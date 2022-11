Mamy oficjalną listę smartfonów i tabletów Samsunga, które dostaną Androida 13 i One UI 5 w Europie

Kilka dni temu południowokoreański oddział Samsunga udostępnił listę smartfonów i tabletów, które otrzymają aktualizację do Androida 13 i One UI 5. Teraz jednak analogiczny harmonogram udostępnił niemiecki oddział producenta. Z uwagi na fakt, że Niemcy należą do tego samego regionu co Polska, wiemy już, kiedy użytkownicy w Polsce mogą spodziewać się udostępnienia nowego oprogramowania.

Te smartfony Samsunga dostaną system Android 13

Do tej pory nowy system otrzymały wyłącznie Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra. W tym miesiącu taka sama aktualizacja trafi do właścicieli:

W grudniu 2022 roku Android 13 z One UI 5 zostanie udostępniona posiadaczom:

W styczniu 2023 Samsung udostępni zaś Androida 13 następującym smartfonom:

źródło: Samsung

Tablety Samsunga, na które trafi aktualizacja do Androida 13

Jako pierwsze, jeszcze w listopadzie 2022 roku, aktualizację otrzymają:

W następnym miesiącu producent udostępni Androida 13 z One UI 5 tabletom Galaxy Tab S7 FE i Galaxy Tab S7 FE 5G, natomiast w styczniu 2023 roku modelom:

Należy jednak pamiętać, że podana przez producenta lista dotyczy smartfonów i tabletów, które nie pochodzą z dystrybucji operatorskiej – takie mogą (aczkolwiek nie muszą) otrzymać aktualizację później. Ponadto nie można wykluczyć zmian w harmonogramie udostępniania Androida 13 z One UI 5 dla urządzeń Galaxy.