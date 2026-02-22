Wszystko, co wiemy o smartfonach z serii Samsung Galaxy S26 przed premierą. Podsumowanie przecieków

W minionych miesiącach pojawiło się mnóstwo informacji na temat nowych, najlepszych modeli w ofercie producenta z Korei Południowej – zarówno oficjalnych, jak i (w większości) nieoficjalnych. Co wiemy już o smartfonach z serii Samsung Galaxy S26? Zapraszam do lektury!

Kiedy premiera Samsunga Galaxy S26?

Samsung oficjalnie zapowiedział prezentację serii Galaxy S26 na 25 lutego 2026 roku. Konferencja rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Warto zauważyć, że premiera Galaxy S26 odbędzie się dużo później niż prezentacja poprzednich generacji:

Jakie flagowe smartfony z serii Galaxy S26 Samsung wprowadzi na rynek w 2026 roku?

Począwszy od 2020 roku i premiery serii Galaxy S20, producent z Korei Południowej co roku wprowadzał na rynek trzy high-endowe modele: Galaxy S2x, Galaxy S2x+ oraz Galaxy S2x Ultra. W 2025 roku do oferty Samsunga dołączył jednak jeszcze Galaxy S25 Edge, który został zaprezentowany 13 maja 2025 roku.

W związku z tym spodziewaliśmy się, że w 2026 roku zadebiutuje Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra oraz – ewentualnie – Galaxy S26 Edge, chociaż nie można było mieć co do tego pewności, skoro Samsung Galaxy S25 Edge nie sprzedawał się zgodnie z oczekiwaniami producenta (aczkolwiek w samej Europie Zachodniej Galaxy S25 Edge cieszył się zaraz po premierze większą popularnością niż Galaxy S25+, Galaxy S24+, Galaxy S23+ i Galaxy S22+),

W lipcu 2025 roku pojawiły się informacje, że nowa generacja linii Galaxy S ostatecznie będzie składała się z modeli Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge i Galaxy S26 Ultra, ponieważ Koreańczycy nie planują wprowadzić na rynek Galaxy S26+. W październiku 2025 roku dowiedzieliśmy się jednak, że finalnie Samsung nie zerwie z tradycją i zaproponuje klientom Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra.

W minionych miesiącach pojawiły się też doniesienia, że choć firma anulowała pierwotnego Galaxy S26 Edge, to zaczęła też prace nad innym, podobnie smukłym modelem, aczkolwiek jego premiery nie spodziewamy się w najbliższym czasie, jeżeli w ogóle ostatecznie do niej dojdzie – a to wciąż stoi pod znakiem zapytania.

Samsung Galaxy S26 (źródło: Evan Blass)

Jakie będą wyglądały smartfony Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra? Nie pomylisz ich z poprzednikami

Koreańczycy regularnie zmieniają design swoich flagowych smartfonów, chociaż nie są to rewolucyjne zmiany. W serii Galaxy S26 Samsung ponownie zdecydował się na wyspę wokół aparatów na panelu tylnym, którą ostatnio widzieliśmy w Galaxy S22 i Galaxy S22+ oraz Galaxy S21 Ultra.

Gabarytowo nowe flagowce producenta z Korei Południowej będą podobne do swoich poprzedników (Galaxy S26+ nawet 1:1), aczkolwiek Galaxy S26 wyraźniej urośnie i przybierze na wadze niż Galaxy S26 Ultra.

Galaxy S26 Galaxy S25 Galaxy S26+ Galaxy S25+ Galaxy S26 Ultra Galaxy S25 Ultra Wymiary 149,6×71,7×7,2 mm 146,9×70,5×7,2 158,4×75,8×7,3 mm 158,4×75,8×7,3 mm 163,6×78,1×7,9 mm 162,8×77,6×8,2 Waga 167 gramów 162 gramy 190 gramów 190 gramów 214 gramów 218 gramów Odporność IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68

Producent z Korei Południowej wprowadzi też kilka innych zmian konstrukcyjnych, które powinny pozytywnie wpłynąć na komfort użytkowania. Wszystkie cztery rogi w modelu Samsung Galaxy S26 Ultra mają bowiem być bardziej zaoblone, a do tego każdy smartfon z serii Galaxy S26 otrzyma dodatkową antenę NFC, która zostanie umieszczona przy górnej krawędzi.

Samsung Galaxy S26 Ultra (źródło: Evan Blass)

Ważną informacją jest również, że Galaxy S26 Ultra ma zachować slot na S Pen. Może to być ostatni model z miejscem na stylus, gdyż w Galaxy S27 Ultra może już nie być slotu na rysik.

