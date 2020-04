Wszystko, co musicie wiedzieć o Huawei P40 Pro, w jednym miejscu. Recenzja po miesiącu

Minął miesiąc od oficjalnej prezentacji Huawei P40 Pro i jednocześnie od chwili, kiedy zaczęłam z niego korzystać. Była to ciekawa przygoda, pełna wzlotów i upadków. Po niej wiem jedno: życie ze smartfonem bez Google Mobile Services jest bardzo trudne i nie każdy może sobie pozwolić na takie eksperymenty.

Jak wygląda codzienność ze smartfonem bez usług Google?

Huawei P40 Pro to pierwszy smartfon bez usług Google, z którego przyszło mi korzystać na co dzień przez dłuższy czas. Przesiadając się na niego byłam przekonana, że będę cierpieć przez brak tego, co znane – sklepu Google Play i wszystkich zalet za nim idących. Pewna byłam jednego: brak obsługi Google Mobile Services to wyjście poza strefę komfortu.

Podczas konfiguracji telefonu zdecydowałam się na przeniesienie zawartości z P30 Pro na P40 Pro, przy okazji chcąc sprawdzić, jak przebiegnie cały proces, korzystając z szeroko reklamowanego przez Huawei narzędzia Phone Clone.

Przeniesione zostały wszystkie kontakty (o co w głównej mierze mi chodziło, bo nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez nich) oraz nie wszystkie, ale wybrane programy (bez aplikacji Google – wyjątek stanowiły Mapy Google i Tłumacz Google, obie aplikacje przeniosły się i działały bez problemu, nie wyrzucając żadnych błędów).

Programy, które się przeniosły, to: Instagram, Facebook, Messenger, Discord, SkyCash, Moje ING, Spotify, WhatsApp, Feedly, Booksy, 3DMark, Booking, Endomondo, Excel, LOT, Geekbench 4, AnTuTu, Wizz Air, Word, AndroBench, Shazam, PizzaPortal, Miles & More, Speedtest, Snapseed, Ryanair, Swarm, Chrome, a także te, które – jak się później okazało – nie działają: Revolut, Mój T-Mobile, Pyszne, Player, YT Studio, Costa Coffee Club.

Ograniczenia Huawei Mobile Services

W tak zwanym międzyczasie doinstalowałam trochę różnych aplikacji z plików .apk i tak sobie z tego P40 Pro korzystałam. Mam mnóstwo wniosków i spostrzeżeń, zatem pozwólcie, że po prostu wypunktuję najważniejsze, według mnie, ograniczenia Huawei Mobile Services:

brak opcji płacenia telefonem przy pomocy Google Pay,

brak możliwości logowania się za pomocą konta Google w usługach wszelakich,

brak kontaktów, jeśli macie je zapisane na koncie Google i nie przeniesiecie ich z innego telefonu,

brak opcji zalogowania się do konta Google w przeglądarce Chrome, co jest równoznaczne z brakiem zapisanych haseł, jeśli takowe przetrzymujecie w Chrome,

brak dostępu do kalendarza Google – dostęp jest tylko z poziomu przeglądarki, gdzie wygląda, jakby nie był odświeżany od poprzedniego wieku (i pewnie tak jest). W teorii wydarzenia z kalendarza Google powinny się synchronizować po dodaniu konta Gmail do aplikacji poczty, ale tak się nie dzieje,

brak powiadomień z Discorda i Twittera (być może przez to, że powiadomienia realizowane są przez GMS),

po sklonowaniu z innego telefonu nie działają: Revolut, Mój T-Mobile, Pyszne, player, YT Studio, Costa Coffee Club (ponowne pobranie z pliku .apk nic nie zmienia),

Booksy co kliknięcie wyświetla komunikat, że nie działa na urządzeniu bez Google Mobile Services, ale mimo to bez problemu udaje się zamówić wizytę u kosmetyczki czy fryzjera,

aplikacja InPost, pomimo dostępności w AppGallery, nie działa (wyskakuje błąd o braku Google Mobile Services – to dopiero kuriozum!),

nie można zamówić żadnego przejazdu z poziomu przeglądarki – Uber nie działa (wszystko jest OK do momentu zamówienia taksówki – wtedy wyskakuje błąd), FreeNow nie ma wersji przeglądarkowej, podobnie zresztą, jak Bolt. Po pobraniu z .apk Taxify (bolt), Uber Lite i FreeNow (myTaxi) nie działa w ogóle. W AppGallery znajdziemy jedynie ELE Taxi (drogie i dostępne jedynie w Warszawie),

nie da się korzystać z Uber Eats w przeglądarce (pizzaportal, wolt, pyszne działają),

