga: Galaxy Tab S7 FE i Galaxy Tab A7 Lite. Kilka rzeczy je łączy, jeszcze więcej różni

Od dłuższego czasu docierały do nas doniesienia o planowanej premierze tabletów Samsung Galaxy Tab S7 FE oraz Galaxy Tab A7 Lite. Urządzenia wreszcie zostały zaprezentowane, a my możemy porównać ich specyfikację.

Duży i wydajny Galaxy Tab S7 FE

Pierwszy tablet Samsunga z oznaczeniem „FE” raczej nie ma się czego wstydzić. Sprzęt wyposażono w spory ekran TFT o przekątnej 12,4 cala, wyświetlający obraz w rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli (WQXGA). Zastosowany procesor Qualcomm Snapdragon 750G (2x 2,2 GHz + 6x 1,8 GHz) ma wbudowany modem 5G, zatem przyda się tym, którzy mają możliwość korzystać z sieci nowej generacji. Oczywiście w razie jej braku, można łączyć się z internetem za pomocą LTE.

Specyfikację główną uzupełniają 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej, co jest gwarantem, że żadne zadanie postawione przed Galaxy Tab S7 FE nie będzie mu straszne. Ponadto, do naszej dyspozycji oddano 8-megapikselowy aparat główny i 5-megapikselowy aparat przedni. Wśród złącz warto wymienić USB typu C (3.2 Gen1). W specyfikacji zabrakło gniazda słuchawkowego, co jak na urządzenie o tych gabarytach jest bardzo dziwnym zabiegiem. Całość, wraz z baterią o pojemności 10090 mAh, ładowaną z mocą 45 W, zamknięta jest w stylowej, metalowej obudowie. Niestety, ładowarkę trzeba będzie kupić oddzielnie – nie znajdziemy jej w zestawie z urządzeniem.

Jak zapewnia Samsung, nowi użytkownicy Galaxy Tab S7 SE otrzymają w prezencie 6-miesięczny okres próbny na aplikację Clip Studio Paint, co na pewno przyda się tym użytkownikom tabletu, którzy zechcą go zakupić jako narzędzie twórczej pracy. Obsługuje ona rysik S Pen – jedno z podstawowych akcesoriów artystów cyfrowych.

Mniejszy i nie tak mocny Galaxy Tab A7 Lite

Drugi z nowych tabletów Samsunga jest już raczej podstawową propozycją dla tych, którzy po prostu potrzebują kanapowego większego ekranu, do spokojnego przeglądania internetu i odtwarzania filmów. Ułatwi to wyświetlacz o przekątnej 8,7 cala (1340 x 800 pikseli) oraz smukła obudowa. Tak jak w Galaxy Tab S7 FE, tablet ma przyjemne, metalowe „opakowanie”. O wrażenia dźwiękowe mają zadbać podwójne głośniki Dolby Atmos.

W tym wypadku dostajemy ośmiordzeniowy procesor z czterema rdzeniami 2,3 GHz oraz czterema rdzeniami 1,8 GHz. Do tego dołączmy 3 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej, a przekonamy się, że mamy do czynienia z urządzeniem z wyraźnie niższej półki. Galaxy Tab A7 Lite wyposażono w baterię o pojemności 5100 mAh, której zapasy energii można uzupełnić dzięki ładowarce 15 W.

Galaxy Tab A7 Lite będzie dostępny w sprzedaży na początku czerwca, a Galaxy Tab S7 FE w drugiej połowie czerwca 2021 roku. Zapewne wkrótce poznamy ceny tych urządzeń. Na razie nie są one znane. Poniżej pełne zestawienie specyfikacji, podanej przez producenta: