Masz tego Samsunga? Dostaniesz ogromną aktualizację aparatu

Już niejednokrotnie przekonaliśmy się, że odpowiednie programowanie może zdziałać cuda i sprawić, że nawet starszy hardware jest w stanie zapewnić lepsze efekty niż nowszy, sparowany z mniej zaawansowanym software’em. Samsung zapowiedział ogromną aktualizację, która otworzy jego flagowym smartfonom drogę do możliwości robienia jeszcze lepszych zdjęć.

Aktualizacja aparatu dla smartfonów z serii Samsung Galaxy S22

Koreańczycy regularnie udostępniają aktualizacje dla swoich smartfonów, dzięki którym oferują nowe możliwości w zakresie fotografowania i rejestrowania wideo. Co ważne, nie tylko tych najnowszych, ale również starszych. Tym razem jednak jest ona skierowana do właściciela najnowszych flagowców z serii Galaxy S.

Najnowsza aktualizacja dodaje możliwość korzystania z trybu hyperlapse również za pośrednictwem teleobiektywu. Producent ulepszył też użyteczność i wydajność skanowania kodów QR za pomocą aplikacji aparatu – okno, które należy skierować na kod QR w celu zeskanowania go, jest teraz większe, a cały proces ma przebiegać szybciej.

Koreańczycy pochylili się też nad sytuacją, gdy dokument został rozpoznany przed kodem QR i przez to nie można było go zeskanować – teraz nie będzie z tym problemu. Podobnie wtedy, gdy użytkownik odrzucił wynik skanowania kodu QR – wcześniej nie mógł być ponownie odczytany, ale po zainstalowaniu aktualizacji będzie to możliwe po ponownym dotknięciu ekranu (niekoniecznie w obszarze, gdzie znajduje się kod QR).

źródło: Samsung

Samsung zapowiedział również, że najnowsza aktualizacja aparatu dla smartfonów z serii Galaxy S22 zapewni zoptymalizowanie pamięci i silnika AI w różnych trybach (zdjęcie, wideo, nocny) oraz jakości obrazów, takich jak HDR i kolory w trybie zdjęć, a także wydajności VDIS i lepszą jakość obrazu w trakcie nagrywania ruchomych obrazów.

Samsung poinformował również, że dodana w czerwcowej aktualizacji oprogramowania możliwość dostosowywania naturalności ostrości i intensywności kontrastu w aparacie szerokokątnym w trybie zdjęć została teraz rozszerzona o aparat ultraszerokokątny i teleobiektyw oraz tryby profesjonalny i portretowy.

Ponadto w najnowszej aktualizacji poprawiono kolory i jasność ciemności w trybie nocnym. Przy okazji Samsung zdradził, że pracuje nad ulepszeniem jakości zdjęć w bardzo słabym oświetleniu przez uczenie maszynowe – technologia ta zostanie udostępniona w przyszłości.

Które smartfony i kiedy dostaną tę aktualizację aparatu?

Producent poinformował, że najnowsza aktualizacja zostanie udostępniona jeszcze w sierpniu, w pierwszej kolejności w Korei Południowej, ale niewiele później powinna trafić również do właścicieli smartfonów z serii Galaxy S22 na całym świecie, w tym w Polsce.

Jeśli posiadacie więc Galaxy S22, Galaxy S22+ lub Galaxy S22 Ultra, sprawdzajcie regularnie dostępność nowych wersji oprogramowania. Szczególnie że już za kilka tygodni otrzymacie również aktualizację do Androida 13 wraz z najnowszym interfejsem One UI 5.0.

Aktualizacja:

Serwis SamMobile donosi, że taką samą aktualizację oprogramowania otrzymują również smartfony z serii Galaxy S poprzedniej generacji, tj. Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra. Jest ona już dostępna dla użytkowników w Korei Południowej i Niemczech, więc lada chwila powinna trafić też do klientów z Polski.