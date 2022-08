Play uruchamia eSIM w Polsce. Skorzystać będą mogli wszyscy!

Sieć Play goni konkurencję. Po długim czasie stagnacji, operator uruchamia w Polsce obsługę kart eSIM. Na to czekaliśmy!

Reklama

Cyfrowa karta SIM w Play

Gdyby ktoś potrzebował wyjaśnienia – eSIM to wirtualny odpowiednik plastikowych kart SIM, jakie znamy od lat 90. Ma on wszystkie funkcje, z jakich znamy tradycyjny moduł identyfikacji abonentów, jednak w dalszej perspektywie jest to rozwiązanie o wiele bardziej komfortowe – w końcu cyfrowa karta nie może się zgubić, uszkodzić, ani zużyć. Ponadto eSIM pozwala na skorzystanie z dwóch numerów na jednym urządzeniu, pod warunkiem, że dany smartfon lub inny sprzęt ma odpowiedni moduł.

Źródło: Play

W ostatnich latach kolejni operatorzy przekonywali się do tego pomysłu. Trend zapoczątkował Orange w 2018 roku, natomiast kilka miesięcy temu T-Mobile umożliwił klientom indywidualnym na aktywację kart eSIM. Wkrótce do grona oferujących wirtualny identyfikator dla wszystkich abonentów dołączy Play. Start usługi planowany jest na 22 sierpnia. Oznacza to, że już za kilka dni każdy duży operator sieci komórkowej umożliwi wszystkim swoim abonentom dostęp do nowatorskiej usługi.

Jak eSIM działa w praktyce?

Myślę, że każdy bez problemu poradzi sobie z aktywacją karty eSIM w Play – jest ona darmowa i składa się z kilku kroków. Po pierwsze, musimy udać się do jednego z salonów sieci. Tam wygenerowany zostanie dla nas specjalny kod QR wraz z instrukcją instalacji. Wymiana nie będzie trwała dłużej niż kilka chwil.

W ramach zabezpieczenia przed nadużyciami, Play oferuje trzygodzinny okres ochronny – po złożeniu wniosku o wymianę składający dokumenty otrzymuje SMS-a potwierdzającego i w razie zaistnienia problemów wystarczy kontakt z obsługą klienta, aby wymiana została przerwana.

Oczywiście większość z nas napotka w tej rewolucji na jedną, małą przeszkodę – żeby wymienić tradycyjny plastik na kartę eSIM wymagany jest do tego kompatybilne urządzenie. Właściciele flagowych urządzeń takich jak iPhone 13, Samsung Galaxy S20, czy Huawei P40 posiadają stosowny moduł w swoim urządzeniu. Reszta z nas musi poczekać, aż rozwiązanie zostanie spopularyzowane również w tańszych smartfonach.

Listę kompatybilnych urządzeń i dodatkowe informacje dotyczące oferty przekaże Play w dniu aktywacji usługi, czyli 22 sierpnia.