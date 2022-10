Samsung zaprezentował One UI 5. Zobacz nowe funkcje systemu

W 2018 roku producent z Korei Południowej ogłosił, że interfejs Samsung Experience zostanie zastąpiony przez One UI. Dziś Koreańczycy oficjalnie zaanonsowali One UI 5 i przedstawili funkcje, z których będą mogli korzystać użytkownicy smartfonów Galaxy z najnowszą wersją One UI.

Oficjalna premiera One UI 5. Co nowego w nowej wersji interfejsu Samsunga?

Według producenta, One UI umożliwia użytkownikom zdecydowanie, jak będzie wyglądało ich urządzenie i jednocześnie ulepsza produktywność oraz zapewnia wspaniałe doświadczenie pomiędzy urządzeniami i platformami. Najnowsza wersja interfejsu wprowadza nowe życie w tę koncepcję.

One UI 5 ma pozwolić na intuicyjną personalizację. Użytkownicy mogą już ustawiać na ekranie blokady swoje własne zdjęcia i filmy, ale najnowszy interfejs umożliwi im dodatkowe spersonalizowanie go za pomocą nowych narzędzi – na przykład ustawienie stylu zegara czy czegokolwiek, co znajduje się na ekranie blokady.

Ponadto właściciele Galaxy będą mogli wybrać nawet do 15 zdjęć i filmów, które wyświetlą się po zablokowaniu urządzenia. Do ich dyspozycji zostanie oddana również funkcja Dynamicznego ekranu blokady (ang. Dynamic Lock Screen) – zapewnia ona wyświetlanie różnych grafik z wybranych kategorii, na przykład krajobrazy, rośliny, psy, koty, zwierzęta czy jedzenie. Zapowiedziano też, że do One UI 5 trafią nowe funkcje z Good Lock oraz nowe widżety, na przykład z pokazem slajdów z galerii i listą sugerowanych aplikacji – co ciekawe ma ona zależeć od sytuacji, a której znajduje się użytkownik.

One UI 5 zaoferuje również Routines. Rutyny mogą uruchamiać się automatycznie, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, co przyda się na przykład podczas drogi do i z pracy. Obok Routines nowością są Modes (pol. Tryby), na przykład tryb do relaksu czy ćwiczeń lub jazdy samochodem. Dzięki nowym funkcjom użytkownicy za pomocą jednego kliknięcia aktywują ustawione wcześniej przez siebie ustawienia, na przykład tryb nie przeszkadzać, wibracje zamiast dźwięku i głośność dźwięku na słuchawkach.

Producent jednocześnie zapowiedział, że w przyszłości zamierza wdrożyć rozwiązanie, dzięki któremu tryby będą synchronizowały się pomiędzy różnymi urządzeniami Galaxy.

W One UI 5 skupiono się również na funkcjach dotyczących bezpieczeństwa i prywatności. W najnowszej wersji interfejsu połączono dotychczas osobne sekcje w Ustawieniach, które były poświęcone ww. aspektom, w jedną – Bezpieczeństwo i prywatność. Po wejściu w nią użytkownicy od razu zobaczą komunikat wizualny, czy wszystko jest w porządku, czy znaleziono problemy albo zagrożenie – w dwóch ostatnich przypadkach system podpowie, co można zrobić, aby je wyeliminować. Mowa tu na przykład o sytuacji, gdy użytkownik nie ma ustawionej blokady ekranu wzorem, kodem PIN lub hasłem.

Dodatkową warstwą ochronną w One UI 5 jest rozpoznawanie, gdy użytkownik chce udostępnić zdjęcie, na którym widnieją wrażliwe informacje – na przykład dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy czy karty debetowej bądź kredytowej. Początkowo funkcja ta będzie jednak działać tylko wtedy, gdy język urządzenia jest ustawiony na koreański lub angielski.

W One UI 5 pojawi się też nowa funkcja Bixby text call, która ma się przydać w sytuacjach, gdy użytkownik nie może rozmawiać, ale nie chce odrzucać połączenia. Odbierze ona połączenie przychodzące w jego imieniu i poinformuje o tym dzwoniącego. Właściciel Galaxy będzie mógł wpisywać na klawiaturze swoje odpowiedzi (lub wybrać którąś z listy proponowanych), które następnie zostaną przeczytane na głos osobie dzwoniącej. A gdy coś ona odpowie, Bixby zrobi transkrypcję mowy na tekst, aby rozmówcy mogli rozmawiać, nawet w taki nietypowy sposób.

Ta innowacyjna funkcja początkowo będzie jednak dostępna wyłącznie w języku koreańskim, ale w przyszłości Samsung planuje rozszerzyć jej dostępność o angielski i inne języki. Czy polski również znajduje się na liście – raczej wątpliwe, ale można mieć nadzieję.

Smartfony z preinstalowanym One UI 5 mają również jeszcze szybciej i łatwiej łączyć się z komputerami z systemem Windows. Podczas konfiguracji PC użytkownik będzie mógł zeskanować kod QR, aby połączyć go ze swoim Galaxy, automatycznie dodając mobilny hotspot do komputera. Ponadto Samsung zapewni użytkownikom funkcję Continuity – polega ona na rozpoczynaniu pracy na przykład na smartfonie i kontynuowaniu jej na laptopie (i na odwrót). Początkowo ma być ona jednak dostępna wyłącznie w aplikacjach Microsoftu i Samsunga, ale wkrótce lista obsługiwanych programów zostanie wydłużona.

Urządzenia z One UI 5 ułatwią też wzywanie pomocy w sytuacjach alarmowych – wystarczy, że użytkownik pięciokrotnie wciśnie klawisz zmniejszania głośności. Wtedy system włączy odliczanie od 10 do 1 – jeśli właściciel Galaxy nie deaktywuje go, urządzenie wyśle do ustalonych wcześniej kontaktów informację o lokalizacji, poziomie naładowania akumulatora w smartfonie oraz automatycznie zrobione zdjęcia.

Kiedy ruszy aktualizacja do One UI 5?

Producent poinformował, że jako pierwsze aktualizację otrzymają Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra – jeszcze w październiku 2022 roku. Ponadto do końca roku nową wersję interfejsu mają dostać także smartfony z serii Galaxy S21 oraz Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 3 i Galaxy A53.