(Za drogi) Samsung Galaxy M53 5G już dostępny w Polsce

Najnowszy smartfon ze stajni koreańskiego producenta pojawił się już w pierwszych sklepach internetowych w Polsce. Dzięki temu poznaliśmy cenę modelu Galaxy M53 5G na naszym rynku. Jest ona trochę zaskakująca…

Najnowszy smartfon od koreańskiego producenta pojawił się już w ofercie dwóch renomowanych sklepów z elektroniką w Polsce. Model Galaxy M53 5G to nie flagowiec, lecz urządzenie profilowane pod mniej zamożnego klienta. Czy jednak oficjalna cena jest wystarczająco przystępna dla przeciętnego konsumenta w kraju nad Wisłą? To budzi pewne wątpliwości.

Galaxy M53 5G (źródło: Samsung)

Samsung za dwójkę

Sklepy internetowe x-kom oraz RTV Euro AGD wyceniły smartfon na 1999 złotych, co jest przynajmniej trochę zaskakujące. W dobie wielu nienajgorszych smartfonów, tańszych od tej opcji o przynajmniej kilkaset złotych, można mieć wątpliwości co do ewentualnego sukcesu sprzedażowego na naszym rynku. Pamiętajmy jednak, że w przypadku elektroniki i sprzętu maści wszelakiej, raz ustalona cena nie jest dana na zawsze.

I być może właśnie w tym tkwi haczyk. Nikt nie będzie zdziwiony, jeżeli wspomniana kwota będzie stanowić „bazę wypadową” dla ogromu promocji, wyprzedaży i innych cashbacków. Oby stało się to prędzej niż później, bo smartfon może mieć problem z przebiciem się do zakupowego mainsteramu.

A czym w ogóle smartfon może przyciągnąć potencjalnych nabywców, jeżeli nie ceną? Na pewno głównym argumentem producenta jest świetny ekran Super AMOLED Plus o rozdzielczości 1080×2408 pikseli, który wyświetli aż 120 klatek na sekundę. Takie doznania wizualne zostaną spotęgowane przez zdjęcia wykonane przy pomocy aparatu głównego z matrycą 108 Mpix. Zestaw fotograficzny na panelu tylnym jest wspierany przez dodatkowe trzy obiektywy o rozdzielczościach kolejno 8 Mpix, 2 Mpix i 2 Mpix. Przedni aparat ma natomiast 32 Mpix.

Jeżeli chodzi o procesor, to sercem tego smartfona jest MediaTek Dimensity 900 ze zintegrowanym modemem 5G. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w 8 GB RAM, jak również w 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Możliwe jest jej rozszerzenie przy pomocy kart pamięci microSD (maksymalnie do 1 TB). Całość zasilana jest przez akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera funkcję szybkiego ładowania o mocy 25 W.

Samsung Galaxy M53 5G (źródło: Samsung)

Jeżeli cena Galaxy M53 5G szybko spadnie, to jednego możemy być pewni – będzie to genialna propozycja w średnim segmencie cenowym, która dla wielu użytkowników stanie się prawdziwym smartfonowym objawieniem.