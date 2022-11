Mistrzostwa Świata 2022 za darmo w FIFA 23

Tegoroczne Mistrzostwa Świata zbliżają się wielkimi krokami, a to oznacza, że w FIFA 23 pojawi się darmowy dodatek. Mundialowy rok jest bardzo ważny dla wszystkich fanów piłki nożnej i EA Sports nie mogło przegapić takiej okazji!

FIFA 23 trzyma się bardzo dobrze

Minął już ponad miesiąc od premiery FIFA 23, a szum związany z debiutem ostatniej gry z tej serii opadł. Liczba graczy na serwerze dalej jest ogromna i raczej szybko się to nie zmieni, gdyż EA Sports mocno dba o to, żeby ludzie się nie nudzili. Regularnie, co tydzień, wypuszcza nowy event lub specjalne zadania z nagrodami. Dobrze jednak wiemy, że fani piłki nożnej oraz FIFA są już myślami przy Mundialu.

Tegoroczne mistrzostwa świata w piłkę nożną będą unikalne, gdyż nie odbędą się one po sezonie (w czerwcu lub lipcu), jak to było zawsze, a na przełomie listopada oraz grudnia. Do startu zmagań pozostały niecałe trzy tygodnie, więc EA Sports ujawniło wreszcie szczegóły dotyczące darmowego, mundialowego dodatku do FIFA 23. Ten na serwery wejdzie już 9 listopada!

źródło: EA Sports / Kartomania

Mundial zagości w FIFA 23

Mundialowa aktualizacja będzie największym patchem do FIFA 23 w tym roku i pozwoli w trybie offline zagrać jedną z 32, zakwalifikowanych do turnieju, drużyn. Można rozgrywać także zmagania online, gdzie dostępna będzie faza pucharowa. Od 21 listopada do 18 grudnia EA Sports udostępni również „tryb live”, w którym można rozegrać spotkania z prawdziwych boisk i zmienić bieg wydarzeń.

Najważniejsze zmiany dotyczą jednak Ultimate Team, gdyż – nie ukrywajmy – jest to najważniejszy tryb w grze, w którym regularnie bawi się najwięcej graczy. Dodatek do tego trybu zostanie udostępniony dwa dni później, 11 listopada, ale za to będzie dostępny aż do 4 stycznia 2023 roku. Tym razem nie będzie to tak rozległa aktualizacja, jak to miało miejsce w 2014 i 2018 roku, co też można zrozumieć – w końcu mamy dopiero początek sezonu i taki ruch „zabiłby” rynek oraz cały tryb.

Pojawić ma się 30 nowych kart bohaterów w specjalnych, mundialowych wersjach. Do tego gracze otrzymają w swoich klubach specjalne karty zawodników, za pomocą których powinni wypełniać zadania. Tacy piłkarze znikną z klubu po zakończeniu całego wydarzenia. Za zrobienie zadań dostaniecie unikalne nagrody w postaci paczek oraz prawdopodobnie żetonów draftu.

W menu FUT znajdzie się specjalna zakładka, gdzie sprawdzicie, ilu „powołanych” piłkarzy zdobyliście. Im więcej, tym lepsze nagrody dostaniesz. Finalnie ma być dostępnych aż 10 poziomów i za odblokowanie każdego z nich zgarniesz:

monety,

picki (wybór jednego z 3 lub 5 zawodników),

paczki.

Co najmniej jeden gracz z każdej reprezentacji, która dostała się na mistrzostwa świata, otrzyma specjalną wersję karty pt. „Star”. Te mają mieć ulepszone statystyki, a gracze będą mogli zdobyć wspomniane karty poprzez ukończenie Wyzwań Budowania Składu (SBC). Wspomniani zawodnicy zostaną z Wami w klubie po zakończeniu całego eventu.

Mundialowy dodatek do gry FIFA 23 będzie dostępny na konsolach Xbox i PlayStation oraz na PC, natomiast nie zagrasz w niego na konsoli Nintendo Switch.