Nareszcie, Plus uruchamia eSIM! Teraz już tylko Play wlecze się w ogonku

Choć wprowadzanie standardu eSIM w Polsce idzie operatorom komórkowym wolniej niż rozbudowa sieci 5G, kolejne sieci są w stanie zaoferować obsługę wirtualnych kart SIM. Właśnie dołączył do nich Plus.

Technologie eSIM w Plusie

Sieć Plus poinformowała, że wdraża obsługę kart eSIM w Polsce. Klienci będą w stanie korzystać z wszystkich dobrodziejstw klasycznych kart SIM, bez fizycznego umieszczania ich w smartfonach.

Uruchomienie wirtualnej karty SIM ma być bardzo proste. Użytkownik jedyne, co będzie musiał zrobić, to zeskanować otrzymany od Plusa kod QR i zadbać o to, by urządzenie miało dostęp do internetu. Dane o karcie eSIM będą wtedy mogły być pobrane i zapisane w pamięci urządzenia w postaci specjalnego profilu. Plus zapowiada, że z eSIM będą mogli skorzystać właściciele telefonów zgodnych ze specyfikacją GSMA. Jakie będą to smartfony? W aktualnej ofercie Plusa znajduje się już kilka sprzętów, w których możliwa będzie instalacja eSIM. Są to:

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – jeden ze smartfonów, w którym skorzystamy z eSIM w Plusie

Jak widać, wśród urządzeń brakuje smartwatchy. Zielona sieć zaznacza, że prace nad udostępnieniem klientom możliwości korzystania z tej technologii na zegarkach z odpowiednim zapleczem technicznym, wciąż są prowadzone.

Zasady korzystania z eSIM w Plusie

Z karty eSIM będą mogli skorzystać wszyscy klienci indywidualni oraz biznesowi sieci Plus, zarówno abonamentowi, jak i użytkownicy ofert na kartę. Nowi klienci będą mieli szansę otrzymać cyfrową wersję karty SIM już na etapie zakupu oferty Plusa. Z kolei aktualni klienci wymienią klasyczną kartę SIM na eSIM w salonie lub za pośrednictwem strony internetowej plus.pl, logując się na swoje konto. Plus podkreśla, że możliwość ta zostanie uruchomiona w ciągu najbliższych kilku dni, więc jeśli już dziś chcielibyśmy dokonać zamiany karty SIM, nie będzie to możliwe.

Jak podano w komunikacie prasowym, pierwsze 5 wymian karty eSIM w każdym okresie rozliczeniowym jest bezpłatne. Koszt kolejnych jest zgodny z cennikiem właściwym dla danego rodzaju oferty. Więcej informacji zostanie umieszczonych wkrótce na specjalnej stronie Plusa, poświęconej eSIM.

W tym momencie tylko Play pozostaje jedynym operatorem, który nadal nie uruchomił obsługi eSIM w swojej sieci. Jako pierwsze z Wielkiej Czwórki zrobiło to Orange, a następnie taki krok podjęło T-Mobile.