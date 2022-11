Wymiana wyświetlacza w iPhonie w godzinę – takie rzeczy w iMadzie

Akcja partnerska

Każdemu może się zdarzyć nieszczęśliwy wypadek – upuszczenie telefonu na kafelki, strącenie go z blatu kuchennego przez małą pociechę czy wysunięcie się z kieszeni na asfalt podczas wysiadania z samochodu (to ostatnie akurat z mojego doświadczenia! ;)). Takie sytuacje kończą się różnie – raz obita zostaje tylko ramka (i tak się skończył mój przypadek), innym razem cierpi obudowa (zwłaszcza, gdy jest szklana) lub, co gorsza, ekran. iMad oferuje wymianę wyświetlacza od ręki – w godzinę. A na wizytę możesz umówić się przez aplikację.

iMad możecie kojarzyć głównie z usługi iMad Rent, którą prezentowaliśmy już na łamach Tabletowo. W jej ramach możecie wynajmować wybrany sprzęt Apple na kilka lat z opcją wymiany na nowy model po pierwszym roku trwania umowy – jeśli jesteście zainteresowani takim rozwiązaniem, zajrzyjcie koniecznie na stronę usługi.

Ale iMad to nie tylko Wynajem w iMadzie. Bardzo ważną odnogą działalności firmy jest również serwis, któremu warto poświęcić chwilę uwagi.

Do serwisu umówisz się przez Booksy

Nie wyobrażam sobie umawiania się do kosmetyczki czy fryzjera inaczej niż przez Booksy. Tymczasem okazuje się, że do autoryzowanego serwisu Apple mogę się umówić na spotkanie w dokładnie ten sam sposób! Serwis baterii czy wyświetlacza, konserwacja urządzenia, najem czy konfiguracja sprzętu – to wszystko mogę załatwić na miejscu w wybranym salonie iMad po ówczesnej rezerwacji slotu.

Jeśli (tak jak ja) należysz do osób, które lubią mieć pewność obsłużenia w konkretnym dniu o ustalonej godzinie – bez straty czasu w kolejce – to rozwiązanie z pewnością jest dla Ciebie.

Rezerwowanie spotkań w iMad przez Booksy dostępne jest w salonach w takich miastach, jak Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław i Poznań.

Wymiana wyświetlacza w godzinę

Jeśli przytrafiła Wam się sytuacja przywołana na początku tekstu, możecie udać się do iMada w celu wymiany wyświetlacza. Jeśli macie chwilę, by poczekać, możecie zasiąść na kanapie i, w towarzystwie kawki, poczekać na naprawę i rozejrzeć się po salonie – a warto to zrobić.

W salonie wystawione są bowiem najciekawsze urządzenia Apple, które można zarówno kupić, jak i wynająć. Jest też ścianka z akcesoriami – etui, ładowarkami, głośnikami czy wreszcie szkłami – jedno z nich polecam założyć na świeżo wymieniony ekran, by chroniło go nawet przed najdrobniejszymi zarysowaniami.

A jak odbywa się wymiana wyświetlacza?

Tutaj sprawa wygląda następująco: wpierw serwisanci dopasowywują smartfon do odpowiedniej matrycy, czyli pojemnika, do którego chwilę później trafi nasz telefon. Następnie ląduje on w specjalnej maszynie, zadaniem której jest odpowiednio rozgrzać ekran, by można było w jak najdelikatniejszy sposób go odczepić…

A jak wygląda dalszy proces naprawy? Chciałabym móc Wam to wszystko przedstawić krok po kroku, ale to już jest tajemnica firmy.

Jest też opcja dla zabieganych

Jeśli z jakiegoś powodu chcesz przyjść do serwisu i zostawić swój smartfon w dobrych rękach lub musisz szybko wracać do pracy czy innych zajęć, nic straconego. iMad oferuje możliwość podwiezienia naprawionego iPhone’a kurierem na oklejonym skuterze – fajna sprawa, dzięki której sprzęt sam z powrotem trafia w nasze ręce. Taka usługa jednak działa wyłącznie na terenie Warszawy.

Oczywiście nikomu nie życzę konieczności korzystania z serwisu, ale jeśli już takowa zajdzie – wiecie, gdzie możecie się udać z problemem.

Te wpisy mogą Cię zainteresować:

Materiał powstał przy współpracy z Digital Care