żadna przeglądarka, poza Chrome, nie wyświetla miniaturek zdjęć na stronie dysku Google (Google Drive); nie udało mi się też w żaden sposób zmusić P40 Pro do przesyłania plików na dysk Google,

aplikacja banku ING działa, ale nie przychodzą prośby o potwierdzenie transakcji, powiadomienia o nowych przelewach, etc. (działają jedynie powiadomienia SMS-owe),

domyślną wyszukiwarką w przeglądarce Huawei jest Bing, który bardzo kiepsko radzi sobie na polskim rynku; polecam ustawienie strony startowej google.com,

brak aplikacji wymusza korzystanie z wielu programów z poziomu przeglądarki – w tym pomaga dodawanie skrótów z przeglądarki na ekran domowy, co daje namiastkę aplikacji (aczkolwiek uruchamia się dłużej, bo za każdym razem musi się załadować od nowa),

ostatnio w AppGallery pojawiła się aplikacja MoreApps, która pomaga wyszukiwać różne programy w formie podobnej do sklepu z aplikacjami i instalować je z zewnętrznych źródeł (najczęściej APK Pure). Można też pobrać aplikację APK Pure agregującą wszystkie aplikacje w formie plików .apk – wyszukuje się je podobnie jak w sklepie AppGallery czy Google Play. Rozwiązanie to trochę ułatwia eksperymentowanie z aplikacjami, ale nie rozwiązuje problemu.

Z dobrych wieści:

najnowsza wersja Netfliksa (7.53.3) działa bez problemów (wcześniej nie było to możliwe – trzeba było instalować wersję sprzed wielu miesięcy, bez najnowszych „bajerów”),

mapy HERE WeGo trafiły do AppGallery,

zawartość AppGallery z tygodnia na tydzień się rozrasta – wciąż jednak jest dość ubogo (brakuje aplikacji taksówkarskich, Spotify, etc.).

Czas odpowiedzieć sobie na pytanie czy jesteśmy w stanie zmienić swoje nawyki (bo z tym u mnie np. wiązała się zmiana przeglądarki z Chrome na tą od Huawei czy ewentualne przejście z Google Drive na chmurę Huawei) i czy nie jest potrzebna nam do szczęścia możliwość korzystania z programów do zamawiania taksówek czy samego Revoluta.

Mnie do szczęścia brakuje też powiadomień z Discorda, który jest jednym z głównych narzędzi mojej pracy. Resztę, dość zaskakująco dla mnie, jestem w stanie jakoś zaakceptować, choć… nie jest to rozwiązanie ani komfortowe, ani satysfakcjonujące.

Postanowiłam więc spróbować zainstalować GMS, by dopełnić mojego doświadczenia z P40 Pro. Niestety, dwie próby, które podjęłam, zakończyły się fiaskiem i stratą sporej ilości czasu – trzeciej próby nie podejmowałam, nie wystarczyło mi cierpliwości (w międzyczasie sięgnęłam nawet po czekoladę, co mi się ostatnio nie zdarza! ;)). Ale fakt, że mi nie udało się przejść przez wcale nie tak bardzo skomplikowany proces wgrywania GMS bez żadnych problemów po drodze oznacza, że laik może sobie z tym zdecydowanie nie poradzić.

Inna rzecz, że – zgodnie z doświadczeniami redakcyjnego kolegi Tomka – wgranie GMS nie powoduje pojawienia się powiadomień w Discordzie, czyli nie rozwiązuje jednego z ważniejszych dla mnie problemów.

Oczywiście powiecie, że moje problemy są moje i tylko moje, a innych mogą nie dotyczyć – jasne, pełna zgoda. Z tym, że znajdzie się na pewno sporo aplikacji, które albo nie będą działać, albo nie będą wyświetlać powiadomień, na których zależy użytkownikowi.

A teraz do rzeczy – czas na dalszą część recenzji. A żeby do niej przejść, najpierw pełna lista parametrów technicznych.

Spis treści:

1. Codzienność ze smartfonem bez usług Google? Ograniczenia Huawei Mobile Services

2. Wzornictwo, jakość wykonania. Wyświetlacz. Działanie, oprogramowanie

3. Audio. Biometryka. Czas pracy. Aparat. Podsumowanie

1

2

3

Następna

6.5 Ocena (1-10) Ocena sprzętu 9 Ocena oprogramowania 4 Plusy ekran OLED 90 Hz (ale Full HD+)

aparat - zarówno zdjęcia, jak i nagrywanie wideo

długi czas pracy

szybkie działanie i wydajność

błyskawiczne rozpoznawanie twarzy

skaner odcisków palców

szybkie ładowanie, ładowarnie indukcyjne i zwrotne

pełne zaplecze komunikacyjne

port podczerwieni (IrDa)

256 GB pamięci

wzornictwo

IP68 Minusy brak Google Mobile Services

brak opcji płatności zbliżeniowych

bardzo kiepski głośnik mono

brak 3.5 mm jacka audio

zakrzywiony ekran nie dla każdego jest zaletą

refleksy na wszechobecnie zakrzywionym szkle

znacznie wystający z obudowy moduł aparatu

brak diody powiadomień

brak aptX i aptX HD

karty nanoSD zamiast standardowych microSD

waga Dodaj swoją recenzję | Read reviews and comments