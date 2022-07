Niewiarygodna przecena! Smartfon Google bardziej opłacalny niż kiedykolwiek wcześniej

Smartfony Google nie cieszą się w Polsce zbyt dużą popularnością, z uwagi na fakt, że gigant z Mountain View nie sprzedaje ich oficjalnie w kraju nad Wisłą. Nie oznacza to jednak, że nie można ich kupić w kraju nad Wisłą. Można, i na dodatek teraz we wręcz niewiarygodnie obniżonej cenie.

Smartfony Google niestety nie są oficjalnie dostępne w Polsce, ale klienci z Polski mogą je kupić

Pixel 6 i 6 Pro zadebiutowały 19 października 2021 roku i szczególnie ten pierwszy wzbudził zainteresowanie za sprawą swojej zaskakująco przystępnej ceny – w Niemczech Pixel 6 jest dostępny za 649 euro, co obecnie jest równowartością ~3075 złotych (w momencie premiery było to ~2965 złotych).

Pixel 6 (źródło: Google)

Ściągnięcie smartfonów Google z zagranicy do Polski jest możliwe, aczkolwiek mimo wszystko wymaga trochę zachodu, szczególnie że Google nie sprzedaje ich na Amazonie. Oczywiście mowa tu o kupnie nówki sztuki z oficjalnej dystrybucji wprost ze sklepu bez pośredników, bo na popularnych platformach zakupowych jest ich mnóstwo z różnych źródeł.

Większość klientów chce pójść do sklepu lub kupić produkt w sklepie internetowym renomowanej sieci, którą zna i jej ufa. Od kilku lat sklep x-kom postanowił na własną rękę ściągać urządzenia Google, co miało ogromny wpływ na ich ceny – szczególnie smartfony były przerażająco drogie. Teraz jednak dość niespodziewanie nadarza się okazja, aby kupić je taniej.

Niewiarygodna cena smartfona Google Pixel 6 w Polsce. To jak okazja!

Kiedy Pixel 6 po raz pierwszy pojawił się w sklepie x-kom, kosztował – uwaga – 4999 złotych! Trudno pomyśleć, że ktoś mógłby go kupić za taką kwotę – dla przypomnienia, aż o 2000 złotych wyższą niż po przeliczeniu ceny tego modelu w Niemczech.

Teraz jednak model Pixel 6 w konfiguracji z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej można kupić za 3699 złotych, czyli aż o 1300 złotych mniej niż początkowo! I chociaż to wciąż ~500 złotych więcej niż w Niemczech, to – przynajmniej moim zdaniem – różnica jest zdecydowanie bardziej akceptowalna niż 2000 złotych.

Pixel 6 za 3699 złotych dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych (fot. Tabletowo.pl)

Trzeba bowiem pamiętać, że producent nie sprzedaje swoich urządzeń w Polsce, więc sklep x-kom sam odpowiada za dystrybucję i obsługę posprzedażową, w tym za ewentualne roszczenia gwarancyjne (24 miesiące sprzedawcy) czy z tytułu rękojmi. W przypadku kupienia urządzenia za granicą, to klient z Polski musi się martwić, w jaki sposób oddać sprzęt do naprawy, a to może kosztować zarówno pieniądze, jak i nerwy, bo będzie to skomplikowana operacja (podobnie jak ściągnięcie najpierw Pixela do kraju nad Wisłą).

W obniżonej cenie dostępny jest także Pixel 6 Pro

Wraz z ceną Pixela 6, spadła również cena Pixela 6 Pro, za który trzeba początkowo było zapłacić w sklepie x-kom 6299 złotych – po przeliczeniu ceny w Niemczech, to także ~2000 złotych więcej, podobnie jak w przypadku modelu Pixel 6. Mowa tu dokładniej o konfiguracji z 12 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej – obecnie jest ona dostępny za 5499 złotych, czyli 700 złotych taniej. Ponadto klient może wybrać także wersję 12/256 GB za 5899 złotych.

W takich cenach smartfony Google Pixel 6 i 6 Pro mogą zainteresować zdecydowanie więcej klientów w Polsce. Owszem, to wciąż wysokie kwoty, lecz zdecydowanie bardziej akceptowalne niż początkowe, które były wręcz paraliżująco zniechęcające. Z drugiej strony, na popularnych portalach z ogłoszeniami model Pixel 6 można znaleźć już za niewiele ponad 2000 złotych, więc znacznie taniej niż w x-komie (choć już nie będzie to nówka sztuka ze sklepu z wygodną gwarancją).