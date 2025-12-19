Exynos 2600 oficjalnie zaprezentowany

Bez żadnej pompy Samsung oficjalnie zaprezentował procesor Exynos 2600, który trafi do przynajmniej części jego flagowych smartfonów z serii Galaxy S26 w 2026 roku.

Procesor Exynos 2600 – specyfikacja

Przede wszystkim procesor Exynos 2600 bazuje na procesie technologicznym 2 nm GAA i jest pierwszym masowo produkowanym z użyciem takiej litografii SoC do urządzeń mobilnych na świecie. Jego CPU opiera się na najnowszej architekturze Arm v9.3 i składa z dziesięciu rdzeni:

jednego „dużego” C1-Ultra o taktowaniu do 3,8 GHz,

trzech „średnich” C1-Pro o wysokiej wydajności i taktowaniu do 3,25 GHz

oraz sześciu „średnich” C1-Pro o wysokiej wydajności energetycznej i taktowaniu do 2,75 GHz.

Producent informuje, że dzięki obsłudze instrukcji Scalable Matrix Extension 2 (SME2) wydajność obliczeniowa i szybkość przetwarzania AI uległy dalszej poprawie, minimalizując opóźnienie reakcji podczas wykonywania obliczeń AI na urządzeniu, co przekłada się na poprawę ogólnego doświadczenia użytkownika. W liczbach przekłada się to na większą ogólną wydajność obliczeniową procesora – o nawet 39%, a także wyższą energooszczędność.

Sztuczna inteligencja jest bowiem również bardzo ważną częścią tego układu. Zastosowano w nim silnik AI z 32K Mac NPU, który zapewnia wydajność generatywnej sztucznej inteligencji wyższą o 113% względem procesora Exynos 2500. Jak deklaruje producent, te ulepszenia umożliwiają realizację większych i bardziej zróżnicowanych modeli sztucznej inteligencji na urządzeniach. Ponadto „dodatkowe udoskonalenia” pozwoliły „znacząco” zwiększyć wydajność obliczeniową GenAI przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii i opóźnień.

Procesor Exynos 2600 ma również zapewnić dwukrotnie wyższą wydajność obliczeniową w obszarze GPU, ponieważ zastosowano w nim układ graficzny Xclipse 960. Koreańczycy deklarują też, że wydajność ray tracingu może być nawet o połowę 50% wyższa. Ponadto w SoC zaimplementowano technologię Neural Super Sampling (ENSS), która zapewnia skalowanie rozdzielczości i generowanie klatek w oparciu o sztuczną inteligencję.

Pomimo potencjalnie wysokiej wydajności, procesor Exynos 2600 ma nie mieć problemów z przegrzewaniem się, ponieważ Samsung zastosował w nim Heat Path Block (HPB) oraz High-k EMC. Koreańczycy tłumaczą, że HPB optymalizuje ścieżkę wymiany ciepła, aby wydajniej je rozprowadzać, dzięki czemu zmniejszono opór termiczny o nawet 16% i przyspieszono odprowadzanie ciepła z wnętrza SoC.

Heat Path Block (HPB) w procesorze Exynos 2600 (źródło: Samsung)

Smartfony z procesorem Exynos 2600 będą również korzystać z Visual Perception System (VPS) na bazie AI, dzięki któremu ISP rozpoznaje „różnorodne szczegółowe elementy” na zdjęciach i filmach oraz przetwarza je w czasie rzeczywistym, aby zapewnić lepszy efekt końcowy – i to przy niższym o nawet 50% zużyciu energii względem SoC poprzedniej generacji.

Ponadto procesor Exynos 2600 wykorzystuje Video Noise Reduction (DVNR), która poprawia jakość wideo w gorszych warunkach oświetleniowych przy niskim zużyciu energii. Rozwiązanie to także bazuje na sztucznej inteligencji. Układ obsługuje aparaty o rozdzielczości 320 Mpix i kodek APV, który jeszcze bardziej poprawia szczegółowość i precyzję kolorów w filmach, do poziomu profesjonalnego.

Oprócz tego procesor Exynos 2600 zapewnia wsparcie dla pamięci LPDDR4X i UFS 4.1 oraz wyświetlaczy 4K/WQUXGA o taktowaniu do 120 Hz, a także kodowania wideo w 8K w 30 klatkach na sekundę i dekodowania filmów w 8K w 60 klatkach na sekundę. SoC obsługuje też kodeki HEVC (H.265), H.264, VP9, AV1 i wspomniany już APV.

Procesor Exynos 2600 wkrótce trafi do smartfonów z serii Galaxy S26

Sam producent (jeszcze) tego nie potwierdził, natomiast według nieoficjalnych doniesień procesor Exynos 2600 trafi do części smartfonów z serii Galaxy S26 – modeli Galaxy S26 i Galaxy S26+. Wedle ostatnich informacji, wyłącznie w Korei Południowej, aczkolwiek niewykluczone, że także w Europie.