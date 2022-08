Najtańsze abonamenty w zasięgu Orange, Play, Plus i T-Mobile (sierpień 2022)

Większość klientów w pierwszej kolejności interesuje się ofertami firm, które dobrze zna. Podobnie jest w przypadku operatorów komórkowych – ci najwięksi wydają miliony złotych na reklamę, dzięki którym łatwiej o rozpoznawalność. Ale na rynku jest wielu innych, o których informacje przekazywane są tzw. pocztą pantoflową. W niniejszym tekście przyjrzymy się właśnie ich ofercie, uzupełniając zestawienie najtańszych abonamentów w Orange, Play, Plus, T-Mobile i ich sub-markach. Ponownie pod uwagę będą brane wyłącznie oferty na abonament do 30 złotych miesięcznie bez telefonu.

Najtańszy abonament w zasięgu Orange

Tutaj będzie krótko – aktualnie na polskim rynku nie ma żadnego ogólnopolskiego operatora komórkowego, który korzystałby z zasięgu Orange. To się jednak może już w niedalekiej przyszłości zmienić, ponieważ firma poinformowała, że udostępni swoją infrastrukturę zainteresowanym podmiotom, aby mogły stworzyć własnego operatora wirtualnego (MVNO), korzystającego z ogólnopolskiego zasięgu Orange.

Najtańsze abonamenty w zasięgu Play

Virgin Mobile

Zaczynamy od oferty operatora, którego zabrakło w poprzednim zestawieniu, a który formalnie należy do Play już od połowy 2020 roku. Przez wiele lat Virgin Mobile było jednak autonomicznym, wirtualnym operatorem i przynajmniej mi jakoś trudno przyzwyczaić się do tego, że obecnie jego właścicielem jest Play (a dokładniej P4 sp. z o.o., operator sieci Play).

Najtańszy abonament w Virgin Mobile kosztuje 15 złotych miesięcznie (po rabatach za zgodę na e-fakturę i zgody marketingowe) i zawiera minuty bez limitu do wszystkich sieci komórkowych oraz na numery stacjonarne, a także SMS-y bez limitu. Ponadto klient może wykorzystać do 15 GB internetu w ciągu miesiąca – 1 GB kosztuje 1 złoty (użytkownik zapłaci tylko za wykorzystany transfer). Abonament za jeden miesiąc nie wyniesie więc więcej niż 30 złotych.

W przypadku tej oferty umowa podpisywana jest na czas nieokreślony, opłata aktywacyjna wynosi 29 złotych. Trzeba jeszcze dodać, że w roamingu w Unii Europejskiej do wykorzystania w ciągu miesiąca jest limit 2,59 GB internetu (później stawka za 1 GB wynosi 11,59 złotych, naliczane co 1 kB).

W Virgin Mobile dostępna jest również oferta za 30 złotych miesięcznie z umową na 24 miesiące z nielimitowanymi rozmowami na numery komórkowe i stacjonarne oraz SMS-ami i MMS-ami bez limitu, a także pakietem 30 GB internetu (5,18 GB w roamingu w Unii Europejskiej).

Klienci, którzy wybiorą ten abonament, nie zapłacą opłaty aktywacyjnej, a do tego dostaną jeszcze dodatkowy pakiet 150 GB internetu na 24 miesiące (promocja obowiązuje do 31 października 2022 roku).

Virgin Mobile ma w swojej ofercie również abonament dla grupy z umową na 24 miesiące. Klienci, którzy wybiorą opisaną powyżej ofertę za 30 złotych miesięcznie, za każdy następny numer (tj. drugi i kolejne) zapłacą tylko po 15 złotych co miesiąc. Im więcej numerów, tym średnio za jeden wyjdzie mniej, na przykład przy dwóch 22,50 złotych, a przy trzech 20 złotych itd.

W tym przypadku warto też zwrócić uwagę na abonament za 40 złotych miesięcznie z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz pakietem 50 GB w kraju (6,90 GB w roamingu w UE), również z umową na 24 miesiące, ponieważ już przy dwóch numerach w grupie wyjdzie po 30 złotych miesięcznie, a przy trzech niecałe 27 złotych. Jeśli klient wybierze ofertę dla grup, też otrzyma dodatkowy pakiet 150 GB na 24 miesiące.

Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że Virgin Mobile na tę chwilę nie zapewnia swoim klientom dostępu do technologii 5G ani eSIM.

