eSIM w Orange, Play, Plus i T-Mobile. Ile kosztuje i na jakich urządzeniach można z niego korzystać?

Od sierpnia 2022 roku technologia eSIM jest dostępna już u wszystkich operatorów infrastrukturalnych w Polsce, a ponadto również dla klientów jednego z operatorów wirtualnych. Sprawdzamy, ile aktualnie kosztuje eSIM w Orange, Play, Plus i T-Mobile. Dowiecie się również, na jakich urządzeniach jest obecnie wspierane to rozwiązanie.

Co to jest eSIM i które urządzenia go oferują/obsługują?

Jest to skrót od angielskiego określenia embedded SIM, co po przetłumaczeniu wprost oznacza osadzony SIM. Dla osób z Polski może to brzmieć dość dziwnie, ale w praktyce oznacza, że urządzenie jest wyposażone w specjalny moduł, na którym zapisywane są wszystkie informacje, których nośnikiem jest karta SIM. Tutaj warto wspomnieć, że rozwinięcie skrótu SIM to Subscriber Identity Module, czyli moduł tożsamości subskrybenta/abonenta.

Największą zaletą eSIM jest niewątpliwie fakt, że znacznie ułatwia zmianę operatora, ponieważ nie ma potrzeby wymiany fizycznej karty SIM – wystarczy pobrać nowy profil eSIM i tyle, a cały proces może odbywać się w przestrzeni wirtualnej bądź zdalnie bez wizyty w salonie operatora (choć nie wszyscy zapewniają taką możliwość, o czym jest mowa dalej). Ułatwia to też korzystanie z ofert zagranicznych operatorów podczas wyjazdów, gdyż szybciej można zacząć korzystać z wybranej/potrzebnej oferty.

źródło: Play

Sprawia to też, że rozwiązanie to jest ekologiczne, bowiem do produkcji klasycznych kart SIM wykorzystuje się m.in. plastik. I chociaż w większości urządzeń stosuje się sloty na karty SIM w formacie nano, czyli bardzo niewielkim, to w skali globalnej są to naprawdę ogromne ilości zużytych materiałów. Ponadto niektórzy operatorzy pozwalają korzystać za sprawą eSIM z jednego numeru na więcej niż jednym urządzeniu (na przykład smartfonie i smartwatchu).

Popularyzację eSIM wspomaga zarówno wdrażanie wsparcia dla tej technologii przez operatorów (w Polsce jako pierwsze zrobiło to Orange), jak i coraz większa liczba urządzeń, które ją obsługują. Są to m.in. iPhone’y (od modeli z 2018 roku), Google Pixel 6 i 6 Pro, smartfony z serii Samsung Galaxy Z Flip i Fold oraz serii Galaxy S20, Galaxy S21 i Galaxy S22, a także Galaxy Note 20, Motorola razr i razr 5G, HAMMER Blade 5G, Blade 3 i Explorer Pro, OPPO Reno 6 Pro 5G i OPPO Find X5 Pro 5G, Huawei P40 i P40 Pro, Sony Xperia 1 IV i Xperia 10 IV. Najtańszy jest jednak myPhone Now eSIM, który kosztuje zaledwie 699 złotych.

Warto tutaj zauważyć, że niektóre urządzenia pozwalają używać dwóch fizycznych kart SIM i eSIM, jednak w zdecydowanej większości trzeba wybrać, czy drugą używaną kartą będzie klasyczna karta SIM, czy eSIM. Ponadto z eSIM można również korzystać na wybranych tabletach (m.in. iPadach i Microsoft Surface Go 3 LTE) oraz smartwatchach (głównie marek Apple, Samsung i Huawei, ale też m.in. Amazfit, Mobvoi i OPPO).

eSIM w Orange

Z eSIM w Orange mogą korzystać zarówno klienci indywidualni (również w taryfach na kartę), jak i firmowi oraz użytkownicy oferty Orange Flex. W ramach promocji Wymiana na kartę eSIM klienci mogą pięć razy w ciągu jednego okresu rozliczeniowego (abonament) lub jednego miesiąca kalendarzowego (na kartę) bezpłatnie wymienić główną kartę SIM na eSIM. Każda kolejna będzie kosztowała natomiast już 25 złotych brutto. Warto tutaj dodać, że wymiana eSIM na klasyczną kartę SIM także jest możliwa, ale jest już zawsze płatna zgodnie z cennikiem.

Regulamin Promocji „Wymiana na kartę eSIM” (PDF)

Klienci Orange mogą mieć więcej profili eSIM z tym samym numerem telefonu i pakietem usług, co na karcie głównej, nie tylko jeden – maksymalnie do ośmiu, w tym cztery tylko z internetem. W ramach promocji Mój pierwszy eSIM operator zapewnia 100% rabatu na opłatę jednorazową za aktywację i 100% rabatu na pierwszą opłatę miesięczną. Po wykorzystaniu niniejszej promocji opłata aktywacyjna za każdą kolejną kartę eSIM wynosi 5 złotych, a miesięczna opłata za korzystanie 9 złotych.

Regulamin Promocji „Mój pierwszy eSIM” (PDF)

Regulamin usługi „Ekstra karta eSIM” (PDF)

W Orange Flex liczba dostępnych bezpłatnie dodatkowych kart eSIM jest zależna od planu, z którego korzysta klient – w taryfach za 15, 25, 30 i 35 złotych można mieć maksymalnie jedną dodatkową kartę SIM, w ofercie za 50 złotych już dwie, a w opcji za 80 złotych nawet trzy.

