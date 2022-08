eSIM w Orange – ilu użytkowników z niego korzysta?

eSIM w Polsce nie stał się jakimś specjalnym hitem. Choć standard ten jest wprowadzany przez kolejnych operatorów, ogólna liczba użytkowników wirtualnych kart SIM rośnie dość leniwie.

Reklama

eSIM w Orange – raport taktyczny

Od czasu do czasu możemy liczyć na aktualizacje dotyczące tego, jak dużo osób korzysta już z eSIM w Polsce. Trudno o ogólny raport odnoszący się do całego kraju, ale jest operator, który regularnie i bardzo chętnie dzieli się takimi danymi – Orange. Wynika to głównie z tego, że to właśnie Pomarańczowi są liderem we wdrażaniu tego standardu. Na tle innych sieci wypadają w tej kategorii bezapelacyjnie najlepiej.

Niektórzy nasi konkurenci dopiero zaczynają przygodę z #eSIM. W @Orange_Polska korzysta z nich już 227 tys. klientów. Dla wielu z nich to super wygodne rozwiązanie. — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) August 22, 2022

Rzecznik sieci Orange, Wojciech Jabczyński, przekazał na Twitterze, że z usługi eSIM korzysta obecnie 227 tysięcy klientów Orange. Niekoniecznie muszą to być osoby, które używają wyłącznie ze smartfonów. Dodatkową informacją jest to, że 60 tysięcy eSIM działa na smartwatchach.

TicWatch GTW eSIM

Rok temu Orange mogło pochwalić się liczbą 100 tysięcy użytkowników eSIM w Polsce. Jak widać, progres jest bardzo powolny. Trudno go przyspieszyć – ewidentnie tylko promil klientów dostrzega konkretne zalety i widzi sens „inwestowania” swojej uwagi w elektroniczną wersję karty SIM oraz urządzenia, które ją wspierają.

6.5 Ocena

Coraz więcej operatorów umożliwia działanie eSIM

Sieci działające w Polsce bardzo powoli wdrażały standard eSIM. Jako pierwszy za niego zabrało się Orange. Dzięki temu Pomarańczowi zdołali zgromadzić dosłownie setki tysięcy użytkowników. Opcję wykorzystania eSIM mamy też już w Plusie, T-Mobile, a od kilku dni – także w Play. O taką opcję można też postarać się w sieci OTVARTA.

Nic dziwnego, że Orange tak mocno odstawiło konkurencję pod względem przyjęcia elektronicznych kart SIM. Fioletowi, ewidentnie spóźnieni na imprezę, będą pracować na wynik 200 tysięcy aktywacji całymi latami.