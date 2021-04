Samsung Galaxy M12 debiutuje w Europie. W Polsce już niebawem

Samsung konsekwentnie poszerza swoją ofertę smartfonów z niższej półki, poszukując chętnych na urządzenie w rozsądnej cenie. Takiej charakterystyki będziemy mogli spodziewać się po modelu Galaxy M12.

Coś dla mniej zasobnych fanów Samsunga

Samsung ma w Polsce niezwykle silną pozycję. Jedyną firmą, która radzi sobie prawie tak samo dobrze, jest Xiaomi. Z konkurencją z Chin walczyć jest trudno, dlatego Koreańczycy nie mogą poprzestać jedynie na oferowaniu telefonów z wysokiej półki. Osoby poszukujące czegoś wśród budżetowców też muszą mieć z czego wybierać. Dlatego Samsung, zachęcony dobrym odbiorem takich modeli jak Galaxy M11 i Galaxy M21, wprowadza do rodziny Galaxy M kolejnego przedstawiciela – Galaxy M12.

Reklama

Samsung Galaxy M12

Model ten został pierwotnie pokazany w Wietnamie, jakieś dwa miesiące temu. Wtedy jeszcze nie było pewne, czy smartfon trafi także do mieszkańców Europy, w tym Polski. Jednak dzięki ogłoszeniu polskiego oddziału Samsunga, jesteśmy pewni, że tak się stanie. Dziś przekazano, że Galaxy M12 oficjalnie trafia do europejskiej dystrybucji, a w Polsce powinniśmy go powitać na przełomie kwietnia i maja.

Galaxy M12 – specyfikacja

Nawet powierzchowność Galaxy M12 zdradza, że jest to propozycja dla ekonomicznego nabywcy. Przednia kamerka w wycięciu o kształcie kropli wody praktycznie nie występuje już w modelach ze średniego pułapu cenowego – to raczej domena budżetowców. Za takimi wrażeniami przemawia także lista podzespołów:

ekran TFT LCD o przekątnej 6,5 cala, odświeżaniem w 90 Hz i rozdzielczości HD+ (1600×720 pikseli)

procesor Exynos 850 (2,0 GHz)

4 GB RAM

64 GB lub 128 GB pamięci wewnętrznej

slot na kartę microSD (do 1 TB)

Dual SIM

poczwórny aparat główny:

– 48 Mpix (f/2.0)

– 5 Mpix (f/2.2) z obiektywem 123°

– 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro

– 2 Mpix (f/2.4) jako czujnik głębi

– 48 Mpix (f/2.0) – 5 Mpix (f/2.2) z obiektywem 123° – 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro – 2 Mpix (f/2.4) jako czujnik głębi aparat przedni: 8 Mpix (f/2.2)

bateria 5000 mAh z ładowaniem 15 W

czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi

USB-C

port słuchawkowy

wymiary: 164×75,9×9,7 mm

waga: 221 g

Zapewne niebawem będziemy Was mogli poinformować o dostępności i cenach Galaxy M12 w Polsce. Bądźcie czujni!