Ranking smartfonów do 6000 złotych zawiera bezsprzecznie najlepsze telefony na rynku. Znajdziesz tu flagowe modele, oferujące nieprzeciętną jakość zdjęć, pierwszorzędną wydajność i kulturę pracy oraz rewelacyjne wyświetlacze i głośniki. Niczym zaskakującym nie są także najnowsze opcje łączności.

Jaki smartfon do 6000 złotych wybrać w 2025 roku?

Budżet na poziomie 6000 złotych pozwala Ci rozejrzeć się za flagowcami poszczególnych producentów. Tak naprawdę trudno jest wybrać źle, kupując telefon za takie pieniądze – praktycznie każdy prezentuje bardzo wysoki poziom i tak naprawdę chodzi tylko o to, by dobrać odpowiedni model do swoich potrzeb i preferencji. Bardziej niż z rankingiem mamy tu więc tak naprawdę do czynienia z przeglądem.

W zestawieniu znajdziesz opisy 7 modeli dostępnych aktualnie w oficjalnej, szerokiej dystrybucji w cenach niższych niż 6000 złotych. Zwracam uwagę na ich największe plusy i minusy, przedstawiając również najważniejsze dane techniczne. Oto jak to wygląda…

Najlepszy smartfon do 6000 złotych. Ranking 2025:

Co oferują najlepsze smartfony do 6000 złotych?

Najlepsze telefony do 6000 złotych są wyposażone w absolutnie topowe podzespoły. Od flagowych procesorów, pokroju Qualcomm Snapdragon 8 Elite lub MediaTek Dimensity 9500, przez wyświetlacze LTPO OLED o bardzo wysokiej jasności i dynamicznie dostosowywanej częstotliwości odświeżania, po fenomenalne aparaty.

Jeśli chodzi o te ostatnie, standardem są zestawy fotograficzne, na które składają się: główny aparat z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), moduł ultraszerokokątny o wysokiej rozdzielczości oraz jeden lub dwa teleobiektywy. O konkretach pogadajmy już na przykładzie konkretnych modeli. Innymi słowy…

Zaczynamy!

Apple iPhone 17 Pro – najlepszy iPhone do 6000 złotych

Zestawienie otwiera Apple iPhone 17 Pro, czyli najnowszy flagowiec w ofercie amerykańskiego producenta. Od razu jednak zaznaczę, że choć jest to najlepszy iPhone, jaki można kupić w tej kategorii cenowej, to wcale nie jest to – w moim odczuciu – najbardziej opłacalny iPhone na rynku. Ten tytuł przyznałbym zdecydowanie tańszemu modelowi podstawowemu – iPhone 17 dla wielu osób będzie lepszym wyborem.

Jeśli jednak oczekujesz czegoś więcej (głównie w kontekście foto/wideo), to iPhone 17 Pro raczej Cię nie zawiedzie. Oferuje genialny wyświetlacz OLED o przekątnej 6,3 cala i jasności od 1 do 3000 nitów, nienaganną wydajność, zapewnianą przez procesor Apple A19 Pro, fantastyczne głośniki i bardzo dobry zestaw aparatów.

Ten ostatni tworzą trzy jednostki o rozdzielczości 48 Mpix: główna, ultraszerokokątna i wyposażona w peryskopowy teleobiektyw z 4-krotnym zoomem optycznym. Teleobiektyw to właśnie największy nieobecny w modelu podstawowym.

Kuba w recenzji przyznał iPhone’owi 17 Pro notę 8,5/10 i dość dobrze pokazuje to, z jakiej klasy urządzeniem mamy do czynienia. To świetny, choć nie wybitny smartfon. Sprzęt, który w pełni zasługuje na miano flagowca, ale na dobrą sprawę niczym szczególnym się nie wyróżnia.

