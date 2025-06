Exynos 2500 oficjalnie. Samsung potwierdził plotki

Bez żadnej wcześniejszej zapowiedzi Samsung oficjalnie zaprezentował dziś procesor Exynos 2500. W ten sposób producent potwierdził plotki, które krążyły od dłuższego czasu.

Exynos 2500 – specyfikacja

Koreańczycy podkreślają przede wszystkim możliwości nowego procesora w obszarze sztucznej inteligencji. Otrzymał on bowiem NPU z dwoma klastrami MAC po 12 tysięcy jednostek każdy, co zapewnia obsługę 24 tysięcy jednostek MAC – to aż o 7 tysięcy więcej niż w SoC Exynos 2400. NPU może wykonywać do nawet 59 bilionów operacji na sekundę (TOPS), dzięki czemu zapewnia o 39% wyższą wydajność w tym obszarze w porównaniu do bezpośredniego poprzednika.

W układzie Exynos 2500 zastosowano też dziesięciordzeniowe CPU w konfiguracji 1+2+5+2 z głównym rdzeniem Arm Cortex-X925, określanym również Arm Cortex-X5, jako że to następca Arm Cortex-X4. Koreańczycy podają, że wydajność „dużych” rdzeni jest wyższa o 15% względem Exynosa 2400. Grafiką zajmie się z kolei dostosowane do wymagań firmy z Korei Południowej GPU Xclipse 950 4. generacji. Co ważne: Samsung kontynuuje współpracę z AMD i ponownie wykorzystał architekturę RDNA 3.

Oprócz tego Exynos 2500 obsługuje aparaty o rozdzielczości nawet 320 Mpix oraz kodowanie wideo w 8K w 30 klatkach na sekundę i dekodowanie filmów w 8K w 60 klatkach na sekundę. Zapewnia również wsparcie dla wyświetlaczy 4K/WQUXGA o odświeżaniu do 120 Hz, pamięci LPDDR5X i UFS 4.0, a także łączności 5G z prędkością pobierania do 12,1 Gbit/s i wysyłania do 3,67 Gbit/s w przypadku 5G NR mmWave (w technologii 5G NR Sub-6GHz odpowiednio do 9,64 Gbit/s i 2,55 Gbit/s). Smartfony z tym SoC zaoferują też obsługę łączności satelitarnej (NTN) oraz Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 7.

Do masowej produkcji układu Exynos 2500, która już się rozpoczęła, Koreańczycy wykorzystują 3-nm proces technologiczny Gate All Around (GAA). Ma on zapewniać zwiększoną wydajność energetyczną i lepsze rozpraszanie ciepła dzięki rozpraszaniu go na poziomie płytki (FOWLP).

Exynos 2500 vs Exynos 2400 – porównanie

Exynos 2500 Exynos 2400 CPU 1x Cortex-X5 3,3 GHz

2x Cortex-A725 2,74 GHz

5x Cortex-A725 2,36 GHz

2x Cortex-A520 1,8 GHz 1x Cortex-X4 3,2 GHz

5x Cortex-A720 2,9 GHz

4x Cortex-A520 1,95 GHz GPU Xclipse 950

AMD RDNA 3 Xclipse 940

AMD RDNA 3 NPU 59 TOPS

24 tysięcy MAC 32-42 TOPS (w zależności od źródła; Samsung nie podaje oficjalnie wartości)

17 tysięcy MAC Obsługiwana łączność Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7

5G

NTT Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6E

5G

NTT (nieaktywne) Obsługiwane pamięci RAM LPDDR5X

UFS 4.0 RAM LPDDR5X

UFS 4.0 Obsługiwane wyświetlacze 4K/WQUXGA do 120 Hz 4K/WQUXGA do 120 Hz Obsługiwane aparaty do 320 Mpix

do 108 Mpix @30 fps

64+32 Mpix do 320 Mpix

do 108 Mpix @30 fps

64+32 Mpix Obsługiwane kodowanie i dekodowanie wideo kodowanie 8K 30 fps

dekodowanie 8K 60 fps kodowanie 8K 30 fps

dekodowanie 8K 60 fps Proces technologiczny 3 nm GAA, FOWLP 4 nm FinFET, FOWLP

Premiera Exynosa 2500 potwierdza plotki

Oficjalne zaanonsowanie nowego układu z serii, przeznaczonej do high-endowych urządzeń, jasno wskazuje, że Koreańczycy zamierzają wykorzystać SoC Exynos 2500 w nadchodzących modelach. Wiele mówiło się, że trafi on do części egzemplarzy Galaxy Z Flip 7, podczas gdy pozostałą miał zasilać Snapdragon 8 Elite. Nie było to jednak pewne, ponieważ głośno było o problemach Samsunga z tym chipsetem.

Dziś jest już wiadomo, że udało mu się osiągnąć cel. Co więcej, według najnowszych doniesień zdecydował się użyć SoC Exynos 2500 we wszystkich sztukach Galaxy Z Flip 7 na całym świecie. Oznacza to, że jest w stanie wyprodukować wystarczającą liczbę tego układu.