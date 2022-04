Najmocniejszy smartfon OPPO już w Polsce! I to ze świetną promocją na start

Flagowe smartfony z serii Find od zawsze były wizytówką OPPO i dowodem na to, co potrafi ta firma. Dziś OPPO z pomocą modelu Find X5 Pro chce pokazać nam, co oznacza „flagowiec pełną gębą”.

OPPO Find X5 Pro w Polsce

Zanim dobierzemy się do środka urządzenia, warto pochylić się nad projektem flagowca od OPPO. Nawet jeżeli nie jesteście fanami pomysłu firmy na design pleców urządzenia, to wciąż trzeba przyznać, że ceramiczna tafla smukle nachodząca na wyspę aparatów robi piorunujące wrażenie. Producent chwali się, że panel tylny nie tylko wygląda, ale cechuje się również dużą trwałością i skuteczniejszym rozpraszaniem ciepła niż zwykłe szklane tafle w innych urządzeniach.

A jest co chłodzić – OPPO Find X5 Pro nie idzie na kompromisy w kwestii układu mobilnego i korzysta z SoC Snapdragon 8 Gen 1. Można więc liczyć na płynność w dowolnej grze wideo i szybkie działanie aplikacji, a wisienką na torcie jest modem 5G.

Do wyświetlania efektów działania najszybszego procesora Qualcomma służy delikatnie zakrzywiony ekran AMOLED w technologii LTPO z przekątną 6,7 cala i rozdzielczością WQHD+ (3216 x 1440 pikseli). Dzięki 10-bitowemu wyświetlaczowi smartfon pokrywa 100% gamy kolorów P3, a połączenie tego z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz oferuje płynne animacje kolorów – w ten sposób nie umknie Wam nawet najmniejsza zmiana tonalna.

Równie mocną stroną OPPO Find X5 Pro są z pewnością aparaty. Autorski układ MariSilicon X oraz matryce Sony IMX766 zapewniają świetną jakość filmów nie tylko w dzień. Wraz z flagowcem firmy, na telefon z Androidem trafia funkcja wideo 4K Ultra Night. Jeżeli dodamy do tego współpracę z marką Hasselblad, której efektem jest m.in. system odwzorowania barw Hasselblad dostępny w trybie Pro, to miłośnicy mobilnej fotografii z pewnością wrzucą Find X5 Pro na swoją listę życzeń.

Silny procesor, świetne aparaty – a co z baterią? 5000 mAh w tak dużym smartfonie wystarczy, by w ciągu dnia nie rozglądać się za ładowarką. Autorska technologia szybkiego ładowania SUPERVOOC z mocą 80 W naładuje telefon w 35 minut, a połowę baterii od zera osiągniemy w 12 minut. Nad żywotnością akumulatora czuwa dodatkowo system Battery Health Engine, który optymalizuje pracę ogniw nawet po 1600 cyklach ładowania.

Kolejna nowość – Reno 7 5G

W dniu premiery flagowca, kroku dotrzymuje mu najwyższy model serii pozycjonowanej na środkowej półce – Reno7 5G. Sercem urządzenia jest układ MediaTek Dimensity 900, połączony z 8 GB pamięci tymczasowej, która za pomocą funkcji RAM+ jest w stanie urosnąć nawet do 13 GB, wydzielając nieużywaną pamięć ROM. Na ilość pamięci wewnętrznej nie powinniście się martwić – oprócz 256 GB miejsca na dane, slot na kartę microSD powiększy przestrzeń w smartfonie do 1 TB.

Ekran w OPPO Reno 7 5G to 6,4-calowy AMOLED z częstotliwością odświeżania 90 Hz i certyfikatem SGS Eye Care Display, dzięki czemu wyświetlacz emituje mniej światła niebieskiego, chroniąc oczy użytkownika przed zmęczeniem. Tylna wyspa aparatów Reno 7 5G to trzy matryce: główna o rozdzielczości 64 Mpix, ultraszerokokątny z kątem widzenia 118 stopni, oraz makro. Przedni ekran skrywa natomiast sensor 32 Mpix.

W OPPO Reno 7 5G funkcjonuje bateria o pojemności 4500 mAh – standard w tym segmencie. Dzięki tej samej funkcji szybkiego ładowania, co we flagowym Find X5 Pro, jednak o mniejszej mocy 65 W, telefon możemy naładować w około 30 minut.

Obie nowinki OPPO trafią na rynek wyposażone w najnowszą wersję nakładki Color OS 12, zapewniającej wysoką wydajność, płynność, i ochronę prywatności. Obsługa połączeń za pomocą gestów w powietrzu, ochrona przed podglądaniem powiadomień, dedykowana graczom funkcja HyperBoost – widać że firma dba nie tylko o warstwę techniczną urządzeń, ale również o porządne oprogramowanie.

OPPO Find X5 Pro i Reno 7 5G w premierowej promocji

Jeżeli jeszcze zastanawiacie się, czy zakup którejś z nowości OPPO to dobry pomysł, producent ma dla zdecydowanych na start specjalny zestaw promocyjny:

W cenie 2699 złotych od 8 do 21 kwietnia kupując OPPO Reno 7 5G, otrzymamy dodatkowo słuchawki TWS Oppo Enco Free2 oraz opaskę OPPO Band, jak też roczną ochronę ekranu.

od 8 do 21 kwietnia kupując OPPO Reno 7 5G, otrzymamy dodatkowo słuchawki TWS Oppo Enco Free2 oraz opaskę OPPO Band, jak też roczną ochronę ekranu. Promocja na OPPO Find X5 Pro potrwa tydzień dłużej, do 28 kwietnia. W cenie 5999 złotych nabędziemy smartfona wraz z ładowarką AIRVOOC. To jedyna okazja do zdobycia ładowarki bezprzewodowej AIRVOOC 50 W – będzie ona do kupienia wyłącznie w zestawie. Oprócz niej kupujący otrzymają słuchawki OPPO Enco X, a także 2-letnią ochronę ekranu.

Smartfony trafią do oferty sklepów internetowych, partnerskich sieci detalicznych OPPO, a także pojawią się w ofercie wiodących operatorów sieci komórkowych.