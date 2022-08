Orange ma ważną wiadomość dla swoich klientów. Nie można tego przegapić

Operatorzy najczęściej informują o nowych ofertach, które wprowadzają do sprzedaży kilka razy w każdym roku. Tym razem Orange ma jednak zupełnie inną wiadomość – bezwzględnie ważną, która powinna dotrzeć do każdego klienta tej sieci (i nie tylko).

Ważna informacja dla wszystkich klientów Orange Polska

Mimo że mamy dopiero 2022 rok, operator już teraz rozpoczął bardzo ważną kampanię informacyjną. Chodzi bowiem o wyłączenie sieci 3G, które zaplanowano na lata 2024-2025. Orange daje więc klientom bardzo dużo czasu, aby się na to przygotowali, choć już teraz ich większość jest na to gotowa.

3G to trzecia generacja sieci komórkowej, która została uruchomiona w 2005 roku – umożliwia ona wykonywanie połączeń głosowych, wysyłanie SMS-ów oraz korzystanie z internetu. W maju operator poinformował, że zaledwie 3% danych jest transferowanych za pośrednictwem tej technologii, podczas gdy zdecydowana większość, bo ponad 96%, z użyciem sieci 4G/LTE.

źródło: Orange

Według RFBenchmark, w lipcu 2022 roku klienci Orange osiągali w technologii LTE średnią prędkość pobierania danych na poziomie 40,9 Mbit/s, a wysyłania 19 Mbit/s. Dla porównania, w sieci 3G było to – odpowiednio – zaledwie 4,3 Mbit/s i 2,7 Mbit/s. Widać więc wyraźnie ogromną przewagę LTE nad 3G.

Szczególnie że w przypadku 4G LTE można korzystać z agregacji pasm częstotliwości (od 2 do 4), co przyspiesza transmisję danych. Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest posiadanie urządzenia, obsługującego tę technologię (2CA, 3CA, 4CA, kategoria LTE 6 lub wyższa) i karty SIM, wspierającej LTE oraz znajdowanie się w zasięgu stacji bazowej Orange, zapewniającej agregację pasm (co ważne – im bliżej niej znajdzie się klient, tym więcej pasm może zostać zagregowanych przez urządzenie).

Z kolei według SpeedTest.pl, który bierze pod uwagę wszystkie testy, tj. wykonane podczas połączenia z sieciami 3G, 4G i 5G, w lipcu 2022 roku średnia prędkość pobierania danych w sieci mobilnej Orange wyniosła 41,3 Mbit/s, a wysyłania 10,1 Mbit/s.

Jak klienci Orange mogą przygotować się na wyłączenie sieci 3G?

Operator informuje, że wyłączenie sieci 3G, która – jak zostało już wspomniane – jest wykorzystywana w marginalnym stopniu, spowoduje uwolnienie zajmowanych przez nią pasm częstotliwości i przekazanie ich na potrzeby technologii 4G LTE, zapewniającej zdecydowanie większy komfort korzystania z usług. A jest to niezbędne, ponieważ z 4G LTE korzysta coraz więcej osób i jest ona coraz bardziej obciążona, dlatego potrzebuje dodatkowych zasobów, żeby zachować wysoki poziom usług.

Aby być gotowym na wyłączenie sieci 3G, konieczne jest posiadanie karty SIM, obsługującej 4G LTE. Klient może dowiedzieć się, czy jego obecna karta SIM spełnia ten warunek – uzyska taką informację na infolinii pod numerem 510100100 oraz w sklepie stacjonarnym operatora. Jeżeli okaże się, że nie – Orange wymieni ją za darmo w swoim salonie sprzedaży.

Ponadto, żeby móc korzystać z sieci 4G LTE, potrzebny jest telefon, obsługujący technologię VoLTE. Listę kompatybilnych z tą funkcją urządzeń można sprawdzić na dedykowanej stronie internetowej lub w PDF-ie załączonym poniżej. Operator informuje, że wszystkie dostępne w jego ofercie modele obsługują VoLTE. Klienci dzięki temu rozwiązaniu mają uzyskać lepszą jakość połączeń (brak szumów czy pogłosów) i szybsze łączenie z rozmówcą (nawet czterokrotnie niż poprzez sieci 2G i 3G).

Obok VoLTE, klienci Orange, posiadający kompatybilne urządzenie, mogą korzystać również z WiFi Calling. Za sprawą tej funkcji połączenie nawiązywane jest poprzez bezprzewodową sieć internetową, a nie komórkową. Dzięki niej można wykonywać i odbierać połączenia w miejscach, gdzie jest słaby zasięg sieci komórkowej, a także za granicą, co pozwala ograniczyć wydatki na komunikację w krajach spoza UE i EOG. Poprzez WiFi Calling w Orange można też wysyłać i odbierać wiadomości SMS i MMS.

Lista urządzeń, które obsługują VoLTE i WiFi Calling w Orange (PDF)

Co się stanie, jeśli klient nie przygotuje się na wyłączenie sieci 3G do końca 2023 roku?

Orange z jednej strony uspokaja – klienci nadal będą mogli korzystać ze swojego telefonu z wykorzystaniem technologii 2G. Z drugiej jednak operator przestrzega, że mogą spotkać się z kłopotami z nawiązaniem lub odebraniem połączeń ze względu na większe obciążenie tej sieci, a ponadto z możliwym brakiem dostępu do internetu.

Orange na tę chwilę nie planuje natomiast wyłączenia sieci 2G, ponieważ jest ona wykorzystywana na szeroką skalę w przypadku rozwiązań typu Machine-to-Machine (dlatego operator wspomina o możliwych problemach z połączeniami). Orange na razie utrzymuje, że na 2G przyjdzie jeszcze czas.