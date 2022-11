Komputer Huawei MateStation X 2023 wygląda niepozornie, ale to prawdziwy potwór

Huawei intensywnie rozwija swoją ofertę laptopów i PeCetów. Dziś portfolio producenta uzupełnił nowy komputer Huawei MateStation X 2023, który wygląda naprawdę niepozornie, ale drzemie w nim prawdziwa bestia. Niestety, model ten nie należy do najtańszych urządzeń.

Co oferuje Huawei MateStation X 2023? (specyfikacja)

Design komputera jest prawdziwie minimalistyczny. To jak najbardziej może spodobać się klientom, szczególnie że w tej niezwykle smukłej obudowie udało się zmieścić topowe podzespoły, na czele z procesorem Intel Core i9-12900H (14 rdzeni, 20 wątków), którego rdzenie Performance-core potrafią rozpędzić się do nawet 5,0 GHz! Towarzyszy mu układ graficzny Intel Iris Xe 1,45 GHz z 96 jednostkami wykonawczymi.

Aby zapobiec spowolnieniom, spowodowanym zjawiskiem throttlingu, tj. przegrzewaniem się komponentów, producent umieścił w MateStation X 2023 aktywny system chłodzenia w postaci wentylatora o średnicy ponad 75 mm z 73 łopatkami o grubości 0,3 mm w kształcie litery S.

Klienci będą mogli kupić komputer Huawei MateStation X 2023 w wersji szarej lub srebrnej

Z uwagi na fakt, że Huawei MateStation X 2023 jest komputerem typu All-in-One, jego bardzo ważnym elementem jest również ekran. Producent zamontował w tym modelu 28,2-calową matrycę IPS o rozdzielczości 3840×2560 pikseli (proporcje 3:2; 164 ppi) i 178° kącie widzenia, która odświeża obraz z częstotliwością 60 Hz oraz zapewnia wsparcie dla 98% przestrzeni kolorów P3 i 100% sRGB, a także dokładność kolorów ∆E≤1.

Warto też dodać, że współczynnik screen-to-body ratio wynosi imponujące 92%, a wisienką na torcie jest możliwość obsługi wyświetlacza za pomocą dotyku (10-punktowy multi touch). Co nie mniej ważne, producent zaimplementował na ekranie powłokę antyodblaskową i zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców.

Komputer Huawei MateStation X 2023 obsługuje łączność Bluetooth 5.1 i WiFi 6 oraz oferuje złącza audio, USB-C, Thunderbolt 4 i dwa USB-A (USB 3.2 Gen 1). Ponadto na jego pokładzie znajdują się też kamera 2 Mpix 1080p HD, cztery mikrofony o zasięgu do 5 metrów i dwa pełnozakresowe głośniki o mocy 3,5 W każdy wraz z 10 W subwooferem.

W skład zestawu sprzedażowego wchodzą także mysz i klawiatura Bluetooth z czytnikiem linii papilarnych (ładowana przez USB-C).

Komputer Huawei MateStation X 2023 to drogie urządzenie (cena)

Regularna cena komputera w wersji z procesorem Intel Core i9 12. generacji, 16 GB (2×8 GB) RAM LPDDR5 dual channel 5200 MHz i dyskiem SSD (M.2 NVMe) o pojemności 512 GB wynosi 11999 juanów, co jest równowartością ~7825 złotych. Wariant z takim samym procesorem i ilością RAM oraz dyskiem SSD o dwukrotnie większej pojemności (tj. 1 TB) kosztuje zaś 12999 juanów (~8475 złotych). W ramach promocji na start producent daje 300 juanów (~195 złotych) zniżki, co przy takich cenach nie jest dużą kwotą (aczkolwiek zawsze to jakaś oszczędność, mimo wszystko).

Na tę chwilę nie wiemy, czy komputer Huawei MateStation X 2023 trafi do sprzedaży w innych krajach, ale jeśli pojawi się w Polsce, to można się spodziewać, że jego cena będzie oscylowała wokół ~10000 złotych. To nie jest kwota, jaką przeciętny klient jest skory wydać na PeCeta, ale wymagający użytkownicy, do których skierowany jest ten sprzęt, już zdecydowanie bardziej mogą to zrobić.