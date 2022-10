Samsung podał harmonogram aktualizacji do Androida 13 i One UI 5

Od wczoraj posiadacze smartfonów z serii Galaxy S22 mogą pobierać i instalować aktualizację do Androida 13 i najnowszego wydania One UI. To jednak niewielki odsetek posiadaczy urządzeń Samsunga, które kwalifikują się do otrzymania takiej samej aktualizacji. Właśnie dowiedzieliśmy, które jeszcze ją dostaną.

Harmonogram aktualizacji do Androida 13 i One UI 5 dla smartfonów i tabletów Samsunga

Listopad 2022 roku:

Grudzień 2022 roku

Styczeń 2023 roku:

Luty 2023 roku

Mojego smartfona nie ma na liście – czy nie otrzymam aktualizacji?

Choć przytoczona powyżej lista smartfonów i tabletów, które otrzymają system Android 13 wraz z One UI 5, pochodzi prosto od producenta, to należy zaznaczyć, że pojawiła się ona w aplikacji Samsunga w rodzimej dla firmy Korei Południowej, dlatego znajdują się na niej modele, które nie są dostępne w Polsce.

Jednocześnie w Korei Południowej nie są sprzedawane wszystkie smartfony, dostępne w innych krajach, dlatego niewykluczone, że więcej modeli otrzyma aktualizację do najnowszego Androida i One UI (wcześniej pojawiły się informacje, że mogą się jej spodziewać też właściciele m.in. Galaxy S10 Lite i Galaxy Note 10 Lite oraz Galaxy S21 FE).

Ponadto podany przez Samsunga harmonogram może dotyczyć wyłącznie Korei Południowej – w innych krajach termin udostępniania aktualizacji może być inny. Ponadto – jak zawsze – mogą w nim zajść zmiany, gdyż Samsung w przeszłości niejednokrotnie zmieniał harmonogramy aktualizacji.