Najważniejsze cechy smartfona Apple iPhone 17 Pro:

wyświetlacz: 6,3 cala, LTPO OLED, 2622×1206 pikseli, 120 Hz,

procesor: Apple A19 Pro (3 nm; 4,26 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 48 Mpix z OIS + 48 Mpix (ultraszerokokątny) + 48 Mpix (peryskopowy teleobiektyw) z OIS z tyłu / 18 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 3988 mAh, ładowanie maks. 40 W,

system operacyjny: iOS 26,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 150×71,9×8,75 mm, 204 g,

Google Pixel 10 Pro XL – flagowy smartfon z Androidem i dużym ekranem

Najnowszy iPhone ma oczywiście sporą konkurencję ze strony smartfonów z Androidem. Pierwszym, o którym chciałbym wspomnieć, jest Google Pixel 10 Pro XL – topowy model w katalogu giganta z Mountain View. Wśród jego największych zalet znajduje się wyświetlacz LTPO OLED o adaptacyjnej częstotliwości odświeżania od 1 do 120 Hz, ale (tak jak sugeruje to XL w nazwie) w nieco większym formacie: 6,8 cala.

Choć nowy Pixel ma na pokładzie najpotężniejszy procesor z rodziny Google Tensor, ten nie oferuje aż tak wysokiej wydajności jak konkurencyjne rozwiązania. Oczywiście w normalnych, codziennych sytuacjach trudno się o tym przekonać, bo wszystko działa płynnie i bezproblemowo. Podobnie ma się sprawa z aparatami – oferują niezłą jakość, ale w żadnym razie nie bezkonkurencyjną.

Ogólnie jednak Google Pixel 10 Pro XL jest rasowym flagowcem, który bardzo dobrze działa, wyśmienicie wywiązuje się z każdego zadania związanego z multimediami, no i to Pixel, więc można oczekiwać wieloletniego wsparcia aktualizacyjnego. To po prostu bardzo dobry wybór.

Najważniejsze cechy smartfona Google Pixel 10 Pro XL:

wyświetlacz: 6,8 cala, LTPO OLED, 2992×1344 pikseli, 120 Hz,

procesor: Google Tensor G5 (3 nm; 3,78 GHz),

pamięć: 16 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 48 Mpix (ultraszerokokątny) + 48 Mpix (teleobiektyw) z OIS z tyłu / 42 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5200 mAh, ładowanie maks. 45 W,

system operacyjny: Android 16,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 162,8×76,6×8,5 mm, 232 g,

Samsung Galaxy S25 Ultra – po prostu optymalny telefon do 6000 złotych

Nie oszukujemy się – to Samsung Galaxy S25 Ultra jest pierwszym modelem, jaki większości z nas przychodzi do głowy, gdy mowa o flagowym smartfonie z Androidem. Takie myślenie to nie przypadek, a na pewno nie błąd. Topowy model producenta z Korei Południowej od lat stanowi optymalny wybór dla wymagających użytkowników, a tegoroczna odsłona nie jest wyjątkiem.

Samsung Galaxy S25 Ultra to świetny smartfon wyposażony w to, co najlepsze plus to, czego nie ma konkurencja – rysik S Pen. Ma rewelacyjny, zmatowiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,9 cala i adaptacyjnej częstotliwości odświeżania 1-120 Hz. Ma też topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, szybką pamięć i konkretny system fotograficzny, na czele z głównym aparatem 200 Mpix i dwoma teleobiektywami. No i niczego nie brakuje mu również w kontekście funkcjonalności, zapewnianej między innymi przez pakiet Galaxy AI.

Tym, do czego słusznie można by się przyczepić, jest niezbyt imponujący akumulator. Nie dość, że jego pojemność wynosi tylko 5000 mAh, to ładować można go z mocą maksymalnie 45 W. Wyraźnie tańsza konkurencja oferuje pod tym względem zdecydowanie więcej. Jeśli możesz na to przymknąć oko, nie zawiedziesz się tym modelem.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra:

wyświetlacz: 6,9 cala, LTPO OLED, 3120×1440 pikseli, 120 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm; 4,47 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 200 Mpix z OIS + 50 Mpix (ultraszerokokątny) + 10 Mpix (teleobiektyw 3x) z OIS + 50 Mpix (teleobiektyw 5x) z OIS z tyłu / 12 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 45 W,

system operacyjny: Android 15 (One UI 7.0),

odporność: IP68,

wymiary i waga: 162,8×77,6×8,2 mm, 218 g,

Xiaomi 15 Ultra – świetny smartfon z dobrym aparatem do 6000 złotych

Wśród smartfonów do 6000 złotych jedną z najciekawszych propozycji jest Xiaomi 15 Ultra. Jego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, dzięki czemu jest w stanie zaoferować bardzo wysoką wydajność. Akumulator o pojemności 5410 mAh oznacza zaś długi czas pracy, a do tego możesz liczyć na szybkie ładowanie – przewodowo z mocą 90 W, a bezprzewodowo z mocą 80 W.

