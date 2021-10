Samsung Galaxy A12 2021 z Exynosem trafił do sprzedaży w Polsce

Podczas gdy z zaciekawieniem czekamy na najbliższą konferencję Galaxy Unpacked Part 2, do sprzedaży w Polsce trafił nowy smartfon Samsunga z niższej półki. To nieco zmieniona wersja modelu, który pojawił się w kraju nad Wisłą wiele miesięcy temu.

„Oryginalny” Samsung Galaxy A12 zadebiutował w listopadzie 2020 roku, ale jego sprzedaż w Europie zaczęła się dopiero na początku br. Samsung Galaxy A12 Nacho pojawił się na rynku na początku sierpnia 2021 roku, a teraz trafił do sprzedaży w Polsce jako Samsung Galaxy A12 2021.

Specyfikacja Samsung Galaxy A12 2021

Jest to typowy smartfon z niższej półki. Od pierwowzoru odróżnia go – oprócz nazwy – procesor. Samsung Galaxy A12 2021 wyposażony jest bowiem w układ Exynos 850 (8x ARM Cortex-A55 do 2,0 GHz; 8 nm), podczas gdy Samsung Galaxy A12 w MediaTek Helio P35 (8x ARM Cortex-A53 do 2,3 GHz; 12 nm).

Oba modele dostępne są w Polsce w konfiguracji z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej oraz obsługują karty microSD o pojemności do 1 TB, na którą przewidziano dedykowany slot obok dwóch miejsc na karty SIM w formacie nano.

Specyfikacja Samsung Galaxy A12 2021 obejmuje również wyświetlacz LCD o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli, w którego górnej części, w wycięciu w kształcie litery „V” umieszczono 8 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

Na tyle znajdują się natomiast cztery aparaty: główny o rozdzielczości 48 Mpix (f/2.0) oraz z obiektywem ultraszerokokątnym (123° FoV) i matrycą 5 Mpix, a także dwa po 2 Mpix każdy – jeden do zdjęć makro, a drugi do pomiaru głębi przy zdjęciach portretowych.

Na pokładzie Galaxy A12 2021 nie zabrakło również czytnika linii papilarnych (znajduje się on na bocznej krawędzi) i modułu NFC. Jest też 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon zasila akumulator o pojemności 5000 mAh, który można naładować z mocą 15 W (przez port USB-C).

Samsung Galaxy A12 2021 pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem One UI 3, ma wymiary 164×75,8×8,9 mm i waży 205 gramów.

Cena Samsung Galaxy A12 2021

Cena Samsung Galaxy A12 2021 została ustalona w Polsce na 799 złotych. Dokładnie tyle samo kosztuje też Samsung Galaxy A12. Do klienta należy więc wybór, czy za taką kwotę woli kupić model z procesorem Exynos, czy MediaTek.