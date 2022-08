Najtańsze abonamenty w Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz ich sub-markach (sierpień 2022)

Nikt nie lubi przepłacać. Paradoksalnie jednak klienci w Polsce nierzadko to robią, decydując się na abonament w wysokiej cenie, mimo że na rynku dostępnych jest naprawdę dużo niedrogich ofert. W niniejszym wpisie znajdziecie najtańsze oferty, których cena nie przekracza 30 złotych miesięcznie, a dostępne są w Polsce u największych operatorów i ich sub-markach. Ważne info już na wstępie: będzie tu mowa wyłącznie o ofertach bez telefonu.

Najtańsze abonamenty w Orange, Play, Plus i T-Mobile

Wśród największych operatorów infrastrukturalnych w Polsce żaden nie oferuje abonamentu do 30 złotych (bez rabatów w ramach łączenia usług). A ustalmy, że to „sztywna” granica nie do przekroczenia, ponieważ możemy wpaść w spiralę „dodawania tylko kilku złotych” i niniejszy ranking stanie się zbyt chaotyczny. Jeśli jednak chcielibyście zobaczyć na Tabletowo zestawienie nieco droższych ofert, na przykład do 50 złotych, dajcie znać w komentarzach.

Ponadto, bogiem a prawdą, patrząc na strony Wielkiej Czwórki, okazuje się, że najtańsze abonamenty w ich ofercie są tak biedne, że zwyczajnie nie opłaca się ich brać – od 3 GB to 5 GB za 35-40 złotych miesięcznie z umową terminową na 24 miesiące to oferta, obok której trzeba przejść obojętnie, jeśli ktoś szuka naprawdę opłacalnego abonamentu.

Najtańsze abonamenty w sub-markach Orange, Play, Plus i T-Mobile

O ile najtańsze abonamenty Wielkiej Czwórki są tak atrakcyjne, jak urwany guzik, o tyle oferta ich sub-marek wygląda zdecydowanie bardziej ciekawie. Zdecydowanie jest z czego wybierać.

Orange Flex

To co prawda oferta na bazie subskrypcji, gdzie należność jest ściągana bezpośrednio i automatycznie z podpiętej do konta klienta karty płatniczej, ale mimo wszystko warto umieścić ją w tym zestawieniu. Orange Flex oferuje dwie taryfy do 30 złotych, różniące się jedynie liczbą GB do wykorzystania w Polsce i w roamingu w Unii Europejskiej:

rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu w kraju i roamingu w UE + 15 GB (4,32 GB w roamingu w UE) + social media bez limitu GB w kraju za 25 złotych miesięcznie,

rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu w kraju i roamingu w UE + 30 GB (5,18 GB w roamingu w UE) + social media bez limitu GB w kraju za 30 złotych miesięcznie.

Ponadto do 31 sierpnia 2022 roku trwa promocja dla osób przenoszących numer z innej sieci – wystarczy przed wyborem metody płatności użyć kodu rabatowego SIEMAFLEX, aby przez pierwsze trzy miesiące płacić po złotówce co miesiąc za dowolny plan.

Regulamin promocji „3 miesiące po 1 zł dla przenoszących numer z innej sieci” (PDF)

Na koniec jeszcze kilka istotnych informacji: w Orange Flex nie ma opłaty aktywacyjnej i klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji oraz wybrać inny pakiet, zarówno droższy, jak i tańszy. Co wię cej, Orange Flex oferuje eSIM i dostęp do technologii 5G (jednak nie w ww. taryfach do 30 złotych).

nju mobile

nju mobile, kolejna sub-marka Orange, również ma w swojej ofercie dwa abonamenty do 30 złotych. Różnica pomiędzy nimi jest jednak już zdecydowanie większa.

Pierwszy kosztuje 19 złotych miesięcznie i zawiera nielimitowane rozmowy oraz 3 GB internetu na start (po pół roku 6 GB, po roku 7,5 GB, a po dwóch latach 9 GB; w roamingu w UE 3,28 GB). SMS-y i MMS-y są dodatkowo płatne – odpowiednio 9 groszy i 19 groszy za sztukę, ale klient miesięcznie nie zapłaci więcej niż 9 złotych, bez względu na to, ile wiadomości wyśle.

