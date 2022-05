Premiera Sony Xperia 1 IV i Xperia 10 IV – mocarny flagowiec z Japonii i jego średniopółkowy kolega

Sony zapowiedziało czwartą generację flagowych modeli z rodziny Xperia. Jakie podzespoły zostały zaimplementowane? Jakie podobieństwa możemy zauważyć względem starszych generacji? Poza odpowiedzią na powyższe pytania, znajdziecie tu również specyfikację obu smartfonów.

Reklama

Cechy wspólne nowych Xperii IV

Wraz z premierami kolejnych generacji Xperii, Sony sukcesywnie budowało wizerunek firmy stawiając na minimalistyczny, estetyczny design swoich produktów. Podobnie jak w poprzednich latach, firma postawiła na tradycyjny wygląd smartfonów. Płaskie krawędzie dodatkowo podkreślają prostokątną bryłę. Nie zabrakło także ograniczeń w postaci ciemnych ramek z góry i z dołu. Jak było w przypadku III generacji, tak jest również teraz: proporcje ekranu tegorocznych flagowców wynoszą 21:9. Zarówno Xperia 1 IV, jak i Xperia 10 IV bazują na wyświetlaczach OLED, które pokrywa szkło Corning Gorilla Glass Victus.

Jeśli mowa o wytrzymałości, producent w obu smartfonach gwarantuje normy szczelności na poziomie IP65 oraz IP68. Na pokładzie obu modeli Xperii czwartej generacji zaimplementowano baterię o pojemności 5000 mAh. Smartfony pracują w sieci 5G, a technologia 360 Reality Audio Upmix konwertuje dźwięk stereofoniczny na wielokanałowy, co w teorii ma wpłynąć pozytywnie na jakość odtwarzanych multimediów.

Sony Xperia 10 IV (fot. Sony)

Wymiary i podzespoły smartfonów

To tyle jeśli chodzi o podobieństwa. Teraz czas na różnice między nowymi modelami smartfonów.

Flagowa Xperia 1 IV mierzy 165 x 71 x 8,2 milimetrów i warzy 185 gramów. To ponad 20 gram różnicy względem średniopółkowej „Dziesiątki”. Xperia 10 IV ma wymiary 153 x 67 x 8,3 milimetrów, ważąc przy tym 161 gramów. W tym miejscu wspomnę, że Sony przedstawia model Xperia 10 IV, jako najlżejszy obecnie smartfon z akumulatorem o pojemności 5000 mAh, który naładujecie do 50% w 30 minut. Obydwa smartfony posiadają ekrany OLED, natomiast model Xperia 1 IV zyskał wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala (wspierany dodatkowo technologią HDR) z częstotliwością odświeżania 120 Hz, a Xperia 10 IV – 6 calowy, 15% jaśniejszy względem poprzedniej generacji.

Przejdźmy do podzespołów. Producent w przypadku Xperii 1 IV oddaje do naszej dyspozycji 12 GB pamięci RAM z pamięcią wewnętrzną 256 GB. Xperia 10 IV ma wbudowane 6 GB pamięci operacyjnej, którą wspiera procesor Qualcomm Snapdragon 695. Xperia 1 IV natomiast pracuje na chipsecie Snapdragon 8 Gen 1

Kwestia aparatów w nowych Xperiach

Aparaty fotograficzne to niejako wizytówka Xperii, co było zauważalne w smartfonach III generacji. Mogliśmy się spodziewać imponującej specyfikacji w kwestii trybu foto. Sony tłumaczy, że nagrywanie video na żywo to rosnący trend, próbując zaspokoić mocnymi komponentami użytkowników chcących nadawać właśnie w formie „live”.

Xperia 1 IV ma pierwszy na świecie teleobiektyw z zoomem optycznym z zakresem 85-125 mm. Flagowiec zyskał możliwość nagrywania filmów 4K, w 120 klatkach na sekundę, a do tego tryb slow motion z opcją pięciokrotnego zwolnienia. Na plecach znajdują się trzy moduły: super szerokokątny obiektyw 16 mm, szerokokątny 24 mm oraz wspomniany teleobiektyw. W każdym z aparatów zaimplementowano przetwornik Exmor RS o rozdzielczości 12 MPix.

W średniopółkowej Xperii 10 IV kwestia aparatów została rozwiązana za pomocą kamery 8 Mpix na froncie, wzbogaconej technologią wyostrzania twarzy przy wsparciu sztucznej inteligencji. Z tyłu mamy trzy obiektywy: 16, 27 i 54 mm. Tryb „lepsza automatyka” pozwala na automatyczny wybór optymalnych warunków w zależności od scenerii. Ponadto, technologia Optical SteadyShot zredukuje rozmazanie obrazu w razie niepożądanego drgnięcia ręką. Ficzer Super Resolution Zoom jest odpowiedzialny za zmniejszenie utraty jakości obrazu kosztem zbliżenia.

Xperia 1 IV? Coś dla graczy i nie tylko

Smartfon Sony Xperia 1 IV został oficjalnym urządzeniem esportowego turnieju PUBG w 2022 roku. Nie mogło więc zabraknąć udogodnień ze specjalną dedykacją dla sympatyków gier mobilnych. Otrzymujemy możliwość grania z odświeżaniem ekranu na poziomie 120 Hz, redukcję rozmycia ruchomych obiektów oraz reakcje na dotyk z częstotliwością 240 Hz. Tryb „pomocnik gracza”, za sprawą funkcji RT record, pozwala na uwiecznienie rozgrywki do 30 sekund wstecz. Możemy w nim także streamować rozgrywkę na żywo oraz odpowiadać na komentarze widzów. Wprowadzono również optymalizację czatu głosowego – ma być on w założeniu bardziej intuicyjny.

Sony Xperia 1 IV (fot. Soy)

Dzięki funkcji Music Pro, która przetwarza w chmurze nagrania redukując zbędny hałas, będziemy mogli użyć smartfonu jako mikrofonu pojemnościowego, więc nie tylko graczom, ale także artystom nowe rozwiązania powinny w szczególności przypaść do gustu.

Dla koneserów kina, Sony przygotował usługę BRAVIA Core, dotychczas związaną jedynie z telewizorami producenta z Tokio. Dzięki będziemy mogli korzystać z filmoteki na bieżąco uzupełnianej nowościami. Pojawia się pytanie: w jaki sposób zostanie rozwiązana kwestia subskrypcji w aplikacji dla użytkowników Xperii IV, skoro posiadacze telewizorów Sony XR korzystają z niej za darmo? Wszystko wskazuje na to, że posiadacze Xperii 1 IV generacji otrzymają taką funkcję w prezencie od Sony.

Sony Xperia 1 IV i Xperia 10 IV – kiedy w sklepach?

W sprzedaży poza smartfonami pojawią się również dedykowane etui do Xperii. Taka praktyka ze strony producenta nie jest nowością. Sony umożliwiło już wcześniej zakup dodatkowych osłon – przy okazji premiery Xperii 5 II. Co więcej, w pudełkach smartfonów nie znajdziecie ładowarki ani żadnych przewodów. Sony w myśl idei „Road to Zero”, eliminuje wszelkie plastikowe tworzywo z wnętrza pudełek, które dzięki temu są około połowę mniejsze względem opakowań smartfonów zeszłych generacji.

Xperia 1 IV będzie dostępna w dwóch paletach kolorystycznych: czarnej i fioletowej, Xperia 10 IV natomiast – w kolorze czarnym i miętowym. Smartfony Sony Xperia 1 IV oraz Xperia 10 IV będzie można zakupić już od połowy czerwca. Czekacie na nowości od Sony?