Jednym z największych atutów tego modelu jest jego system fotograficzny, opracowany we współpracy z firmą Leica. Do dyspozycji użytkowników oddano główny aparat 50 Mpix z OIS, teleobiektyw 50 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym, peryskopowy teleobiektyw 200 Mpix z 4,3-krotnym zoomem optycznym i ultraszerokokątny moduł 50 Mpix.

Kasia nie mogła się nachwalić jego wydajności, jakości obrazu i dźwięku oraz – przede wszystkim – możliwości fotograficznych. Flagowy smartfon Xiaomi robi świetne wrażenie i tylko szkoda, że nie jest trochę smuklejszy i lżejszy. W dodatku oferuje krótsze od konkurentów wsparcie, choć obietnica 4 dużych aktualizacji systemu nie brzmi wcale źle.

Najważniejsze cechy smartfona Xiaomi 15 Ultra:

wyświetlacz: 6,73 cala, LTPO OLED, 3200×1440 pikseli, 120 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm; 4,32 GHz),

pamięć: 16 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 50 Mpix (ultraszerokokątny) + 50 Mpix (teleobiektyw 3x) z OIS + 200 Mpix (peryskopowy teleobiektyw 4,3x) z OIS z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5410 mAh, ładowanie maks. 90 W,

system operacyjny: Android 15 (HyperOS 2),

odporność: IP68,

wymiary i waga: 161,3×75,4×9,35 mm, 226 g,

Vivo X300 Pro – solidny fotosmartfon do 6000 złotych

Jeśli masz do wydania sześć tysiaków, zdecydowanie godną rozważenia opcją jest również Vivo X300 Pro. To solidny, pyło- i wodoszczelny smartfon, który wcale nie musi się wstydzić swojego wnętrza. W środku drzemią bowiem takie podzespoły jak procesor MediaTek Dimensity 9500, 16 GB RAM czy akumulator o pojemności 5440 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 90 W.

Smartfon Vivo ma rewelacyjne głośniki, bardzo dobry wyświetlacz LTPO OLED o przekątnej 6,78 cala oraz zestaw aparatów, dzięki którym z pewnością robi jedne z lepszych zdjęć na rynku – jak napisała o nim Kasia w recenzji, zwieńczonej notą 9/10. Urządzenie świetnie radzi sobie praktycznie w każdych warunkach i każdy z trzech obiektywów (szeroki, ultraszeroki i tele) wypada nieprzeciętnie dobrze.

Ten model niezaprzeczalnie jest jednym z najlepszych smartfonów fotograficznych na rynku. Jeśli to na tym aspekcie zależy Ci najbardziej, trudno może być lepiej wydać omawianą w tym przeglądzie kwotę. Po prostu.

Najważniejsze cechy smartfona Vivo X300 Pro:

wyświetlacz: 6,78 cala, LTPO OLED, 2800×1260 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 9500 (3 nm; 4,21 GHz),

pamięć: 16 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 50 Mpix (ultraszerokokątny) + 200 Mpix (teleobiektyw) z OIS z tyłu / 50 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5440 mAh, ładowanie maks. 90 W,

system operacyjny: Android 16 (OriginOS 6),

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 161,98×75,48×7,99 mm, 228 g,

Oppo Find X9 Pro – wyśmienity smartfon z dużą baterią do 6000 złotych

Najpoważniejszym rywalem dla wyżej opisanego smartfona Vivo wydaje się Oppo Find X9 Pro. Ma bardzo podobny zestaw aparatów i w akcji spisuje się właściwie równie dobrze. Szczególnie na uwagę zasługuje jakość zdjęć oferowanych przez teleobiektyw 200 Mpix, ale pozostałe oczka też wypadają wyśmienicie.