Drugi abonament kosztuje 29 złotych miesięcznie i zawiera rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz 20 GB internetu na start (po pół roku 40 GB, po roku 50 GB, a po dwóch latach 60 GB; w roamingu w UE 5,01 GB).

W nju mobile można dokupić też dokupić numer dodatkowy za 9 złotych lub 19 złotych. W pierwszym przypadku drugi numer korzysta z oferty numeru głównego, natomiast w drugim tak samo, ale dostaje dodatkowo pakiet 10 GB internetu do wykorzystania w kraju.

Ponadto można też stworzyć trio:

47 złotych miesięcznie za nielimitowane rozmowy, dodatkowo płatne SMS-y i MMS-y (odpowiednio 9 groszy i 19 groszy, ale nie więcej niż 9 złotych za miesiąc) i 13 GB na start (po pół roku 26 GB, po roku 32,5 GB, a po dwóch latach 39 GB) – po ~16 złotych za osobę,

57 złotych miesięcznie za rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz 30 GB na start (po pół roku 60 GB, po roku 75 GB, a po dwóch latach 90 GB) – po 19 złotych za osobę,

67 złotych miesięcznie za rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz 50 GB na start (po pół roku 100 GB, po roku 125 GB, a po dwóch latach 150 GB) – po ~22 złotych za osobę.

Opłata aktywacyjna wynosi 0 złotych, jeśli klient wybierze fakturę elektroniczną – jeżeli zdecyduje się na papierową, za aktywację zapłaci 20 złotych. W nju mobile nie ma dostępu do 5G ani eSIM. Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony – można ją wypowiedzieć w dowolnym momencie.

W nju mobile obowiązuje też zasada, że wysokość rachunku zależy od tego, ile klient korzysta z usług w ramach swojego abonamentu – jeśli nie korzysta, to nie płaci nic. Przez pierwsze trzy miesiące klient będzie jednak płacił minimum 9 złotych miesięcznie, a rachunek w wysokości 0 złotych można otrzymać jedynie przez pięć okresów rozliczeniowych z rzędu – potem numer automatycznie zostanie przeniesiony do nju na kartę.

Red Bull Mobile

Jest to sub-marka Play. Jej oferta jest bardzo prosta: klient płaci miesięcznie 30 złotych i otrzymuje nielimitowane rozmowy do wszystkich oraz SMS-y i MMS-y bez limitu w kraju i roamingu w Unii Europejskiej, a także 10 GB lub 15 GB internetu (3,5 GB W roamingu w UE), w zależności od tego, czy wybierze umowę bezterminową (10 GB), czy na 12 miesięcy (15 GB). Niewykorzystane gigabajty przechodzą na kolejny miesiąc (maksymalnie dwa razy, tj. na dwa następne miesiące).

W przypadku zawarcia nowej umowy doliczana jest jednorazowa opłata aktywacyjna w wysokości 49,99 złotych. Klienci Red Bull Mobile nie mogą korzystać z technologii 5G ani eSIM.

Plush

Podobnie jak w Red Bull Mobile, także tutaj klient może wybrać, czy woli umowę na czas nieokreślony, czy na 24 miesiące. Tutaj szczególnie opłaca się wybrać ofertę na dwa lata, ponieważ otrzymacie większy pakiet GB oraz dostęp do Disney+ bez dodatkowych opłat aż na rok (potem 28,99 złotych z koniecznością opłacania jeszcze przez 12 miesięcy, nie można zrezygnować).

Abonament bez okresu zobowiązania jest tylko jeden, za 25 złotych miesięcznie z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami do wszystkich oraz 15 GB na start (4,31 GB w roamingu w UE), ale po 24 miesiącach pakiet zwiększa się do 20 GB za staż. Ponadto klient może korzystać bez limitu z Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsAppa.

