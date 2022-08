Nie chcesz długiej umowy? Play i UPC mają idealną ofertę dla Ciebie

Są klienci, którzy nie chcą wiązać się z operatorem długą umową. Play i UPC doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego przygotowali ofertę z bardzo krótkim okresem zobowiązania. Co najważniejsze: nie wiąże się to z mniej atrakcyjnymi warunkami (co czasami się zdarza – zob. Plush na abonament), wręcz przeciwnie – operatorzy kuszą również niskimi cenami i dużymi rabatami.

Reklama

Promocja na internet światłowodowy dla klientów Play

Klienci operatora mogą dokupić dostęp do internetu światłowodowego w cenie już od 30 złotych miesięcznie. Co więcej, z bardzo krótkim okresem zobowiązania, bo zaledwie 6 miesięcy. Ma to być idealna oferta na przykład dla studentów lub osób, które wynajmują mieszkanie albo po prostu nie chcą wiązać się długą umową, z różnych powodów.

Operator przygotował również bogatszą ofertę z internetem światłowodowym i telewizją UPC z rabatem w wysokości 30 złotych miesięcznie oraz również krótką umową, bo na zaledwie 12 miesięcy. Przykładowo internet o prędkości pobierania do 300 Mbit/s wraz z pakietem telewizji, zawierającym do 136 kanałów, można mieć już za 50 złotych miesięcznie.

Operator ma też ofertę dla fanów sportu

A to jeszcze nie koniec, ponieważ przygotowano również specjalną ofertę dla fanów sportowych emocji. Niniejsza promocja skierowana jest do klientów, którzy wybiorą jedną z następujących paczek:

internet o prędkości do 750 Mbit/s + pakiet telewizji do 176 kanałów + Viaplay,

internet o prędkości do 1 Gbit/s + pakiet telewizji do 186 kanałów + Viaplay.

Klienci, którzy wybiorą jedną z ww. paczek, otrzymają specjalny pakiet od UPC, w skład którego wchodzi CANAL+, Polsat Sport Premium Super HD i dostęp do Eleven Sports w cenie 1 złoty miesięcznie przez cały okres trwania umowy. To bardzo atrakcyjna oferta dla osób, które lubią oglądać sportowe zmagania.

źródło: Biuro prasowe Play

Przy okazji operator informuje, że wszyscy klienci abonamentowi mogą aktywować nowy pakiet, zawierający kanały Polsat Sport Premium Super HD, za 20 złotych miesięcznie. Ponadto w usłudze NOW TV można aktywować Pakiet Sport Max, który zapewnia dostęp do kanałów Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium Super HD, w promocyjnej cenie 30 złotych miesięcznie. Co ważne, w przypadku ww. pakietów nie ma okresu zobowiązania – można je aktywować i rezygnować z nich w dowolnym momencie.

Nowa oferta dostępna jest w salonach stacjonarnych, na infolinii pod numerem 790500500 oraz na stronie internetowej operatora.