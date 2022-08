Empik Premium świętuje kolejne urodziny i zapowiada atrakcyjne promocje

Usługa Empik Premium jest już z nami 3 lata, a ostatni rok był dla niej naprawdę owocny – przybyło sporo nowych użytkowników, a wszyscy łącznie zaoszczędzili miliony złotych. Empik postanowił z tej okazji przygotować zestaw specjalnych promocji, z których będzie można skorzystać w ramach festiwalu Premium Week.

3. urodziny Empik Premium

Program Empik Premium, pozwalający zaoszczędzić pieniądze podczas zakupów, wystartował w sierpniu 2019 roku. W zeszłym roku mogliśmy dowiedzieć się, że usługa przez pierwsze dwa lata zdążyła zgromadzić 7 mln użytkowników, a każdy z nich średnio zaoszczędził 1420 złotych. Trzeba przyznać, że liczby z 2021 roku przedstawiały się naprawdę dobrze.

Teraz przyszedł czas na to, aby podsumować kolejny rok działalności. Jak wynika z opublikowanych danych, przez ostatnie 12 miesięcy do grona osób korzystających z Empik Premium i Premium Free dołączyło prawie milion nowych użytkowników. Oznacza to, że z oferowanych benefitów korzysta już prawie 8 mln osób, które łącznie odpowiadają za ponad połowę wszystkich transakcji w tej sieci.

Jak już wcześniej wspomniałem, usługa pozwala zaoszczędzić pieniądze – np. w wersji płatnej otrzymujemy 15% stałej zniżki w salonach, do 20% zniżki na Empik.com czy nielimitowane dostawy za 0 złotych kurierem. Sklep informuje, że przeciętny użytkownik zaoszczędził 783 złotych, a rekordzista aż 73750 złotych.

Ponadto łączne oszczędności subskrybentów obu pakietów Premium, w ciągu zaledwie ostatniego roku, wyniosły prawie 181 mln złotych. Natomiast od początku działania programu łączna suma wynosi już ponad 380 mln złotych, w tym niemal 40 mln złotych dzięki darmowej dostawie zamówień online.

Jak kupują klienci programów premium?

Sklep podzielił się również statystykami, które przedstawiają, jak wyglądają zakupy użytkowników usług Empik Premium i Premium Free. Wynika z nich, że koszt płatnego pakietu średnio zwraca się już po 27 dniach. Dodatkowe benefity najwidoczniej zachęcają do zakupów – najbardziej aktywni klienci robią zakupy 2,5x częściej niż pozostali.

Dowiedzieliśmy się również, że ulubionym kanałem zakupów płatnej grupy są sklepy stacjonarne. W ciągu ostatnich trzech miesięcy użytkownicy samego Empik Premium dokonali aż 70% transakcji. Natomiast osoby, które zdecydowały się na pakiet Premium Free, preferują zazwyczaj dostawy do Paczkomatów, które są darmowe.

Wśród ciekawszych statystyk warto jeszcze wymienić, że do ulubionych kategorii należą książki (szczególnie kryminały, thrillery i literatura dziecięca) oraz zabawki. Do tej pory użytkownicy Premium zakupili ich łącznie – odpowiednio – 37 mln i blisko 6 mln sztuk. Dodatkowo klienci chętnie kupują gry planszowe, zręcznościowe i karciane. Co więcej, coraz większym zainteresowaniem cieszą się następujące kategorie: Elektronika, Zdrowie i Uroda, Dom i Ogród, a także Sport.

Osoby korzystające z Empik Premium i Premium Free, od momentu wystartowania usług, przeczytali już ponad 147 mln stron e-booków w Empik Go spośród tytułów dostępnych w ramach pakietu Premium, a także przesłuchali 22 mln godzin audiobooków. Ponadto wywołali oni ponad 2 mln odbitek w Empik Foto.

Przygotujcie się na atrakcyjne promocje

W połowie września wystartuje Premium Week, czyli tygodniowy festiwal promocji dedykowanych wyłącznie użytkownikom Empik Premium. Nie wiemy jeszcze, jakie dokładnie produkty będą dostępne, ale sklep obiecuje, że codzienne „hity dnia” i atrakcyjne oferty będą dotyczyć książek, muzyki oraz produktów z następujących kategorii: Zdrowie i Uroda, Elektronika, AGD, Zabawki, Dom i Ogród czy Sport.

Specjalne promocje będą dostępne od 12 września 2022 roku i potrwają przez tydzień. Jeśli jeszcze nie jesteście w gronie użytkowników Premium, a chcielibyście skorzystać z nadchodzących promocji, to wciąż może to zrobić. Wystarczy aktywować pakiet Premium, który teraz dostępny jest w cenie niższej o 20% – 39,99 złotych za rok, zamiast standardowych 49,99 złotych za 12 miesięcy.