To, co warto podkreślić, to że Oppo Find X9 Pro dorzuca do tego jeszcze akumulator o bardzo dużej pojemności: 7500 mAh. Dzięki temu jest w stanie zaoferować długi czas pracy – spokojnie ze 2-3 dni na jednym ładowaniu. To ostatnie zaś jest błyskawiczne – przewodowo może odbywać się z mocą 80 W, a bezprzewodowo z mocą 50 W.

Oppo Find X9 Pro (fot. Oppo)

Solidna konstrukcja, rewelacyjny wyświetlacz, niezłe głośniki oraz wspomniane tu już szerokie możliwości fotograficzne i długi czas pracy to największe atuty tego modelu. W mojej opinii jest to aktualnie jeden z najmocniejszych kandydatów do tytułu najlepszego smartfona do 6000 złotych.

Najważniejsze cechy smartfona Oppo Find X9 Pro:

wyświetlacz: 6,78 cala, LTPO OLED, 2772×1272 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 9500 (3 nm; 4,21 GHz),

pamięć: 16 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 50 Mpix (ultraszerokokątny) + 200 Mpix (teleobiektyw) z OIS z tyłu / 50 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 7500 mAh, ładowanie maks. 80 W,

system operacyjny: Android 16 (ColorOS 6),

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 161,3×76,5×8,3 mm, 224 g,

OnePlus 15 – flagowy telefon w (wyjątkowo) atrakcyjnej cenie

Normalnie poleciłbym brać Oppo Find X9 Pro w ciemno, ale… w listopadzie na rynku pojawił się smartfon OnePlus 15, który może okazać się nawet lepszym wyborem. Dlaczego? Ano chociażby ze względu na flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 sparowany z najszybszą obecnie pamięcią LPDDR5X Ultra i UFS 4.1.

Jego akumulator wprawdzie cechuje się nieco mniejszą pojemnością, ale wciąż olbrzymią (7300 mAh). W dodatku obsługiwane jest szybkie ładowanie z mocą aż 120 W. Do tego dochodzi świetny wyświetlacz LTPO OLED o przekątnej 6,78 cala i częstotliwości odświeżania 165 Hz w grach, a także konkretny zestaw aparatów 3 razy 50 Mpix (główny, ultraszeroki i peryskopowy teleobiektyw). Wprawdzie pod względem fotograficznym prezentuje się odrobinę gorzej niż rywale, ale tu dochodzimy do kluczowej informacji…

OnePlus 15 (źródło: Oppo)

Być może największym atutem modelu OnePlus 15 jest bowiem to, że kosztuje mniej niż 5000 złotych, a do 14 grudnia 2025 grudnia można go kupić nawet za mniej niż 4500 złotych (ot, promocja na start, dzięki której nie tylko zaoszczędzisz trzy stówki, ale też otrzymasz w prezencie zegarek OnePlus Watch 4 w rozmiarze 43 mm). Pod względem stosunku ceny do oferowanych możliwości w tym momencie deklasuje wszystkich opisanych tu rywali.

Najważniejsze cechy smartfona OnePlus 15:

wyświetlacz: 6,78 cala, LTPO OLED, 2772×1272 pikseli, 165 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm; 4,6 GHz),

pamięć: 16 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 50 Mpix (ultraszerokokątny) + 50 Mpix (teleobiektyw) z OIS z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 7300 mAh, ładowanie maks. 120 W,

system operacyjny: Android 16 (OxygenOS 16),

odporność: IP68 / IP69 / IP69K,

wymiary i waga: 161,4×76,7×8,1 mm, 215 g,

Coś jeszcze?

Sprawdź też inne smartfony do 5000 złotych polecane w rankingu poświęconym modelom właśnie z tej kategorii cenowej. Jeśli szukasz uniwersalnego sprzętu, to być może uda Ci się znaleźć coś nawet wśród najlepszych smartfonów do 4000 złotych.

Poza tym chciałbym jeszcze zwrócić Twoją uwagę na to, że mając do dyspozycji 6000 złotych możesz także kupić świetny smartfon składany – zarówno klapkę pokroju takich modeli jak Motorola Razr 60 Ultra czy Samsung Galaxy Z Flip 7, jak i folda w postaci smartfona Honor Magic V3.