Vectra / Multimedia

Oferta abonamentu komórkowego obu firm jest identyczna, ponieważ Vectra przejęła w 2020 roku spółkę Multimedia Polska. Klienci mają do wyboru dwie taryfy do 30 złotych z umową na 24 miesiące i opłatą aktywacyjną w wysokości 0 złotych:

rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 10 GB internetu w Polsce (4,19 GB w roamingu w UE) za 14,99 złotych miesięcznie,

rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 30 GB internetu w kraju (5,38 GB w roamingu w UE) za 29,99 złotych co miesiąc.

Od razu można też dodać, że podobnie jak w Virgin Mobile, użytkownicy nie otrzymują dostępu do technologii 5G ani eSIM.

Trzeba jednak tutaj zauważyć, że formalnie nie ma limitu transmisji danych, ponieważ po wykorzystaniu dostępnego pakietu włącza się lejek – prędkość transmisji ograniczana jest do 1 Mbit/s, ale operator nie pobiera dodatkowych opłat za transmisję danych.

Ponadto w obu przypadkach, w ramach promocji, trwającej do końca sierpnia 2022 roku, klienci przez pierwsze trzy miesiące zapłacą 1 złoty co miesiąc, a dopiero od czwartego miesiąca regularną cenę abonamentu.

INEA

INEA ma dwa abonamenty do 30 złotych. Pierwszy kosztuje 14,90 złotych miesięcznie i zawiera tylko nielimitowane rozmowy. Umowa jest podpisywana na czas nieokreślony, więc klient może ją rozwiązać w dowolnym momencie.

Druga oferta zawiera natomiast nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet 20 GB internetu w kraju (4,39 GB w roamingu w UE) za 24,90 złotych. Umowa może zostać podpisana na czas nieokreślony lub na 24 miesiące – w drugim przypadku przez pierwsze trzy miesiące klient będzie zwolniony z opłaty abonamentowej (wyniesie ona 0 złotych). Promocja trwa aż do odwołania. Opłata aktywacyjna także wynosi 0 złotych.

Mocną stroną oferty INEA jest dostęp do technologii 5G na częstotliwości 2100 MHz. Trzeba też jednak dodać, że INEA automatycznie włącza klientowi bonus Pakiet Bezpieczeństwa INEA SAFE 1 na czas nieokreślony – opłata za pierwszy miesiąc wynosi 1 grosz, a za każdy kolejny już 4,90 złotych. Pakiet można wyłączyć w dowolnym momencie, ale nie wcześniej niż po 7 dniach od momentu aktywacji oferty abonamentowej.

INEA nie zapewnia dostępu do technologii eSIM.

Najtańsze abonamenty w zasięgu Plusa

lajt mobile

Najtańszy abonament w lajt mobile kosztuje 19,99 złotych co miesiąc, ale przez trzy pierwsze miesiące klient będzie płacił tylko 9,99 złotych miesięcznie. Oferta ta obejmuje rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz pakiet 10 GB internetu w kraju (1,76 GB w roamingu w UE). Opłata aktywacyjna wynosi 1 złoty, a umowa podpisywana jest na czas nieokreślony. Promocja z niższą opłatą przez trzy miesiące obowiązuje do końca sierpnia 2022 roku.

lajt mobile oferuje też abonament za 29,99 złotych miesięcznie z rozmowami, SMS-ami i MMS-ami bez limitu oraz pakietem 60 GB internetu w kraju (5,28 GB w roamingu w UE). W przypadku tego abonamentu jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi już 29 złotych, ale umowa także jest podpisywana na czas nieokreślony. W tej ofercie operator zapewnia dostęp do sieci 5G.

Trzeba jednak pamiętać, że podawane przez operatora ceny uwzględniają Bonus Krajowy, tj. rabat na abonament w wysokości 20 złotych. Jest on przyznawany na każdy okres rozliczeniowy, jeśli klient wykorzysta do 50 minut (połączenia wychodzące; wymienne na 50 SMS-ów) lub/i przetransferuje nie więcej niż 1 GB danych oraz nie wyśle ani jednego MMS-a w roamingu w Unii Europejskiej. W przypadku niespełnienia tych warunków, do abonamentu zostanie doliczone 20 złotych (za każdy okres rozliczeniowy, w którym klient przekroczył ww. limity).

