Rusza przedsprzedaż HAMMER Blade 5G z gratisami o wartości 549 złotych

Polska firma mPTech rozpoczyna przedsprzedaż HAMMER Blade 5G. To pierwszy smartfon typu rugged tej marki, który obsługuje sieć piątej generacji i jednocześnie oferuje eSIM. Na klientów czekają gratisy o łącznej wartości aż 549 złotych.

Specyfikacja HAMMER Blade 5G

Smartfon wyposażono w procesor MediaTek Dimensity 720 ze zintegrowanym modemem 5G, dzięki któremu obsługuje sieci piątej generacji. Do tego na jego pokładzie znajduje się 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej oraz akumulator o pojemności 5000 mAh, który użytkownik naładuje przez port USB-C. Producent informuje o wsparciu dla technologii szybkiego ładowania Express Charging, aczkolwiek nie podaje dokładnych informacji na temat jej parametrów.

Specyfikacja HAMMER Blade 5G obejmuje również aparat 16 Mpix na przodzie i trio 48 Mpix (f/1.8) + 20 Mpix do robienia zdjęć w trybie nocnym + 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle, a do tego też m.in. czytnik linii papilarnych na panelu tylnym i moduł NFC. Wyświetlacz ma z kolei 6,3 cala i rozdzielczość 2340×1080 pikseli (jest to ekran IPS).

Warto również wspomnieć o obsłudze eSIM (oprócz niego jest także jeden slot na fizyczną kartę SIM w formacie nano). Smartfon pracuje pod kontrolą „czystego” Androida 11, ma wymiary 167,7×78,2×13,7 mm i waży 270 gramów. Ponadto urządzenie, jak przystało na model tej marki, może pochwalić się certyfikatami IP69, IK07 i MIL-STD-810G.

Cena HAMMER Blade 5G została ustalona na 2499 złotych.

Przedsprzedaż HAMMER Blade 5G

Przedsprzedaż HAMMER Blade 5G startuje dziś, tj. 31 sierpnia 2021 roku i potrwa aż do 25 października br. Wysyłka zamówionych w tym okresie smartfonów rozpocznie się w drugiej połowie października 2021 roku. Następnie model ten trafi do regularnej sprzedaży.

źródło: mPTech

Klienci, którzy kupią smartfon HAMMER Blade 5G w przedsprzedaży, otrzymają w prezencie smartwatch HAMMER Watch, którego regularna cena to 349 złotych, a także karty Sodexo o łącznej wartości 200 złotych – udostępnione na niej środki można wykorzystać na dowolne zakupy w sklepach, które ją honorują. Firma mPTech zastrzega jednak, że prezenty nie podlegają gwarancji.

Aby otrzymać zestaw gratisów o łącznej wartości 549 złotych, należy do 29 października 2021 roku wypełnić formularz na dedykowanej stronie. O ich przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń, bowiem pula prezentów jest ograniczona do 50 sztuk.

Regulamin promocji „HAMMER Blade 5G w przedsprzedaży” (PDF)