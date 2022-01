Wirtualna, cyfrowa karta SIM staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem. Zarówno dlatego, że obsługuje ją coraz więcej urządzeń, które trafiają na rynek, ale też kolejni operatorzy włączają ją do swojej oferty. Teraz do tego grona dołączyła również OTVARTA.

OTVARTA otwarta na eSIM. Ile trzeba zapłacić za „ekologiczną kartę SIM”?

Operator już w lipcu 2021 roku poinformował, że testuje eSIM. Co ciekawe, zrobił to jeszcze zanim Plus, z zasięgu którego korzysta OTVARTA, ogłosił wdrożenie tej technologii (nastąpiło to dopiero w sierpniu 2021 roku). Od teraz klienci MVNO również mogą korzystać z tego rozwiązania.

eSIM to skrót od „Embedded SIM”, czyli „wbudowana karta SIM”. W przeciwieństwie do klasycznej karty SIM (ang. Subscriber Identity Module, pol. moduł identyfikacji abonenta), ma ona postać cyfrową i jest zapisywana na module o wymiarach około 5×6 mm. Ponadto jest też na stałe umieszczona w urządzeniu, co eliminuje konieczność wymiany karty SIM w przypadku zmiany operatora – wszystko dzieje się w świecie cyfrowym.

Na polskim rynku dostępnych jest coraz więcej urządzeń, które obsługują wbudowaną kartę SIM. Znajdują się wśród nich smartfony (m.in. iPhone’y, Samsung Galaxy, Motorola razr i myPhone Now), a także smartwatche (m.in. Apple Watch, Samsung Galaxy Watch i Huawei Watch). To zatem świetna wiadomość, że kolejny operator wdraża obsługę tej technologii. Wcześniej, oprócz Plusa, zrobili to Orange i T-Mobile. Na Play wciąż natomiast czekamy.

Co ciekawe, według operatora „wirtualna karta SIM” jest ekologiczna, ponieważ eliminuje konieczność korzystania z plastikowych kart SIM, dzięki czemu użytkownik zmniejsza swój ślad węglowy. Jednocześnie ma też wiele innych zalet – na przykład pozwala zlokalizować skradzione lub zgubione urządzenie, można ją zainstalować na wielu różnych sprzętach, a ponadto ułatwia zmianę operatora.

Oferta abonamentu głosowego z umową bezterminową z przeniesieniem numeru (pierwsze cztery od lewej) i na 24 miesiące (źródło: OTVARTA)

Wirtualna karta SIM dostępna jest zarówno w abonamentach komórkowych (ofertach głosowych), jak i w taryfach internetu mobilnego. Jej wydanie przy zakupie nowej usługi kosztuje 5 złotych. Tyle samo operator pobiera za każde kolejne zlecenie wygenerowania Profilu eSIM (wymianę cyfrowej karty SIM). Za wymianę karty eSIM na klasyczną kartę SIM trzeba natomiast zapłacić już 25 złotych.

Oferta internetu mobilnego z dynamicznym i stałym adresem IP (źródło: OTVARTA)

Regulamin promocji Karta eSIM (PDF)