W lajt mobile można również wybrać ofertę dla dwóch osób:

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y + 10 GB w kraju (2,85 GB w roamingu w UE) – pierwszy numer za 19,99 złotych miesięcznie, a drugi za 16,99 złotych co miesiąc,

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y + 60 GB z dostępem do technologii 5G w Polsce (5,28 GB w roamingu w UE) – pierwszy numer za 29,99 złotych miesięcznie, a drugi za 24,99 złotych co miesiąc.

W przypadku oferty na dwa numery opłata aktywacyjna wynosi 29 złotych. W lajt mobile nie ma dostępu do eSIM.

OTVARTA

OTVARTA oferuje aż sześć abonamentów do 30 złotych. Co ważne, we wszystkich jest dostęp do technologii 5G i eSIM, a do tego w czterech przypadkach umowa podpisywana jest na czas nieokreślony (w pozostałych dwóch na 24 miesiące). Jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 24 złote. W ramach promocji, trwającej do końca sierpnia 2022 roku, klienci tej sieci mogą otrzymać rabat w wysokości 15% na telefony i akcesoria marki HAMMER.

Najtańszy abonament w OTVARTA kosztuje 9,99 złotych miesięcznie i zapewnia nielimitowane rozmowy w sieci oraz pakiet 60 minut na rozmowy komórkowe do innych sieci i stacjonarne, a także 2 GB internetu. SMS-y są dodatkowo płatne – po 19 groszy za sztukę. Klient może jednak dokupić pakiet 50 SMS-ów za 3,50 złotych lub 100 SMS-ów za 6 złotych albo bez limitu za 9,90 złotych.

Co ważne, w tej taryfie świadczone są usługi tylko na terenie Polski, ale klient może maksymalnie dwa razy w ciągu jednego roku włączyć bezpłatnie pakiet wakacyjny na 14 dni, który zapewnia 500 minut i SMS-ów (wymienne w stosunku 1:1) w roamingu w UE. Podobnie sytuacja wygląda w kolejnych ofertach do 30 złotych (w których także dostępny bez bezpłatny pakiet wakacyjny):

rozmowy na numery komórkowe i stacjonarne bez limitu + 11 GB internetu w kraju za 14,99 złotych miesięcznie (SMS-y płatne dodatkowo po 19 groszy za sztukę z możliwością dokupienia pakietów jak w ofercie za 9,99 złotych),

rozmowy na numery komórkowe i stacjonarne oraz SMS-y bez limitu + 21 GB internetu w kraju za 18,99 złotych co miesiąc,

rozmowy na numery komórkowe i stacjonarne oraz SMS-y i MMS-y bez limitu + 31 GB internetu w kraju za 29,99 złotych miesięcznie.

Według cennika, w taryfach narodowych w sieci OTVARTA, w ofertach z dodatkowo płatnymi MMS-ami, opłata za wysłanie MMS-a wynosi 29 groszy (opłata w tej wysokości jest naliczana za każde rozpoczęte 100 kB wysłanych danych).

Jak zostało wspomniane, OTVARTA ma również dwie oferty z umową na czas określony – 24 miesiące:

rozmowy na numery komórkowe i stacjonarne + 2 GB internetu w Polsce (2 GB w roamingu w UE) za 24,99 złotych; w ofercie tej można dokupić pakiet 50 SMS-ów za 3,50 złotych lub 100 SMS-ów za 6 złotych albo bez limitu za 9,90 złotych,

rozmowy na numery komórkowe i stacjonarne oraz SMS-y bez limitu + 6 GB internetu w kraju (5,12 GB w roamingu w UE) za 28,99 złotych.

W obu taryfach MMS-y są dodatkowo płatne – 29 groszy za każde rozpoczęte 100 kB wysłanych danych.

Różnicą względem taryf z umową na czas nieokreślony jest roaming w Unii Europejskiej, tzn. klient może korzystać z dostępnych w ramach posiadanego przez siebie abonamentu usług w krajach UE oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie tak jak w Polsce, a ponadto ma do dyspozycji pakiet internetu.

Na koniec trzeba jeszcze dodać, że po wykorzystaniu dostępnego w ramach abonamentu pakietu internetu, prędkość transmisji jest ograniczana do 32 kbit/s (dotyczy wszystkich ww. ofert).

Premium Mobile

W Premium Mobile do wyboru są cztery oferty do 30 złotych miesięcznie z umową na czas nieokreślony i opłatą aktywacyjną w wysokości 0 złotych. Najtańsza to FreedomPL za 16,70 złotych miesięcznie z rozmowami i SMS-ami bez limitu (minuta na stacjonarne i MMS kosztują po 29 groszy za sztukę).

