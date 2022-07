Zero Snapdragonów w zasięgu wzroku. Oto nowe Samsungi Galaxy M13 w wersji 4G i 5G

Samsung nie czuje się w obowiązku korzystania w każdym smartfonie z procesorów Qualcomma. W gruncie rzeczy, Snapdragony są coraz rzadziej wykorzystywane przez producenta z Korei Południowej. Widać to na przykładzie nowych Galaxy M13 4G i Galaxy M13 5G.

Nowe Galaxy M13 – obejdzie się bez Snapdragonów

Samsung ogłosił w Indiach premierę dwóch nowych smartfonów ze średniej półki. Chodzi o Galaxy M13 4G oraz Galaxy M13 5G. Ten pierwszy miał już swojego imiennika, ale tym razem chodzi o przeprojektowany model, o innych wymiarach, z większą baterią i lepszym aparatem.

Samsung Galaxy M13 4G Samsung Galaxy M13 5G fot. GSMarena

To, co łączy oba smartfony to fakt wykorzystania procesorów spoza oferty Qualcomma. Samsung uskutecznia takie podejście od dłuższego czasu, obniżając w ten sposób koszty produkcji. MediaTek nie podniósł cen swoich układów tak mocno jak Qualcomm, nie mówiąc już o tym, że w wielu okolicznościach bardzo dobrym pomysłem jest wykorzystanie chipów konstrukcji samego Samsunga w postaci Exynosów.

Żadnego zaskoczenia oprócz baterii 6000 mAh

Galaxy M13 4G pod wieloma względami przypomina wersję, która pod tą samą nazwą pojawiła się już na rynku międzynarodowym. Ma więc 6,6-calowy ekran LCD Full HD+ i procesor Exynos 850. Zmiany objęły jednak konfigurację aparatów – sprzęt zyskał matrycę główną 50 Mpix, 5-megapikselową matrycę z obiektywem ultraszerokokątnym, a także pomocniczy sensor 2 Mpix do badania głębokości kadru. Samsung postawił w tym modelu na naprawdę dużą baterię o pojemności 6000 mAh. Na pewno przełoży się to na znakomite czasy pracy urządzenia.

Samsung Galaxy M13 5G Samsung Galaxy M13 4G fot. GSMarena

Galaxy M13 5G jest już całkowicie nowym urządzeniem. Oferuje 6,5-calowy wyświetlacz LCD HD+ z odświeżaniem 90 Hz. Przedni aparat, ukryty w wycięciu w kształcie kropli wody robi zdjęcia w rozdzielczości 8 Mpix. Z tyłu aparaty mają 50 Mpix i 2 Mpix. W środku działa procesor MediaTek Dimensity 700, zaś całość zasila bateria o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 15 W.

Oba telefony zarządzane są przez system Android 12 z nakładką One UI 4.1, a także mają port słuchawkowy.

Ceny Galaxy M13 4G i 5G

Ponieważ premiera odbyła się w Indiach, ceny wyrażone są w rupiach.

Za Samsunga Galaxy M13 4G w wersji z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej trzeba dać 11999 rupii (~730 złotych). Jest też opcja 6 GB/128 GB za 13999 rupii (~850 złotych).

Z kolei Samsung Galaxy M13 5G w wersji 4 GB/64 GB kosztuje 13999 rupii (~850 złotych), a za opcję 6 GB/128 GB zapłacić trzeba 15999 rupii (~970 złotych).