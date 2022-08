TVP stworzy nowy serwis VOD. „To ma być jedna lufa”

Mieszkańcy Polski mają bardzo duży wybór serwisów z materiałami na żądanie oraz kanałami telewizyjnymi na żywo. Wśród nich znajdują się TVP VOD i TVP GO. Prezes Telewizji Polskiej, Jacek Kurski, zapowiedział powstanie nowej platformy, która ma być jedną lufą.

Reklama

Aktualnie TVP oferuje dwa serwisy VOD

Pierwszy z nich to TVP VOD, gdzie można obejrzeć różne seriale, filmy, programy i spektakle Teatru Telewizji. Część materiałów dostępna jest bez ograniczeń, natomiast wybrane tylko dla osób, które opłacają abonament RTV (lub są z niego ustawowo zwolnione) albo wykupią dostęp w cenie 9,99 złotych za 30 dni (można najpierw skorzystać z 14-dniowego okresu próbnego).

Ponadto na tej platformie można oglądać kanały telewizji linearnej na żywo: TVP Info, TVP World, TVP Kultura, TVP ABC 2, TVP Historia 2, TVP Polonia, TVP Wilno, TVP Parlament Kanał 1 oraz 16 lokalnych stacji TVP 3, a także UA:Перший i Msze święte z Jasnej Góry.

Drugim serwisem Telewizji Polskiej jest TVP GO, który został uruchomiony w 2022 roku. Jest to bezpłatna platforma telewizyjna, oparta na technologii HbbTV (Hybrid Broadband Television), dostępna bezpośrednio z naziemnej telewizji cyfrowej (wymagane jest połączenie telewizora z internetem) oraz na urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS. Pozwala ona m.in. oglądać od początku program, który już się rozpoczął, a także wyemitowane w ciągu minionych 7 dni, a do tego zatrzymywać i przewijać programy emitowane na żywo.

Platforma TVP GO zapewnia również dostęp do biblioteki VOD TVP, aż 32 kanałów na żywo (TVP 1, TVP 2, TVP Info, TVP Sport, TVP Kobieta, TVP ABC, TVP Historia, TVP Dokument, TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP Historia, TVP ABC, TVP World, Belsat TV i 16 stacji regionalnych TVP3) oraz czterech kanałów online (TVP Kultura 2, TVP Historia 2, TVP ABC 2 i UA1).

Według najnowszych danych, w lipcu 2022 roku platforma TVP VOD miała ponad 2,1 mln użytkowników, co zapewniło jej zasięg 7,16%. Pokazuje to, że cieszy się relatywnie dużą popularnością, szczególnie że Canal+ czy Player mieli tylko niewiele większą liczbę realnych użytkowników w ubiegłym miesiącu (odpowiednio ~2,37 mln i ~2,45 mln).

TVP stworzy nową platformę VOD

Jacek Kurski, prezes Telewizji Polskiej, przekazał serwisowi Wirtualne Media informację, że w przygotowaniu jest nowa platforma streamingowa TVP, która docelowo ma zastąpić obecnie dostępne serwisy VOD.

To ma być jedna lufa obsługująca wszystkie częstotliwości, zakresy. Jacek Kurski, prezes TVP

Prezes Telewizji Polskiej nie ujawnił terminu uruchomienia nowej platformy streamingowej – powiedział jedynie, że chcą to dopalić wkrótce. Zapowiedział natomiast, że będzie to platforma o bardzo nowoczesnych funkcjonalnościach, która ożywi telewizję linearną i dotrze do widzów, którzy nie mieli z nami kontaktu.

Jacek Kurski zdradził też, że w pracach testowych, pilotażowych jest i model subskrypcyjny, co oznacza, że zasady dostępu mogą być podobne jak w przypadku TVP VOD. Nie jest bowiem prawdopodobne, aby cała platforma była dostępna wyłącznie dla użytkowników, którzy zapłacą za możliwość oglądania udostępnionych w tym serwisie materiałów.

Na tę chwilę to jednak wyłącznie przypuszczenia. Jak zostało wspomniane wcześniej, TVP VOD oferuje dostęp do całej biblioteki osobom, które płacą abonament RTV (lub są z niego ustawowo zwolnione) – nie wiadomo, czy ten „przywilej” zostanie zachowany, czy TVP zdecyduje się na inny model. Prezes Telewizji Polskiej dał do zrozumienia, że projekt jest na ukończeniu, więc wkrótce wszystko stanie się jasne.