Ponadto w Premium Mobile dostępne są oferty:

Freedom1 z rozmowami do wszystkich sieci komórkowych i SMS-ami bez limitu (minuta na numery stacjonarne i MMS po 29 groszy za sztukę) + 10 GB internetu w kraju za 19,90 złotych miesięcznie,

Freedom2 z rozmowami na numery komórkowe i stacjonarne oraz SMS-ami i MMS-ami bez limitu + 30 GB internetu w Polsce za 24,70 złotych do miesiąc,

Freedom3 z rozmowami na numery komórkowe i stacjonarne oraz SMS-ami i MMS-ami bez limitu + 40 GB internetu (z dostępem do technologii 5G) w kraju za 29,70 złotych miesięcznie.

Jak widać, dostęp do technologii 5G jest tylko w ofercie Freedom3 za 29,70 złotych co miesiąc. Premium Mobile nie zapewnia natomiast dostępu do eSIM. Ponadto operator informuje, że usługi w abonamencie można wykorzystać jedynie w Polsce.

Od 1 lipca 2022 roku obowiązuje cennik usług w roamingu dla klientów ofert na abonament, według którego minuta wykonanego połączenia głosowego w roamingu w UE kosztuje 8 groszy, a odebranego 4 grosze. Wysłanie SMS-a wiąże się natomiast z opłatą w wysokości 3 groszy. 1 GB kosztuje zaś 9,52 złotych (transmisja rozliczana jest co 1 KB).

Netia

Netia ma tylko jeden abonament, który mieści się w naszym limicie, aczkolwiek – szczerze mówiąc – oferta nie jest szczególnie atrakcyjna, ale mimo wszystko Wam ją przedstawimy. Za 30 złotych miesięcznie klient otrzyma nielimitowane rozmowy na numery komórkowe i stacjonarne oraz SMS-y i MMS-y, a także pakiet 2 GB internetu w kraju (limit transmisji danych w roamingu w UE to 2,50 GB).

Ponadto klient otrzymuje pakiet dodatkowy Bezpieczny smartfon – za pierwsze dwa miesiące nic za niego nie zapłaci, od trzeciego miesiąca opłata wyniesie 3 złote miesięcznie. Można jednak z niego zrezygnować w dowolnej chwili. Umowa na abonament podpisywana jest na 24 miesiące, a klienci, którzy przeniosą numer z innej sieci, przez trzy pierwsze miesiące zostaną zwolnieni z opłat abonamentowych.

Najtańszy abonament w zasięgu T-Mobile

Podobnie jak w przypadku Orange, aktualnie na polskim rynku nie ma żadnego operatora wirtualnego, który oferowałby abonament w zasięgu T-Mobile.

Najtańszy abonament w zasięgu Orange, Play, Plus i T-Mobile – podsumowanie

W pierwszej kolejności chciałbym powiedzieć, że Vectrę, Multimedia, INEĘ czy Netię trudno nazwać operatorem wirtualnym, ale pod poprzednim zestawieniem spotkaliśmy się z komentarzami, że zabrakło oferty Vectry, dlatego zdecydowałem się uwzględnić również abonamenty komórkowe, oferowane przez tych dostawców telewizji i internetu stacjonarnego.

Subiektywnie to też właśnie oferta Vectry za 14,99 złotych jest najlepszym-najtańszym-najbardziej kompletnym abonamentem (dla osób, które nie potrzebują dużego pakietu internetu). Wybranie obiektywnie najlepszej oferty nie jest natomiast możliwe, ponieważ każda ma swoje zalety, jak i wady.

Dla większej liczby osób korzystnie może wyjść oferta Virgin Mobile dzięki zniżkom na kolejne numery. Największy pakiet internetu można mieć zaś w lajt mobile – aż 60 GB co miesiąc, w dodatku z dostępem do technologii 5G. Z kolei w przypadku sieci lajt mobile, OTVARTA i Premium Mobile trzeba zwrócić uwagę na roaming w Unii Europejskiej w dostępnych ofertach, jeśli ktoś planuje wyjazd za granicę.

Trzeba też podkreślić, że OTVARTA jako jedyna z ww. oferuje dostęp do technologii eSIM, a to wciąż nie jest powszechnie spotykane, nawet w ofertach operatorów infrastrukturalnych.