źródło: Orange Flex

Użytkownicy taryfy Orange Flex samodzielnie wymieniają kartę SIM na eSIM i dokupują kolejne profile za pośrednictwem aplikacji. W przypadku klientów Orange również możliwa jest samodzielna wymiana przez Mój Orange, a do tego też w salonie i na infolinii pod numerem *100.

8 Ocena

eSIM w Play

Aby zacząć korzystać z eSIM w Play, konieczna jest wizyta w salonie stacjonarnym – doradca klienta wygeneruje kod QR, który trzeba zeskanować smartfonem, żeby zainstalować na nim nowy profil eSIM. Wymiana SIM/eSIM na eSIM jest bezpłatna, ale obecnie w przypadku tej sieci można korzystać z tego rozwiązania wyłącznie na smartfonach (nie muszą być kupione w Play) – na innych urządzeniach, tj. tabletach i smartwatchach, już nie.

eSIM w Play jest dostępny zarówno dla klientów indywidualnych i biznesowych w taryfach na abonament, MIX i pre-paid (na kartę). Ponadto operator wprowadził mechanizm ochronny: wymiana na eSIM nastąpi dopiero po trzech godzinach – od razu po przyjęciu wniosku klient otrzyma informację o zleceniu wymiany wraz z instrukcją, jak może to anulować, jeśli to nie on wnioskował o wymianę. Nie zostanie ona też zrealizowana w godzinach 22:00-8:00 – Play w ten sposób chce ochronić swoich klientów, aby ktoś postronny nie wymienił ich karty, gdy śpią.

źródło: Blog Play

Lista smartfonów, które obsługują eSIM w Play (wraz z instrukcją instalacji krok po kroku)

eSIM w Plus

eSIM w Plus również jest dostępne dla użytkowników ofert na abonament, MIX i pre-paid, w tym także na numerach w taryfach internetowych. Pierwszych pięć wymian karty w każdym okresie rozliczeniowym (abonament) lub miesiącu kalendarzowym (na kartę) jest bezpłatnych, a każda kolejna jest płatna zgodnie z cennikiem oferty, z której korzysta klient. Tak samo płatna jest też wymiana eSIM na plastikową kartę SIM.

źródło: Plus

Nie ma jednak możliwości wgrania profilu eSIM na modem internetowy, gdyż obecnie Plus nie ma w ofercie modemów, które obsługiwałyby tę technologię. Podobnie aktualnie z eSIM w Plusie można korzystać wyłącznie na smartfonach –- na innych urządzeniach już nie, ale operator zapewnia, że pracuje nad tym.

Kartę SIM na eSIM można wymienić samodzielnie za pośrednictwem w Plus Online lub w punkcie sprzedaży albo u doradcy biznesowego. Obecnie jednocześnie klient może mieć aktywny tylko jeden profil eSIM w Plusie, tzn. nie można korzystać z jednego numeru na więcej niż jednym urządzeniu.

Regulamin promocji „Aktywacja karty eSIM” (PDF)

eSIM w T-Mobile

eSIM w T-Mobile jest dostępny dla klientów indywidualnych i firmowych w ofertach abonamentowych z taryfą T, Magenta Biznes lub Jump proFirma na smartfonach, smartwatchach i tabletach. Klasyczną kartę SIM można wymienić na eSIM w salonie operatora lub za pośrednictwem infolinii pod numerem 602900.

Regulamin wymiany karty na kartę eSIM (PDF)

Ponadto T-Mobile oferuje usługę MultiSIM, tj. możliwość aktywowania do czterech dodatkowych profili eSIM z tym samym numerem telefonu i pakietem usług, które można zainstalować na przykład na smartwatchu (warunkiem jest, aby obsługiwał on technologię VoLTE). Operator zastrzega też, że karta eSIM (w ramach usługi MultiSIM) działa tylko w sieci – w zasięgu 4G obsługuje ona głosowe połączenia wychodzące i przychodzące oraz internet, natomiast z zasięgu 2G i 3G wyłącznie połączenia głosowe przychodzące i internet (w związku z czym nie ma możliwości zadzwonienia m.in. na numery alarmowe). Nie działają natomiast SMS-y przychodzące i MMS-y, aczkolwiek możliwe jest przekazanie ich ze smartfona na smartwatch z wykorzystaniem sieci internetowej – wówczas zostaną zaprezentowane jak typowy SMS/MMS.

Opłata za usługę MultiSIM w T-Mobile to 9 złotych brutto (7,32 złotych netto) miesięcznie.

Regulamin Usługi MultiSIM (PDF)

eSIM w OTVARTA

Jak zostało wspomniane we wstępie, możliwość korzystania z eSIM oferują nie tylko operatorzy infrastrukturalni, ale też jeden z wirtualnych, a mianowicie właśnie OTVARTA. Rozwiązanie to jest dostępne zarówno w abonamentach głosowych, jak i ofertach internetu mobilnego, ale tylko na smartfonach.

Wydanie eSIM i wymiana karty eSIM (tj. wygenerowanie kolejnego profilu eSIM) kosztuje 5 złotych każdorazowo, natomiast wymiana eSIM na kartę SIM 25 złotych. Jednocześnie klient może korzystać z tylko jednego profilu eSIM na urządzeniu.

Regulamin promocji Karta eSIM (PDF)