S26 Ultra Spen is still alive. pic.twitter.com/f6WdTc8U4M — PhoneArt (@UniverseIce) September 6, 2025

W jakie ekrany Samsung wyposaży flagowce z rodziny Galaxy S26?

W przypadku wyświetlaczy będziemy mieli w dużej części do czynienia z powtórką z rozrywki. Nadchodzące modele będą miały bowiem ekrany o następujących przekątnych:

Galaxy S26 – 6,3 cala o rozdzielczości 2340×1080 pikseli,

Galaxy S26+ – 6,7 cala o rozdzielczości 3120×1440 pikseli,

Galaxy S26 Ultra – 6,9 cala o rozdzielczości 3120×1440 pikseli.

Samsung Galaxy S26+ (źródło: Evan Blass)

Dwa ostatnie smartfony otrzymają zatem wyświetlacze o takich samych przekątnych jak ich bezpośredni poprzednicy, natomiast Galaxy S26 będzie miał o ~0,1 cala większy ekran niż Galaxy S25, który ma 6,2-calowy. W każdym przypadku ma to być jednak taki sam panel Dynamic AMOLED 2X, odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass Armor 2.

Ponadto Samsung oficjalnie zapowiedział, że zaoferuje w serii Galaxy S26 funkcję, która pozwoli użytkownikom zadbać o to, aby nikt postronny nie widział poufnych informacji na ekranach ich urządzenia w miejscu publicznym. Wciąż nie ma jednak pewności, że umożliwią to wszystkie trzy modele.

Jaki procesor będzie miał Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra? Exynos powróci na pokład

Samsung co roku stara się, aby przynajmniej część jego flagowców miała na pokładzie procesor Exynos. Dla Samsunga to wymierny zysk, ponieważ montowanie SoC Qualcomm Snapdragon we flagowych smartfonach jest bardziej kosztowne niż użycie układów Exynos. Nie bez powodu Samsung Galaxy Z Flip 7 ma procesor Exynos 2500, podczas gdy wcześniej wszystkie flipy miały Snapdragony.

W przypadku nowej generacji flagowców procesor Exynos 2600 znajdzie się na pokładzie modeli Galaxy S26 i Galaxy S26+ (na wybranych rynkach, w tym w Europie), a Galaxy S26 Ultra jako jedyny będzie napędzany przez SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (na całym świecie).

Choć Exynos 2600 na liście parametrów może wywołać grymas na twarzach niektórych osób, Koreańczycy postarali się, aby nie miał on takich bolączek jak poprzednicy, w tym problemów z przegrzewaniem się. W tym celu wykorzystali nową technologię – Heat Pass Block. HPB to radiator na bazie miedzi, zintegrowany z procesorem. Jego zadaniem jest absorbowanie ciepła, wytwarzanego przez CPU, układ graficzny (GPU), NPU i inne podzespoły w SoC.

Heat Path Block (HPB) w procesorze Exynos 2600 (źródło: Samsung)

Wszystkie trzy smartfony z serii Galaxy S26 będą miały 12 GB RAM i od 256 do 512 GB pamięci wbudowanej, a Galaxy S26 Ultra dodatkowo ma występować w konfiguracji 16 GB/1 TB.

Czy smartfony z rodziny Samsung Galaxy S26 będą miały większe akumulatory niż flagowce z linii Galaxy S25?

Samsung Galaxy S26 Ultra zostanie wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh, podobnie jak Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra i Galaxy S20 Ultra.

Wcześniej mówiło się, że producent może zamontować baterię 5500 mAh, wykorzystującą technologię układania w stosy, która pozwala osiągnąć większą pojemność bez zwiększania wielkości ogniwa. Pojawiły się również informacje, że Samsung pracuje nad akumulatorami o pojemnościach od 6000 do nawet 7000 mAh, aczkolwiek pewne jest, że nie zostaną one zastosowane w najbliższej generacji.

O ile pojemność akumulatora w Galaxy S26 Ultra nie ulegnie zmianie, o tyle zwiększyć się ma maksymalna obsługiwana moc ładowania przewodowego – z dotychczasowych 45 do 60 W. Dostępne będzie też szybsze ładowanie indukcyjne – o mocy 25 W (vs 15 W w Galaxy S25 Ultra).

Wielkość baterii nie ulegnie zmianie także w Galaxy S26+ (nadal ma to być 4900 mAh). Jedynie Galaxy S26 otrzyma akumulator o większej pojemności – 4300 mAh (vs 4000 mAh w Galaxy S25). W obu przypadkach nie zmieni się natomiast maksymalna obsługiwana moc ładowania przewodowego (odpowiednio 25 i 45 W) oraz indukcyjnego (15 W).

