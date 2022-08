T-Mobile obiecuje, że nigdzie nie kupisz tych smartfonów taniej. Na pewno?

Każdy chce kupić wymarzony smartfon w najniższej cenie. Zwykle nie da się tego zrobić u operatora (choć zdarzają się takie okazje), jednak T-Mobile chce udowodnić, że jak najbardziej jest to możliwe. Ponadto operator przygotował ofertę na internet stacjonarny bez limitu danych z umową na 12 miesięcy, zamiast standardowych dwóch lat.

Reklama

T-Mobile daje gwarancję najniższej ceny na sześć modeli smartfonów

Według raportu Smart Barometr 2022, około ⅓ mieszkańców Polski kupuje smartfon u operatora. To duży odsetek, aczkolwiek widać, że bardzo duża część osób nabywa urządzenie w sklepach stacjonarnych lub internetowych albo na różnych platformach e-commerce. To nie dziwi w czasach, gdy na rynku dostępnych jest mnóstwo tanich abonamentów (w tym z umową na czas nieokreślony), a wiele sklepów umożliwia zakup telefonu na raty 0% (tj. bez dodatkowych kosztów pod warunkiem terminowej spłaty rat).

Nie jest tajemnicą, że jest to bardzo często tańsze rozwiązanie, ale mimo to 33% klientów w Polsce nadal kupuje smartfon wraz z nowym abonamentem. Wszyscy operatorzy infrastrukturalni w Polsce sprzedają jednak również same urządzenia bez umowy lub bez kosztów abonamentu (jak Plus, gdzie abonament wynosi 0 złotych, pod warunkiem, że się z niego nie korzysta). Na przykład Orange regularnie organizuje niedzielne promocje, w ramach których można kupić w jego sklepie internetowym różne sprzęty w naprawdę atrakcyjnych cenach.

T-Mobile obrało jednak inną strategię – zamiast przygotowywać ofertę dla łowców promocji, zdecydowało się dać gwarancję najniższej ceny na sześć modeli smartfonów:

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Patrząc na oferty, prezentowane przez porównywarki cenowe, T-Mobile rzeczywiście ma albo najniższą cenę (w przypadku moto e32s i Redmi 10), albo nie wyższą niż inni sprzedawcy, którzy są oficjalnymi partnerami producenta. Ciekawa jest jednak sytuacja w przypadku Redmi Note 10S. W T-Mobile z gwarancją najniższej ceny kosztuje on 1049 złotych, podczas gdy w Ceneo widnieje oferta sklepu techwish.pl za 899 złotych, a według Ceneo to również oficjalny partner Xiaomi.

T-Mobile zapowiada, że lista smartfonów z gwarancją najniższej ceny ma się zmieniać cyklicznie. Ponadto obiecuje, że jeśli klient skorzysta z tej oferty i okaże się, że mógłby kupić dany model taniej w innym sklepie, otrzyma zwrot różnicy cenowej. Pod warunkiem jednak, że będzie to RTV Euro AGD, Media Markt, Media Expert, Plus, Orange lub Play.

Warunki oferty promocyjnej „Gwarancja najniższej ceny w T-Mobile albo rekompensata” (PDF)

Internet domowy bez limitów z umową na 12 miesięcy

Operator przygotował również ofertę internetu domowego z umową na rok, zamiast na dwa lata. Po upływie 12 miesięcy klient może zdecydować, co dalej się stanie z jego umową – czy ją przedłuży, czy zrezygnuje z usług T-Mobile.

Klient ma do wyboru trzy prędkości: do 30 Mbit/s za 60 złotych miesięcznie, do 60 Mbit/s za 70 złotych miesięcznie i do 90 Mbit/s za 90 złotych miesięcznie. Ponadto może skorzystać z rabatu w wysokości 20 złotych co miesiąc w ramach programu „Korzyści dla domu”.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Wraz z umową klient otrzyma router domowy (opłata na start za niego wynosi od 19 złotych), który wystarczy podłączyć do prądu i już można z niego korzystać. Internet domowy T-Mobile z umową na 12 miesięcy dostępny jest wyłącznie online – można go kupić jedynie za pośrednictwem sklepu internetowego operatora.