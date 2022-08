Nowy tablet Samsunga ma rysik i wymienny akumulator, ale pewnie i tak go nie kupisz

Producenci zdają sobie sprawę z tego, że różni klienci mają różne wymagania oraz oczekiwania i nie ma możliwości, aby jeden sprzęt zaspokoił potrzeby wszystkich użytkowników. Ten nowy tablet Samsunga jest naprawdę interesującym urządzeniem, jednak nie zainteresują się nim wszyscy, bowiem jest skierowany do ściśle określonej grupy docelowej.

Reklama

Premiery tego urządzenia spodziewaliśmy się 13 lipca 2022 roku, wraz z prezentacją Galaxy XCover 6 Pro. Smartfon został jednak zaanonsowany już pod koniec czerwca, a na oficjalną zapowiedź Galaxy Tab Active 4 Pro musieliśmy poczekać aż do dziś. Nie wiadomo, skąd ta zmiana harmonogramu, lecz najważniejsze jest to, co oferuje nowy tablet Koreańczyków. Sprawdźmy to.

Co oferuje Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro?

Producent informuje, że jest to wszechstronny tablet, który jest wystarczająco mocny i przenośny, aby zwiększyć produktywność poza biurem. Urządzenie ma wymiary 242,9×170,2×10,2 mm i waży 674 gramów oraz cechuje się certyfikatami IP68 i MIL-STD-810H, a do tego w zestawie firma dodaje ochronne etui, dzięki któremu sprzęt ma przetrwać bez szwanku upadki z wysokości 1,2 metra (bez niego ma przetrwać upadki z maksymalnie 1 metra).

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro (źródło: Samsung)

We wspomnianym etui znajduje się też miejsce na rysik S Pen (również z certyfikatem IP68), dodawany w zestawie sprzedażowym. Ekran TFT LCD o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości WUXGA 1920×1200 pikseli można obsługiwać także w rękawiczkach (pod warunkiem, że mają one grubość 2 mm lub mniej). Klienci mogą regulować czułość na dotyk, tak samo jak mapować klawisze, co umożliwia szybkie uruchamianie kluczowych lub najczęściej używanych aplikacji.

Producent podkreśla również, że Galaxy Tab Active 4 Pro oferuje znaczny wzrost maksymalnej głośności, dzięki czemu użytkownicy usłyszą wszystkie emitowane przez urządzenie dźwięki nawet w bardzo głośnych warunkach (na przykład w zatłoczonym oddziale szpitalnym czy na placu budowy). Ponadto tablet jest kompatybilny z akcesoriami Samsunga i firm trzecich – można do niego podpiąć m.in. czytniki kodów kreskowych.

Praca w terenie nie będzie problemem również dlatego, że urządzenie obsługuje superszybką łączność Sub6 5G i WiFi 6, a do tego jest gotowe do obsługi CBRS (Citizens Broadband Radio Service) dla usługi sieci prywatnej (tylko w Stanach Zjednoczonych). Galaxy Tab Active 4 Pro ma też moduł NFC i Knox Platform for POS, dzięki czemu można go wykorzystać jako narzędzie do przyjmowania płatności w terenie. Ponadto sprzęt wspiera funkcję Knox Capture, służącą do skanowania kodów kreskowych.

7.5 Ocena

Dodatkowymi udogodnieniami, które niewątpliwie przydadzą się podczas pracy poza biurem, jest możliwość wymiany akumulatora oraz wsparcie dla szybkiego ładowania z wykorzystaniem złącz POGO (stacja ładująca sprzedawana osobno). Co więcej, jest też tryb No Battery Mode, pozwalający używać urządzenia także bez baterii (pod warunkiem zapewnienia stałego dopływu prądu po zadokowaniu, na przykład w pojeździe).

Galaxy Tab Active 4 Pro oferuje również wsparcie dla trybu Samsung DeX, dzięki któremu można go połączyć z zewnętrznym ekranem lub w trybie Standalone Mode emulować desktopowy interfejs na tablecie. Klienci z pewnością docenią też platformę Knox Suite, która ułatwi zarządzanie sprzętem ekipom IT. Z kolei Samsung Knox ma zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa. Do tego producent deklaruje, że udostępni temu modelowi trzy aktualizacje systemu i zapewni aktualizacje zabezpieczeń przez nawet pięć lat.

Specyfikacja tabletu Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro

Niektóre elementy specyfikacji zostały już wymienione, ale producent podaje nieco więcej informacji na temat listy parametrów tego urządzenia. Na liście znajdują się również:

system Android 12,

aparat 13 Mpix (f/1.9) z autofokusem na tyle i 8 Mpix (f/2.0) na przodzie,

slot na karty microSD o pojemności do 1 TB,

ośmiordzeniowy procesor z modemem 5G, produkowany z wykorzystaniem 6-nm procesu litograficznego,

akumulator o pojemności 7600 mAh (ładowarka w zestawie tylko na wybranych rynkach, m.in. w Europie),

Bluetooth 5.2,

Dual SIM lub Single SIM (w zależności od rynku – wersja z hybrydowym dual SIM pojawi się wyłącznie w Ameryce Północnej),

USB-C (USB 3.2),

czytnik linii papilarnych w klawiszu Home i system rozpoznawania twarzy,

GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS (ostatni tylko na wybranych rynkach),

dźwięk Dolby Atmos,

dwa mikrofony.

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro będzie dostępny w dwóch konfiguracjach: 4/64 GB i 6/128 GB.

Cena, dostępność

Samsung nie ujawnił jeszcze ceny nowego Galaxy Tab Active 4 Pro, ale zapowiedział, że urządzenie będzie dostępne od września w wybranych częściach Europy, a następnie, jeszcze w 2022 roku, trafi do sprzedaży w Azji, Ameryce Łacińskiej, Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.