Pojemność akumulatora Pojemność akumulatora w poprzedniku Ładowanie Galaxy S26 4300 mAh 4000 mAh – przewodowe 25 W

– indukcyjne 15 W

(bez zmian) Galaxy S26+ 4900 mAh 4900 mAh – przewodowe 45 W

– indukcyjne 15 W

(bez zmian) Galaxy S26 Ultra 5000 mAh 5000 mAh – przewodowe 60 W

(zmiana z 45 W)

– indukcyjne 25 W

(zmiana z 15 W)

Smartfony z serii Samsung Galaxy S26 będą obsługiwać ładowanie indukcyjne Qi2, ale nie zaoferują wbudowanych magnesów – nadal konieczne będzie korzystanie z etui z magnesami.

Jakie aparaty w smartfonach z serii Galaxy S26? Więcej starego i trochę nowego

Samsung nie wprowadza rewolucyjnych zmian w aparatach w swoich flagowych smartfonach. Ogromnym zaskoczeniem były więc wieści, że Galaxy S26 Ultra może mieć mniej aparatów niż Galaxy S25 Ultra – dwa teleobiektywy miał bowiem zastąpić jeden o rozdzielczości 200 Mpix.

Mówiło się też, że Galaxy S26 Ultra może otrzymać aparat ze zmienną przysłoną i sensorem o wielkości 1/1,1″, a ponadto pojawiły się informacje, że Galaxy S26 Ultra będzie miał podekranowy aparat jak Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Fold 6.

Według najnowszych informacji, smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra ponownie będzie miał aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix z matrycą Isocell HP2, którą firma stosuje od czasów Galaxy S23 Ultra, aczkolwiek przysłona ma mieć w nim stałą wartość f/1.4. Jaśniejszą przysłonę (f/2.8 lub f/2.9) otrzyma też 50 Mpix teleobiektyw peryskopowy z 5x zoomem optycznym. Ponadto w 10 Mpix teleobiektywie pojawi się inna matryca.

Poza tym specyfikacja aparatów w nowej generacji flagowych smartfonów Samsunga ma być identyczna jak w poprzedniej. Jedynie w Galaxy S26 Ultra na przodzie znajdzie się nowy sensor Sony (zamiast Samsung ISOCELL 3LU) i obiektyw o szerszym kącie widzenia – 85 stopni.

Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S26+ Samsung Galaxy S25+ Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra Aparat na przodzie 12 Mpix

f/2.2

26 mm

1/3,2″

1,12 μm

PDAF 12 Mpix

f/2.2

26 mm

1/3,2″

1,12 μm

PDAF 12 Mpix

f/2.2

26 mm

1/3,2″

1,12 μm

PDAF 12 Mpix

f/2.2

26 mm

1/3,2″

1,12 μm

PDAF 12 Mpix

f/2.2

26 mm

(85°)

1/3,2″

1,12 μm

PDAF 12 Mpix

f/2.2

26 mm

1/3,2″

1,12 μm

PDAF – główny 50 Mpix (f/1.8), 24 mm, 1/1,56″, 1,0 μm, Dual Pixel PDAF, OIS

– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2), 120°, 13 mm, 1/2,55″ 1,4 μm

– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.4), 67 mm, 1/3,94″, 1,0 μm, PDAF, OIS, 3x zoom optyczny – główny 50 Mpix (f/1.8), 24 mm, 1/1,56″, 1,0 μm, Dual Pixel PDAF, OIS

– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2), 120°, 13 mm, 1/2,55″ 1,4 μm

– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.4), 67 mm, 1/3,94″, 1,0 μm, PDAF, OIS, 3x zoom optyczny – główny 50 Mpix (f/1.8), 24 mm, 1/1,56″, 1,0 μm, Dual Pixel PDAF, OIS

– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2), 120°, 13 mm, 1/2,55″ 1,4 μm

– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.4), 67 mm, 1/3,94″, 1,0 μm, PDAF, OIS, 3x zoom optyczny – główny 50 Mpix (f/1.8), 24 mm, 1/1,56″, 1,0 μm, Dual Pixel PDAF, OIS

– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2), 120°, 13 mm, 1/2,55″ 1,4 μm

– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.4), 67 mm, 1/3,94″, 1,0 μm, PDAF, OIS, 3x zoom optyczny – główny 200 Mpix (f/1.4), 24 mm, 1/1.3″, 0,6 μm, wielokierunkowy PDAF, OIS

– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.9), 120°, 1/2.5″, 0,7 μm, Dual-Pixel PDAF

– teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix (f/2.8 lub f/2.9), 111 mm, 1/2.52″, 0,7 μm, PDAF, OIS, 5x zoom optyczny

– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.4), 1/3,94″, PDAF, OIS, 3x zoom optyczny – główny 200 Mpix (f/1.7), 24 mm, 1/1.3″, 0,6 μm, wielokierunkowy PDAF, OIS

– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.9), 120°, 1/2.5″, 0,7 μm, Dual-Pixel PDAF

– teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix (f/3.4), 111 mm, 1/2.52″, 0,7 μm, PDAF, OIS, 5x zoom optyczny

– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.4), 1/3,52″, PDAF, OIS, 3x zoom optyczny

Z jaką wersją One UI zadebiutują smartfony z rodziny Galaxy S26?

Przez lata Samsung przyzwyczaił nas do tego, że pod koniec roku prezentował nowe One UI, a na początku kolejnego roku kalendarzowego fabrycznie otrzymywały je flagowe smartfony najnowszej generacji z linii Galaxy S. Ten schemat odszedł jednak do historii przez zmianę harmonogramu wydawniczego dla Androida.

Jako pierwsze system Android 16 z One UI 8 fabrycznie zaoferowały bowiem Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE i Galaxy Z Fold 7. Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra mają zadebiutować z One UI 8.5 na pokładzie, wciąż bazującym na Androidzie 16.

Ma to być nowy standard, ale – co ciekawe – to właśnie wersje One UI x.5 mają przynosić najwięcej nowości, a przy okazji być bardziej dopracowane. Ponadto użytkownicy serii Galaxy S26 mogą zyskać dostęp do Gemini, Perplexity i ChatGPT.

Jaka będzie cena Samsunga Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra?

Ceny zawsze zależą od rynku. W przeszłości pojawiły się informacje, że w Bułgarii seria Galaxy S26 ma być znacząco droższa od linii Galaxy S25, co ma być związane z przyjęciem przez ten kraj euro w 2026 roku. W Polsce na aż tak bardzo zły scenariusz się nie zapowiada, aczkolwiek wciąż należy się przygotować na wyższe ceny Galaxy S26 w Europie (cennik dla Francji):

Galaxy S26 Galaxy S25 Galaxy S26+ Galaxy S25+ Galaxy S26 Ultra Galaxy S25 Ultra 256 GB 999 euro 959 euro 1269 euro 1169 euro 1469 euro 1469 euro 512 GB 1199 euro 1079 euro 1469 euro 1289 euro 1669 euro 1589 euro 1 TB – – – – 1969 euro 1829 euro

Różnica w cenie względem poprzednika wyniesie zatem:

Galaxy S26 256 GB – 40 euro (równowartość około 170 złotych) 512 GB – 120 euro (~510 złotych)

Galaxy S26+ 256 GB – 100 euro (~420 złotych) 512 GB – 180 euro (~760 złotych)

Galaxy S26 Ultra 256 GB – 0 euro 512 GB – 80 euro (~340 złotych) 1 TB – 140 euro (~590 złotych)



Pojawiły się jednak też informacje, że w Szwecji Galaxy S26+ 256 GB ma kosztować tyle samo, co Galaxy S25+ 256 GB, a Galaxy S26 Ultra 256 i 512 GB będzie nawet tańszy niż Galaxy S25 Ultra w takich samych wersjach.

Dla przypomnienia, poniżej ceny smartfonów z serii Galaxy S25 (z dnia polskiej premiery):

Samsung Galaxy S25 12/128 GB – 3999 złotych 12/256 GB – 4199 złotych 12/512 GB – 4699 złotych

Samsung Galaxy S25+ 12/256 GB – 4999 złotych 12/512 GB – 5499 złotych

Samsung Galaxy S25 Edge 12/256 GB – 5399 złotych 12/512 GB – 5899 złotych

Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 GB – 6399 złotych 12/512 GB – 6899 złotych 12 GB/1 TB – 7999 złotych



Jakie gratisy w przedsprzedaży Galaxy S26? Zapisz się już dziś, żeby sporo zyskać

Już dziś można przygotować się na premierę Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra, zapisując się na tej stronie. Dzięki temu można zyskać 150 złotych przy zamówieniu dwóch wskazanych urządzeń oraz wygrać 1 z 1015 voucherów o wartości 300 lub nawet 1000 złotych.

Ponadto Samsung przygotował ofertę, dzięki której płacąc teraz 100 złotych, otrzymacie 100 złotych dodatkowej zniżki. W trakcie przedsprzedaży obowiązywać ma też promocja, w ramach której kupicie wersję z większą pamięcią w cenie wariantu z dwukrotnie mniejszą.