Abonamenty z umową na 24 miesiące są już dwa:

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 20 GB w kraju (4,31 GB w roamingu w UE) co miesiąc, a także Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp bez limitu (i Disney+ bez dodatkowych opłat przez rok, potem 28,99 złotych co miesiąc przez rok) za 25 złotych miesięcznie,

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 30 GB w kraju (5,18 GB w roamingu w UE) co miesiąc (z dostępem do 5G), a także Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp bez limitu (i Disney+ bez dodatkowych opłat przez rok, potem 28,99 złotych co miesiąc przez rok) za 30 złotych miesięcznie.

W przypadku umowy na czas nieoznaczony istnieje możliwość zrobienia przerwy od abonamentu, jeśli użytkownik nie będzie z niego korzystał w następnym okresie rozliczeniowym – wystarczy wysłać bezpłatny SMS o treści WAKACJE na numer 80666. Jeśli jednak skorzysta, na przykład wykona połączenie lub wyśle SMS/MMS bądź włączy internet, wówczas opłaty za aktywności zostaną naliczone zgodnie z cennikiem oferty. Wakacje można przedłużać bez ograniczenia.

W przypadku kupienia więcej niż jednego abonamentu, klient otrzyma rabat w wysokości 5 złotych miesięcznie na każdy z nich. Ponadto w ofercie na dwa lata z pakietem 30 GB internetu użytkownik otrzymuje dostęp do technologii 5G. W Plushu nie można korzystać z eSIM, a opłata aktywacyjna wynosi 0 złotych.

Heyah

Heyah to z kolei sub-marka T-Mobile i podobnie, jak Orange Flex, jest oparta na modelu subskrypcji, tj. po dodaniu karty debetowej/kredytowej opłata za kolejne okresy rozliczeniowe jest pobierana automatycznie co miesiąc. Jest to o tyle wygodne, że nie trzeba pamiętać o opłacaniu rachunków, bo należności regulują się same co miesiąc.

Oferta Heyah jest bardzo prosta i przejrzysta: umowa podpisywana jest na czas nieoznaczony, tj. można w każdej chwili z niej zrezygnować. Opłata aktywacyjna wynosi 0 złotych, a za pierwszy okres rozliczeniowy klient zapłaci tylko 1 złoty. Heyah nie zapewnia dostępu do technologii 5G ani eSIM.

Do wyboru są dwie taryfy:

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 20 GB internetu w kraju (3,45 GB w roamingu w UE) za 19,99 złotych miesięcznie,

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 40 GB internetu w kraju (5,18 GB w roamingu w UE) za 29,99 złotych miesięcznie.

Najtańszy abonament do 30 złotych – podsumowanie

Najtańszą-najbardziej opłacalną ofertą na abonament jest Heyah za 19,99 złotych. Plush kusi zaś dostępem do Disney+ na rok bez dodatkowych opłat – to bardzo mocny argument, nawet jeśli później trzeba jeszcze przez rok płacić 28,99 złotych co miesiąc.

Z kolei nju mobile za 29 złotych wygląda najlepiej, jeśli komuś zależy na dużej ilości internetu, bowiem można mieć nawet 60 GB za miesiąc. Szkopuł w tym, że dopiero po dwóch latach. Najwięcej już na start daje Heyah za 29,99 złotych, bo 40 GB – w nju mobile tyle jest najwcześniej po pół roku.

nju mobile wygląda też korzystnie w przypadku łączenia się w duet lub trio, ale trzeba pamiętać, że wszystkie numery muszą być zarejestrowane na jedną osobę – w przypadku chęci skorzystania z tej oferty, wcześniej należy przepisać numer(y), tj. zrobić cesję u swojego obecnego operatora, a dopiero później tworzyć duet (a potem ewentualnie trio). Jest to trochę pracochłonne, ale się opłaca.

To co, teraz czas oddać głos Wam – dajcie znać, z jakich ofert korzystacie i czy może zamierzacie w najbliższym czasie je zmienić na coś innego (jeśli tak – na co?).